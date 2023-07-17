https://ukraina.ru/20230717/1048071099.html

Россия рассмотрит восстановление "зерновой сделки" после конкретных результатов - МИД РФ

Россия рассмотрит восстановление "зерновой сделки" после конкретных результатов - МИД РФ - 17.07.2023 Украина.ру

Россия рассмотрит восстановление "зерновой сделки" после конкретных результатов - МИД РФ

Итоги работы по реализации договоренностей "зерновой сделки" выглядят неутешительными. Так прокомментировали в МИД РФ выполнение Стамбульских договорённостей. Текст заявления опубликовали на сайте ведомства 17 июля

2023-07-17T16:54

2023-07-17T16:54

2023-07-17T16:54

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Если на Западе дорожат "черноморской инициативой", они должны серьезно задуматься над выполнением своих обязательств. Россия рассмотрит восстановление "сделки" только при получении конкретных результатов, а не пустых обещаний со стороны ООН, указали в МИД.В МИД констатировали, что ни одна из пяти задач Меморандума со стороны ООН не была выполнена. В условиях "прямого саботажа" в реализации подписанных соглашений продолжение "черноморской инициативы" утратило свою гуманитарную миссию и потеряло смысл.В ведомстве уточнили, что вывоз украинского продовольствия был сразу переведен на "коммерческую основу" и направлен на обслуживание интересов Киева и его западных кураторов. За время работы "черноморской инициативы" более 70% (26,3 млн тонн) сельхозпродукции отправили в страны с высоким уровнем доходов, включая ЕС. При этом на долю беднейших государств, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали пришлось менее 3% от общего объема продовольствия, то есть всего 922 092 тонн, говорится в тексте заявления.В рамках "Черноморской инициативы" в максимально короткие сроки был определен морской гуманитарный коридор, а в Стамбуле сформирован Совместный координационный центр (СКЦ), говорится в сообщении ведомства. Что подтверждает добросовестный и ответственный подход России в выполнению своих обязанностей.Россия может приостановить участие в зерновой сделке до того момента, когда будут выполнены все обещанные условия. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью журналистам 13 июля.Черноморская зерновая инициатива, которую в прошлом году подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна удобрений по из трех черноморский портов, включая Одессу. Зерновая сделка является первой частью договоренности.Вторая часть подразумевает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, возобновление поставок запчастей и сельхозтехники, а также восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер.

https://ukraina.ru/20230717/1048062382.html

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новости, мид, зерновая сделка, оон, соглашения, владимир путин, продовольствие