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80 лет началу битвы за Донбасс: Изюм-Барвенковская наступательная операция

80 лет началу битвы за Донбасс: Изюм-Барвенковская наступательная операция - 17.07.2023 Украина.ру

80 лет началу битвы за Донбасс: Изюм-Барвенковская наступательная операция

Изюм-Барвенковская наступательная операция началась 17 июля 1943 года. Изначально Юго-Западный фронт готовился к обороне, а входившие в его состав 8-я гвардейская армия (гв. А), танковый и механизированный корпуса находились во втором эшелоне. Однако после 5 июля 1943 года, когда началось немецкое наступление на Курской дуге, цель ЮЗФ изменилась

2023-07-17T16:00

2023-07-17T16:00

2023-07-17T16:00

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На момент начала операции в состав фронта входили: 1-я гв. А генерал-полковника Василия Кузнецова; 3-я гв. А генерал-майора артиллерии Георгия Хетагурова; 8-я гв. А генерал-полковника Василия Чуйкова; 12-я армия; 23-й танковый корпус (тк); 1-й гв. механизированный корпус (мк) и 17-я воздушная армия. Общая численность войск ЮЗФ составляла 202,4 тыс. человек.Им противостояла часть сил группы армий "Юг" генерал-фельдмаршала Эриха Манштейна, а именно 1-я танковая армия (ТА) общей численностью 250 тыс. человек. Командовал ею генерал-полковник Эберхард Макензен, чей штаб находился в Горловке. В ее состав входили: 57-й тк, 40-й тк, 30-й армейский корпус (ак), оперативная группа "Кемпф".По замыслу советского Генерального штаба, поддерживая фронты, сражавшиеся на Курской дуге, два советских фронта, Юго-Западный и Южный, должны были сходящимися ударами на Сталино (современный Донецк) окружить и уничтожить немецкую донбасскую группировку.К середине июля 1943 года фронт проходил по Северскому-Донцу, так что ЮЗФ нужно было наступать через реку. Однако в излучине в районе Изюма наши войска ещё весной смогли удержать плацдарм, с которого и планировалось 17-го числа нанести основной удар. Войска Южного фронта также начинали наступление на реке Миус 17 июля.По плану штаба ЮЗФ главный удар наносили 8-я и 1-я гв. А, а 3-я гв. А – вспомогательный. Ей поручалось либо дойти до Артемовска, либо хотя бы, сковать действия противника и не дать ему перебросить резервы на направление главного удара.Так получилось, что все приготовления армий к наступлению проходили под пристальным наблюдением немцев. Обусловлено это было тем, что занятый врагом высокий правый берег Северского Донца господствовал над пологим левым. Так 15 июля разведка немецкой 1-й ТА отмечала, что: "днём перемещения в районе Изюма были не такими активными, как вчера. Из этого можно предположить, что приготовления к наступлению противника завершились, и оно скоро начнётся". Поэтому Гитлер не забрал на Курскую дугу из состава 1-й ТА 24-й тк, который активно выпрашивал Манштейн. Мало того, узнав о подготовке русскими операции по освобождению Донбасса, Гитлер 13 июля приказал Манштейну сворачивать "забуксовавшую" "Цитадель". Таким образом, ещё не начавшись, Изюм-Барвенковская и Миусская наступательные операция выполнили свою задачу – оттянули вражеские войска с Курской дуги.На своем высоком берегу немцы впервые применили новые так называемые "Крабы", (MG-Panzernest). Это были сделанные из бронестали возимые пулемётные гнезда. Они выдерживали прямое попадание осколочно-фугасного снаряда танка Т-34-76. Готовя свою линию обороны, немцы много их привезли на Северский Донец и Миус и вкопали в землю, включив в общую систему оборонительных траншей.