https://ukraina.ru/20230717/1048069596.html
"Взрывать дома террористов". Медведев ответил на теракт на Крымском мосту
"Взрывать дома террористов". Медведев ответил на теракт на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
"Взрывать дома террористов". Медведев ответил на теракт на Крымском мосту
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил взрывать дома террористов, так как они понимают только язык силы. Об этом он написал в своём телеграм-канале 17 июля
2023-07-17T16:33
2023-07-17T16:33
2023-07-17T16:33
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дмитрий медведев
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крымский мост
террористы
теракт
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями.Террористы понимают только язык силы, только "персональные и совсем негуманные" методы, добавил Медведев.В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В результате теракта повреждена автодорожная составляющая моста, погибла семейная пара (Алексей и Наталья Кулик, жители Новооскольского городского округа Белгородской области, следовавшие по мосту на легковом автомобиле). Их 14-летняя дочь Ангелина осталась сиротой и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.Власти призвали жителей и туристов полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту теракта.
https://ukraina.ru/20230717/1048060251.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), дмитрий медведев, крым, крымский мост, террористы, теракт
Новости, Россия (РФ), Дмитрий Медведев, Крым, Крымский мост, террористы, теракт
"Взрывать дома террористов". Медведев ответил на теракт на Крымском мосту
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил взрывать дома террористов, так как они понимают только язык силы. Об этом он написал в своём телеграм-канале 17 июля
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что с террористами невозможно бороться международными санкциями, запугиванием или увещеваниями.
"Поэтому надо взрывать их (террористов. – Ред.) собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались", - написал Медведев.
Террористы понимают только язык силы, только "персональные и совсем негуманные" методы, добавил Медведев.
В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. В результате теракта повреждена автодорожная составляющая моста, погибла семейная пара (Алексей и Наталья Кулик, жители Новооскольского городского округа Белгородской области, следовавшие по мосту на легковом автомобиле). Их 14-летняя дочь Ангелина осталась сиротой и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Власти призвали жителей и туристов полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту теракта.