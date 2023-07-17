Посол России в Белоруссии рассказал, как Украине передали ноту о прекращении "зерновой сделки" - 17.07.2023 Украина.ру
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Посол России в Белоруссии рассказал, как Украине передали ноту о прекращении "зерновой сделки"
Посол России в Белоруссии рассказал, как Украине передали ноту о прекращении "зерновой сделки" - 17.07.2023 Украина.ру
Посол России в Белоруссии рассказал, как Украине передали ноту о прекращении "зерновой сделки"
Россия передала Украине ноту о прекращении "зерновой сделки" через дипломатические каналы посольства РФ в Белоруссии. Комментарий посла России в Белоруссии Бориса Грызлова опубликовали в телеграм-канале посольства 17 июля
2023-07-17T16:55
2023-07-17T16:55
новости
россия (рф)
украина
зерновая сделка
белоруссия
посольство рф
борис грызлов
нота
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Утром 17 июля Посольство России в Белоруссии передало по дипломатическим каналам украинской стороне ноту. В ноте изложена позиция России относительно дальнейшей судьбы "зерновой сделки".Как сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов, в документе сказано, что Россия официально возражает против дальнейшего продления Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания её срока действия. Действие "зерновой сделки" должно быть полностью прекращено с 18 июля.Россия неоднократно выражала обеспокоенность тем, что сделка не несёт изначальную гуманитарную функцию, а "стараниями Запада превратилась в чисто коммерческий проект".
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новости, россия (рф), украина, зерновая сделка, белоруссия, посольство рф, борис грызлов, нота
Новости, Россия (РФ), Украина, зерновая сделка, Белоруссия, посольство РФ, Борис Грызлов, нота

Посол России в Белоруссии рассказал, как Украине передали ноту о прекращении "зерновой сделки"

16:55 17.07.2023
 
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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Россия передала Украине ноту о прекращении "зерновой сделки" через дипломатические каналы посольства РФ в Белоруссии. Комментарий посла России в Белоруссии Бориса Грызлова опубликовали в телеграм-канале посольства 17 июля
Утром 17 июля Посольство России в Белоруссии передало по дипломатическим каналам украинской стороне ноту. В ноте изложена позиция России относительно дальнейшей судьбы "зерновой сделки".
Как сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов, в документе сказано, что Россия официально возражает против дальнейшего продления Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания её срока действия. Действие "зерновой сделки" должно быть полностью прекращено с 18 июля.
"Страны Запада не собирались выполнять и свою часть обязательств, касающихся соблюдения российских интересов в рамках "зерновой сделки". Прекращение действия Инициативы полностью лежит на их совести", - заявил Грызлов.
Россия неоднократно выражала обеспокоенность тем, что сделка не несёт изначальную гуманитарную функцию, а "стараниями Запада превратилась в чисто коммерческий проект".
Зерновая сделка коллаж
03:41
"Зерновая сделка". Итоги 360-дневной эпопеи и в чем выгода России ее не продлеватьВ воскресенье, 16 июля, Одесский порт покинул последний сухогруз с зерном — Россия после 26 июня прекратила досмотр судов на вход в украинские порты и проверяла лишь гружёные суда
 
НовостиРоссия (РФ)Украиназерновая сделкаБелоруссияпосольство РФБорис Грызловнота
 
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