На тот момент у героя обороны Сталинграда генерала Чуйкова еще не было опыта наступательных операций – учиться приходилось "на ходу". Он создал бронегруппу подполковника Вайнруба, командующего бронетанковыми войсками 8-й гв. А, которая на танках должна была прорваться в глубь немецкой обороны с плацдарма, который его 29-й гв. стрелковый корпус (ск) должен был захватить южнее Изюма. Оттуда, введённые в прорыв 1-й гв. мк и бронегруппа Вайнруба должны были наступать на юг и освободить Славянск и Краматорск. В составе группы Вайнруба был целый танковый полк, вооружённый британскими танками "Матильда" и "Валентайн".С самого Изюмского плацдарма, южнее которого проходила граница между армиями Кузнецова и Чуйкова, прорывать вражескую оборону должен был 6-й гв. ск 1-й гв. А. Для поддержки стрелков корпус имел 86 танков, из которых 44 тяжёлых КВ. В образовавшийся прорыв должен был вводиться 23-й тк. Ему предстояло освободить Барвенково.У немцев в полосе главного удара 1-й и 8-й гв. А оборонялся 1-й тк генерала Хенрици. Непосредственно советский плацдарм в районе Изюмской излучины "запирала", зарывшись в глухую оборону, 46-я пехотная дивизия (пд). Она занимала выгодный рубеж по высотам.Кроме того, находясь в ближнем тылу, немецкую оборону укреплял 24-й тк, готовый парировать советские танковые удары, и новейшие 88-мм длинноствольные противотанковые пушки PaK-43, легко прошивающие в лобовую проекцию любой советский танк. Всего у ЮЗФ на начало операции было сконцентрировано почти 700 танков и самоходок, половину от этого числа составляли Т-34. У противостоявшей Юго-Западному фронту немецкой 1-й ТА, несмотря на название, бронетехникой располагали только две дивизии, всего 128 танков и самоходок, среди которых не было ни тяжёлых "Тигров", ни новейших "Пантер".В ночь на 16 июля на Изюмский плацдарм начали переправлять 1-ю бригаду 23-го тк, что не укрылось от пристального внимания немцев. В тот же день в 17:00 по Изюмскому плацдарму, где полным ходом шла переправа танков, немцы нанесли мощный авиаудар. За 126 самолето-вылетов люфтваффе сбросили на плацдарм и прилегающие города порядка 700 авиабомб. В результате погибли и были ранены около 200 человек. Советская артиллерия, опасаясь обнаружить себя, раньше времени огнем не отвечала. Стала ясно, что немцы нас на Изюмском плацдарме ждут – внезапности не получится.После этого командующий 1-й гв.А генерал Кузнецов сообщил в штаб ЮЗФ, что в случае неуспеха 6-го гв. стрелкового корпуса (ск), который двумя дивизиями должен был прорываться как раз с Изюмского плацдарма, 23-й тк надо вводить в бой на другом участке фронта, северо-западнее, в районе поселка Червоный Шахтёр.В 5:20 17 июля началась полуторачасовая артподготовка. В районе форсирования реки 4-м гв. ск, как раз у левобережного поселка Червоный Шахтер, удалось подавить артиллерию противника, что позволило начать форсирование реки тремя дивизиями. Но, если две фланговые дивизии успешно переправились через реку, то третья, уперлась в центре в районе поселка Заводской в сильную немецкую оборону и не смогла закрепиться на правом берегу. В результате фланговые дивизии оказались под ударом сохранившегося в центре узла сопротивления противника. К тому же немцы вели огонь из Заводского по Червоному Шахтеру, где концентрировались тылы форсирующих реку соединений; по переправе в излучине возле Изюмского плацдарма, где как раз и планировалось переправлять танки 23-го тк. Пытавшиеся навести переправу сапёры оказались под вражеским огнем.В это время в Изюмской излучине силами двух полнокровных стрелковых дивизий (сд) пытался наступать 6-й гв ск. Но, так как проходы в минных полях подготовлены не были, шедшие в авангарде саперы и танки застряли на минных полях, где гибли на минах и под вражеским огнём. В итоге корпус сразу в один день потерял 31 танк из них 12 тяжелых КВ. Танки, которые смогли прорваться вперед, просто пропали без вести вместе с ехавшим на броне танковым десантом. Попытка наступления из Изюмской излучины полностью провалилась.