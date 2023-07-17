Россия рассмотрит восстановление "зерновой сделки" после конкретных результатов - МИД РФ - 17.07.2023 Украина.ру
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Россия рассмотрит восстановление "зерновой сделки" после конкретных результатов - МИД РФ
Россия рассмотрит восстановление "зерновой сделки" после конкретных результатов - МИД РФ - 17.07.2023 Украина.ру
Россия рассмотрит восстановление "зерновой сделки" после конкретных результатов - МИД РФ
Итоги работы по реализации договоренностей "зерновой сделки" выглядят неутешительными. Так прокомментировали в МИД РФ выполнение Стамбульских договорённостей. Текст заявления опубликовали на сайте ведомства 17 июля
2023-07-17T16:54
2023-07-17T16:54
новости
мид
зерновая сделка
оон
соглашения
владимир путин
продовольствие
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Если на Западе дорожат "черноморской инициативой", они должны серьезно задуматься над выполнением своих обязательств. Россия рассмотрит восстановление "сделки" только при получении конкретных результатов, а не пустых обещаний со стороны ООН, указали в МИД.В МИД констатировали, что ни одна из пяти задач Меморандума со стороны ООН не была выполнена. В условиях "прямого саботажа" в реализации подписанных соглашений продолжение "черноморской инициативы" утратило свою гуманитарную миссию и потеряло смысл.В ведомстве уточнили, что вывоз украинского продовольствия был сразу переведен на "коммерческую основу" и направлен на обслуживание интересов Киева и его западных кураторов. За время работы "черноморской инициативы" более 70% (26,3 млн тонн) сельхозпродукции отправили в страны с высоким уровнем доходов, включая ЕС. При этом на долю беднейших государств, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали пришлось менее 3% от общего объема продовольствия, то есть всего 922 092 тонн, говорится в тексте заявления.В рамках "Черноморской инициативы" в максимально короткие сроки был определен морской гуманитарный коридор, а в Стамбуле сформирован Совместный координационный центр (СКЦ), говорится в сообщении ведомства. Что подтверждает добросовестный и ответственный подход России в выполнению своих обязанностей.Россия может приостановить участие в зерновой сделке до того момента, когда будут выполнены все обещанные условия. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью журналистам 13 июля.Черноморская зерновая инициатива, которую в прошлом году подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна удобрений по из трех черноморский портов, включая Одессу. Зерновая сделка является первой частью договоренности.Вторая часть подразумевает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, возобновление поставок запчастей и сельхозтехники, а также восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер.
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новости, мид, зерновая сделка, оон, соглашения, владимир путин, продовольствие
Новости, МИД, зерновая сделка, ООН, соглашения, Владимир Путин, продовольствие

Россия рассмотрит восстановление "зерновой сделки" после конкретных результатов - МИД РФ

16:54 17.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы в Краснодарском крае
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Итоги работы по реализации договоренностей "зерновой сделки" выглядят неутешительными. Так прокомментировали в МИД РФ выполнение Стамбульских договорённостей. Текст заявления опубликовали на сайте ведомства 17 июля
Если на Западе дорожат "черноморской инициативой", они должны серьезно задуматься над выполнением своих обязательств. Россия рассмотрит восстановление "сделки" только при получении конкретных результатов, а не пустых обещаний со стороны ООН, указали в МИД.
В МИД констатировали, что ни одна из пяти задач Меморандума со стороны ООН не была выполнена. В условиях "прямого саботажа" в реализации подписанных соглашений продолжение "черноморской инициативы" утратило свою гуманитарную миссию и потеряло смысл.
В ведомстве уточнили, что вывоз украинского продовольствия был сразу переведен на "коммерческую основу" и направлен на обслуживание интересов Киева и его западных кураторов.
За время работы "черноморской инициативы" более 70% (26,3 млн тонн) сельхозпродукции отправили в страны с высоким уровнем доходов, включая ЕС. При этом на долю беднейших государств, Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали пришлось менее 3% от общего объема продовольствия, то есть всего 922 092 тонн, говорится в тексте заявления.
В рамках "Черноморской инициативы" в максимально короткие сроки был определен морской гуманитарный коридор, а в Стамбуле сформирован Совместный координационный центр (СКЦ), говорится в сообщении ведомства. Что подтверждает добросовестный и ответственный подход России в выполнению своих обязанностей.
Россия может приостановить участие в зерновой сделке до того момента, когда будут выполнены все обещанные условия. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил в интервью журналистам 13 июля.
"Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. Если все в очередной раз говорят, что все данные нам обещания будут исполнены - ну, пусть исполнят это обещание, и мы сразу же присоединимся к этой сделке снова", - сказал Путин.
Черноморская зерновая инициатива, которую в прошлом году подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна удобрений по из трех черноморский портов, включая Одессу. Зерновая сделка является первой частью договоренности.
Вторая часть подразумевает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, возобновление поставок запчастей и сельхозтехники, а также восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер.
Обстановка у Крымского моста
13:29
Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделкуРоссии не нужно было продлевать зерновую сделку по одной простой причине – Запад не выполняет свою часть договоренностей. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
 
НовостиМИДзерновая сделкаООНсоглашенияВладимир Путинпродовольствие
 
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Заголовок открываемого материала
17:50"Мой друг Путин". Эрдоган сообщил, что в августе обсудит с президентом РФ зерновую сделку
17:46Атака на Крымский мост: что дальше. О чём говорили эксперты 17 июля
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16:55Посол России в Белоруссии рассказал, как Украине передали ноту о прекращении "зерновой сделки"
16:54Россия рассмотрит восстановление "зерновой сделки" после конкретных результатов - МИД РФ
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