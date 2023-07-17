Без связи - нет управления войсками, без управления - нет победы! Как Украина.ру помогает нашим победить
© скриншот видео Украина.ру
© скриншот видео Украина.ру
В рамках нашего проекта "Всё для фронта! Всё для победы!" редакция мультимедийного издания Украина.ру передала батальону связи 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады четыре генератора.
Связисты 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады несут свою службу на передовой на Соледарском направлении. Ребята обеспечивают связью военные соединения на этом участке фронта.
"Потеря связи есть - потеря управления войсками, а потеря управления войсками неизбежно ведет к поражению", -
из директивы Ставки командования РККА
Генераторы, которые Украина.ру приобрела на пожертвования читателей сайта и пользователей Тг-канала Украина.ру обеспечат питание для систем бесперебойной связи между боевыми подразделениями.
Связисты благодарят читателей Украина.ру за оказанную помощь.
А теперь Украина.ру объявляет отдельный сбор для батальона связи 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады на приобретение комплектующих систем связи:
1. Разъём SMA-female под обжим на RG-58 – 100 шт.
2. Разъём SMA-male под обжим на RG-58 – 100 шт.
3. Переходник с гнездом SMA на гнездо UHF – 100 шт.
4. Антенна NAGOYA ANTENNA MOBILE ANTENNA NL-770H – 40 шт.
Сбор средств осуществляется на карту Сбербанка 2202 2061 6264 2040 на имя Рамиль Загирович З.
"Пускай дожди и грязь!
Пускай палящий зной!
Должна работать связь - закон такой!"