В полосе 8-й гв. А за полчаса до конца артподготовки началась переправа первых эшелонов войск. Однако даже под огнем советской артиллерии немцы по ходам сообщения заняли позиции на берегу, откуда из пулемётов открыли огонь по переправам. Из Каменки по нашим переправам работала немецкая артиллерия.В итоге в полосе 74-й гв. сд из 99 десантных лодок через час осталось всего 7. Бойцы, форсируя реку вброд, несли большие потери. Единственной сумевшей более-менее успешно переправиться оказалась 27-я гв. сд. Под прикрытием дымовой завесы она закрепилась на южном берегу и обеспечивала прикрытие переправы основных сил.Удачнее всех форсировали Северский Донец бойцы 50-й сд, сражавшейся намного южнее Изюма. Они ворвались в деревню Пришиб, уничтожив порядка 300 солдат и офицеров врага, а 31 взяли в плен. Два батальона 50-й сд, пытаясь вырваться на оперативный простор, вышли вперед к деревне Крестищи, где попали в окружение. Им пришлось, понеся тяжелые потери, с боем пробиваться к своим. Так за первый день операции дивизия потеряла 373 человека убитыми и 1442 ранеными.Чуйков решил изменить план операции и приказал перебросить группу Вайнруба и 1-й мк значительно южнее Изюмского плацдарма в полосу 33-го ск, у которого были хоть какие-то успехи, например, прорыв той же 50-й сд. Группа начала переправу и одновременно с ней выдвинулся 1-й гв. мехкорпус. В это же время перебрасывает 24-й тк на участок успешно форсировавшего Северский Донецк 4-го гв. ск.Однако этот маневр провалился. Немцы постоянно бомбили и уничтожали переправы, засыпали их снарядами из неподавленных и не захваченных опорных пунктов у побережья. На новых плацдармах советские танки не смогли прорваться через минные поля второго эшелона вражеской обороны, их контратаковали вражеские танки и, наиболее опасный враг – самоходки. Советские танки вражеские StuG-III в лобовую проекцию почти не пробивали, а вот самоходки их "шили" на дистанции в километр.Немцы тоже несли потери, 46-я пд, которая запирала Изюмский плацдарм, потеряла на 20 июля 2135 человек. К вечеру 20 июля был почти полностью уничтожен эстонский добровольческий батальон "Нарва" из дивизии СС "Викинг". Но эти потери было не сравнить с советскими. Уже 22 июля 23-й тк и 1-й гв. мк начали выводить из боя. 27 июля операция была полностью прекращена.Советские потери составили 75 тыс. человек, из них 19 тыс. убитыми и 56 тыс. ранеными. Немцы потеряли 12 тыс. человек, из них только 3 тыс. убитыми. Паритет по танковым потерям еще более обескураживающий: 279 танков и самоходок у ЮЗФ не подлежали восстановлению, еще 180 машин требовали ремонт. Немцы потеряли безвозвратно 7 танков и самоходок, и ещё 40 можно было отремонтировать.Казалось бы – полное фиаско? Однако в результате операции ЮЗФ советским войскам удалось, форсировав Северский Донец и захватив крупный плацдарм на его правом берегу, сковать силы противника, оказав тем самым существенную помощь войскам Воронежского фронта в обороне на южном фасе Курской дуги. Кроме того, чтобы парировать удар Красной Армии, командование вермахта перебросило в район Донбасса из-под Харькова 5 танковых и из-под Орла одну моторизованную дивизии, что облегчило переход в контрнаступление войскам Воронежского и Степного фронтов. Вслед за ними вскоре начнут наступать и Юго-Западный, и Южный фронты – начнётся долгожданное освобождение Левобережной Украины и Донбасса.

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Алексей Стаценко

история, история украины, история ссср, великая отечественная война, донбасс, 1943, курская битва, наступление