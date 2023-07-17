Великобритания ввела 14 новых санкций против России - 17.07.2023 Украина.ру
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Великобритания ввела 14 новых санкций против России
Великобритания ввела 14 новых санкций против России - 17.07.2023 Украина.ру
Великобритания ввела 14 новых санкций против России
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 17 июля объявил о новых антироссийских санкциях. Заявления Клеверли опубликовали на сайте правительства 17 июля
2023-07-17T16:01
2023-07-17T16:01
новости
великобритания
россия (рф)
зарубежье
мид
антироссийские санкции
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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил о введении 14 новых антироссийских санкций, в том числе 11 против лиц, которых Запад обвиняет в незаконной депортации детей с Украины.Заявление сделано в преддверии выступления главы МИД в Совете Безопасности ООН. На заседании Совбеза Клеверли призовёт России возобновить зерновую сделку и подчеркнёт необходимость "справедливого и прочного мира на Украине".В новый санкционный список Великобритании вошли, в частности, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.По версии Запада, детей перевозят в Крым или на материковую часть России, где "они получают ориентированное на Россию академическое, культурное, патриотическое и военное образование".В заявлении сказано, что Великобритания и международные партнеры ввели самый суровый пакет санкций, когда-либо вводившихся в отношении крупной экономики.Однако представители российских властей неоднократно заявляли, что основной эффект введенных Западом санкций прочувствовали страны ЕС и США, где поднялись цены на электроэнергию, топливо и продукты питания.23 июня Евросоюз принял 11-й пакет антироссийских санкций. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.В МИД РФ ответили на принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций. За недружественные действия со стороны Запада российская сторона расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.Депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич прокомментировал принятый 11-й пакет санкций против России. Обсуждение заняло около четырех месяцев, так как в новые санкции, по его словам, уже почти нечего включать. Но депутат убежден, что Брюссель может разрабатывать и 12-й пакет санкций из пропагандистских соображений.
https://ukraina.ru/20230710/1047907402.html
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Новости
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новости, великобритания, россия (рф), зарубежье, мид, антироссийские санкции
Новости, Великобритания, Россия (РФ), Зарубежье, МИД, антироссийские санкции

Великобритания ввела 14 новых санкций против России

16:01 17.07.2023
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкВыступление С. Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН
Выступление С. Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН
© МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 17 июля объявил о новых антироссийских санкциях. Заявления Клеверли опубликовали на сайте правительства 17 июля
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил о введении 14 новых антироссийских санкций, в том числе 11 против лиц, которых Запад обвиняет в незаконной депортации детей с Украины.
Заявление сделано в преддверии выступления главы МИД в Совете Безопасности ООН. На заседании Совбеза Клеверли призовёт России возобновить зерновую сделку и подчеркнёт необходимость "справедливого и прочного мира на Украине".
В новый санкционный список Великобритании вошли, в частности, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
По версии Запада, детей перевозят в Крым или на материковую часть России, где "они получают ориентированное на Россию академическое, культурное, патриотическое и военное образование".
В заявлении сказано, что Великобритания и международные партнеры ввели самый суровый пакет санкций, когда-либо вводившихся в отношении крупной экономики.
Однако представители российских властей неоднократно заявляли, что основной эффект введенных Западом санкций прочувствовали страны ЕС и США, где поднялись цены на электроэнергию, топливо и продукты питания.
23 июня Евросоюз принял 11-й пакет антироссийских санкций. Пакет расширил списки персональных санкций, добавил организации, за обход санкций против РФ, в том числе из Китая, Узбекистана, ОАЭ, Сирии и Армении. Также новый санкционный пакет запретил вещание ещё пяти каналам и расширил список лиц, чьи активы подлежат заморозке.
В МИД РФ ответили на принятый Евросоюзом 11-й пакет антироссийских санкций. За недружественные действия со стороны Запада российская сторона расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.
Депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич прокомментировал принятый 11-й пакет санкций против России. Обсуждение заняло около четырех месяцев, так как в новые санкции, по его словам, уже почти нечего включать. Но депутат убежден, что Брюссель может разрабатывать и 12-й пакет санкций из пропагандистских соображений.
Мы не работаем
10 июля, 05:03
Они ушли: как Россия пережила год корпоративных бойкотовНа днях немецкое издание FAZ — Frankfurter Allgemeine Zeitung — сообщило, что 80% западных компаний по-прежнему работают в России. Издание отмечает, что из 1387 компаний остались работать 1146, а сумма перечисленных ими налогов составляет 3,5 млрд долларов.
 
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