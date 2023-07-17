https://ukraina.ru/20230717/1048069596.html

"Взрывать дома террористов". Медведев ответил на теракт на Крымском мосту

"Взрывать дома террористов". Медведев ответил на теракт на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру

"Взрывать дома террористов". Медведев ответил на теракт на Крымском мосту

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил взрывать дома террористов, так как они понимают только язык силы. Об этом он написал в своём телеграм-канале 17 июля

2023-07-17T16:33

2023-07-17T16:33

2023-07-17T16:33

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дмитрий медведев

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крымский мост

террористы

теракт

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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями.Террористы понимают только язык силы, только "персональные и совсем негуманные" методы, добавил Медведев.В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В результате теракта повреждена автодорожная составляющая моста, погибла семейная пара (Алексей и Наталья Кулик, жители Новооскольского городского округа Белгородской области, следовавшие по мосту на легковом автомобиле). Их 14-летняя дочь Ангелина осталась сиротой и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.Власти призвали жителей и туристов полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту теракта.

https://ukraina.ru/20230717/1048060251.html

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2023

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новости, россия (рф), дмитрий медведев, крым, крымский мост, террористы, теракт