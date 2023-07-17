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Неделя интеграции. Студенты с новых и старых территорий России изучали, как им объединяться

Неделя интеграции. Студенты с новых и старых территорий России изучали, как им объединяться - 17.07.2023 Украина.ру

Неделя интеграции. Студенты с новых и старых территорий России изучали, как им объединяться

Студенты из Донецка, Луганска, Севастополя и Санкт-Петербурга на одну неделю погрузились в школу интеграции. В летней социологической школе, проходившей на базе СПбГУ, приняли участие студенты из новых российских регионов – Донецка и Луганска и двух морских столиц – Севастополя и Санкт-Петербурга.

2023-07-17T16:33

2023-07-17T16:33

2023-07-17T17:40

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Организаторы школы поставили основным её вопросом – как и почему люди объединяются? Ведь процессы интеграции, дезинтеграции и реинтеграции в современных обществах сейчас как никогда актуальны. И студенты Донецкого национального, Луганского государственного педагогического, Севастопольского и Санкт-Петербургского университетов сами стали участниками объединения и дружбы.Вот ответы на наши вопросы: - Чем оказалась полезной такая школа?Олег, Севастополь:- Как по мне, то важным было то, что мы успевали и учиться, и Питер посмотреть. Я впервые в Санкт-Петербурге. С утра – занятия, а во второй половине дня – погружение в Питерскую историю и культуру. Благодаря экскурсиям по достопримечательностям познакомился с городом. Моему восхищению нет предела.Виталий, Луганск:- Летняя социологическая школа СПбГУ – это потрясающее мероприятие. Это находка для тех, кто интересуется социологией. Это уникальная атмосфера, творческая энергия и стремление к новым знаниям. Это погружение в мир социологии.Андрей, Донецк:- Только что вернулся с Летней социологической школы в СПбГУ, посвященной 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета. Это был незабываемый опыт. Занятия проходили в виде настольных социологических игр, деловых игр, социометрических измерений динамики отношений в группе. Лекция о публичном управлении для меня важна как для будущего специалиста по социальному менеджменту в наших новых регионах, где всё выстраивается с чистого листа.-Что для вас объединение и интеграция, которую изучали на школе?Олег, Севастополь:- Командная работа. Командная работа дала нам возможность узнать друг друга получше, ведь мы все из разных регионов. Кстати, с нами даже были китайские студенты из СПбГУ. Общение с людьми из новых территорий и из другой страны является бесценным опытом, как для жизни, так и для профессии.Виталий, Луганск:- Школа интеграции для нас, для молодежи - это возможность приобрести дружеские связи с коллегами и найти новых друзей. Это было настоящее приключение, которое оставило неизгладимые впечатления. Лично я понимаю, что такое российская наука и как в ней можно достичь успехов.Андрей, Донецк:- Для меня интеграция – это возможность посетить Эрмитаж – истинное воплощение культурного наследия России. И мне посчастливилось погрузиться в богатство нашего искусства и истории. Это экскурсия на ледокол "Красин". Это посещение Кронштадта, острова Фортов, Якорной площади, Морского собора, памятника Макарову, Петровского парка… Всего, что делает нас наследниками России – нашей общей большой России!...Летняя социологическая школа Санкт-Петербург – Севастополь – Донецк – Луганск – это возможность объединить нашу молодежь. Это возможность их сдружить и объяснить им, что они должны быть вместе. Только так мы можем победить и стать сильнее и достичь новых научных высот!А пока нам сделать так, чтобы донецкие и луганские ребята могли учиться без обстрелов: "вчера не мог написать о своих впечатлениях о школе, потому что после обстрела была повреждена подстанция и интернет-кабель", - так нам написал один из участников школы интеграции.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина. ру

новости, социология, новые регионы