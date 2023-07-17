https://ukraina.ru/20230717/1048071501.html

Посол России в Белоруссии рассказал, как Украине передали ноту о прекращении "зерновой сделки"

Посол России в Белоруссии рассказал, как Украине передали ноту о прекращении "зерновой сделки" - 17.07.2023 Украина.ру

Посол России в Белоруссии рассказал, как Украине передали ноту о прекращении "зерновой сделки"

Россия передала Украине ноту о прекращении "зерновой сделки" через дипломатические каналы посольства РФ в Белоруссии. Комментарий посла России в Белоруссии Бориса Грызлова опубликовали в телеграм-канале посольства 17 июля

2023-07-17T16:55

2023-07-17T16:55

2023-07-17T16:55

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борис грызлов

нота

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Утром 17 июля Посольство России в Белоруссии передало по дипломатическим каналам украинской стороне ноту. В ноте изложена позиция России относительно дальнейшей судьбы "зерновой сделки".Как сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов, в документе сказано, что Россия официально возражает против дальнейшего продления Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания её срока действия. Действие "зерновой сделки" должно быть полностью прекращено с 18 июля.Россия неоднократно выражала обеспокоенность тем, что сделка не несёт изначальную гуманитарную функцию, а "стараниями Запада превратилась в чисто коммерческий проект".

https://ukraina.ru/20230717/1048049631.html

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