https://ukraina.ru/20230717/1048071501.html
Посол России в Белоруссии рассказал, как Украине передали ноту о прекращении "зерновой сделки"
Посол России в Белоруссии рассказал, как Украине передали ноту о прекращении "зерновой сделки" - 17.07.2023 Украина.ру
Посол России в Белоруссии рассказал, как Украине передали ноту о прекращении "зерновой сделки"
Россия передала Украине ноту о прекращении "зерновой сделки" через дипломатические каналы посольства РФ в Белоруссии. Комментарий посла России в Белоруссии Бориса Грызлова опубликовали в телеграм-канале посольства 17 июля
2023-07-17T16:55
2023-07-17T16:55
2023-07-17T16:55
новости
россия (рф)
украина
зерновая сделка
белоруссия
посольство рф
борис грызлов
нота
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Утром 17 июля Посольство России в Белоруссии передало по дипломатическим каналам украинской стороне ноту. В ноте изложена позиция России относительно дальнейшей судьбы "зерновой сделки".Как сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов, в документе сказано, что Россия официально возражает против дальнейшего продления Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины после окончания её срока действия. Действие "зерновой сделки" должно быть полностью прекращено с 18 июля.Россия неоднократно выражала обеспокоенность тем, что сделка не несёт изначальную гуманитарную функцию, а "стараниями Запада превратилась в чисто коммерческий проект".
https://ukraina.ru/20230717/1048049631.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), украина, зерновая сделка, белоруссия, посольство рф, борис грызлов, нота
Новости, Россия (РФ), Украина, зерновая сделка, Белоруссия, посольство РФ, Борис Грызлов, нота
Посол России в Белоруссии рассказал, как Украине передали ноту о прекращении "зерновой сделки"
Россия передала Украине ноту о прекращении "зерновой сделки" через дипломатические каналы посольства РФ в Белоруссии. Комментарий посла России в Белоруссии Бориса Грызлова опубликовали в телеграм-канале посольства 17 июля