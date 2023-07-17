https://ukraina.ru/20230717/1048068279.html
Великобритания ввела 14 новых санкций против России
Великобритания ввела 14 новых санкций против России - 17.07.2023 Украина.ру
Великобритания ввела 14 новых санкций против России
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 17 июля объявил о новых антироссийских санкциях. Заявления Клеверли опубликовали на сайте правительства 17 июля
2023-07-17T16:01
2023-07-17T16:01
2023-07-17T16:01
новости
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зарубежье
мид
антироссийские санкции
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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил о введении 14 новых антироссийских санкций, в том числе 11 против лиц, которых Запад обвиняет в незаконной депортации детей с Украины.Заявление сделано в преддверии выступления главы МИД в Совете Безопасности ООН. На заседании Совбеза Клеверли призовёт России возобновить зерновую сделку и подчеркнёт необходимость "справедливого и прочного мира на Украине".В новый санкционный список Великобритании вошли, в частности, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.По версии Запада, детей перевозят в Крым или на материковую часть России, где "они получают ориентированное на Россию академическое, культурное, патриотическое и военное образование".В заявлении сказано, что Великобритания и международные партнеры ввели самый суровый пакет санкций, когда-либо вводившихся в отношении крупной экономики.Однако представители российских властей неоднократно заявляли, что основной эффект введенных Западом санкций прочувствовали страны ЕС и США, где поднялись цены на электроэнергию, топливо и продукты питания.23 июня Евросоюз принял 11-й пакет антироссийских санкций. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.В МИД РФ ответили на принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций. За недружественные действия со стороны Запада российская сторона расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.Депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич прокомментировал принятый 11-й пакет санкций против России. Обсуждение заняло около четырех месяцев, так как в новые санкции, по его словам, уже почти нечего включать. Но депутат убежден, что Брюссель может разрабатывать и 12-й пакет санкций из пропагандистских соображений.
https://ukraina.ru/20230710/1047907402.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, россия (рф), зарубежье, мид, антироссийские санкции
Великобритания ввела 14 новых санкций против России
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 17 июля объявил о новых антироссийских санкциях. Заявления Клеверли опубликовали на сайте правительства 17 июля
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил
о введении 14 новых антироссийских санкций, в том числе 11 против лиц, которых Запад обвиняет в незаконной депортации детей с Украины.
Заявление сделано в преддверии выступления главы МИД в Совете Безопасности ООН. На заседании Совбеза Клеверли призовёт России возобновить зерновую сделку и подчеркнёт необходимость "справедливого и прочного мира на Украине".
В новый санкционный список Великобритании вошли, в частности, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По версии Запада, детей перевозят в Крым или на материковую часть России, где "они получают ориентированное на Россию академическое, культурное, патриотическое и военное образование".
В заявлении сказано, что Великобритания и международные партнеры ввели самый суровый пакет санкций, когда-либо вводившихся в отношении крупной экономики.
Однако представители российских властей неоднократно заявляли, что основной эффект введенных Западом санкций прочувствовали страны ЕС и США, где поднялись цены на электроэнергию, топливо и продукты питания.
23 июня Евросоюз принял 11-й пакет антироссийских санкций. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.
В МИД РФ ответили на принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций. За недружественные действия со стороны Запада российская сторона расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.
Депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич прокомментировал принятый 11-й пакет санкций против России. Обсуждение заняло около четырех месяцев, так как в новые санкции, по его словам, уже почти нечего включать. Но депутат убежден, что Брюссель может разрабатывать и 12-й пакет санкций из пропагандистских соображений.