Без связи - нет управления войсками, без управления - нет победы! Как Украина.ру помогает нашим победить - 17.07.2023 Украина.ру
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Без связи - нет управления войсками, без управления - нет победы! Как Украина.ру помогает нашим победить
Без связи - нет управления войсками, без управления - нет победы! Как Украина.ру помогает нашим победить - 17.07.2023 Украина.ру
Без связи - нет управления войсками, без управления - нет победы! Как Украина.ру помогает нашим победить
В рамках нашего проекта "Всё для фронта! Всё для победы!" редакция мультимедийного издания Украина.ру передала батальону связи 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады четыре генератора.
2023-07-17T15:51
2023-07-17T15:51
эксклюзив
спецоперация
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Связисты 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады несут свою службу на передовой на Соледарском направлении. Ребята обеспечивают связью военные соединения на этом участке фронта.из директивы Ставки командования РККАГенераторы, которые Украина.ру приобрела на пожертвования читателей сайта и пользователей Тг-канала Украина.ру обеспечат питание для систем бесперебойной связи между боевыми подразделениями.Связисты благодарят читателей Украина.ру за оказанную помощь.А теперь Украина.ру объявляет отдельный сбор для батальона связи 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады на приобретение комплектующих систем связи:1. Разъём SMA-female под обжим на RG-58 – 100 шт.2. Разъём SMA-male под обжим на RG-58 – 100 шт.3. Переходник с гнездом SMA на гнездо UHF – 100 шт.4. Антенна NAGOYA ANTENNA MOBILE ANTENNA NL-770H – 40 шт.Сбор средств осуществляется на карту Сбербанка 2202 2061 6264 2040 на имя Рамиль Загирович З."Пускай дожди и грязь!Пускай палящий зной!Должна работать связь - закон такой!"
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация
Эксклюзив, Спецоперация

Без связи - нет управления войсками, без управления - нет победы! Как Украина.ру помогает нашим победить

15:51 17.07.2023
 
© скриншот видео Украина.ру
© скриншот видео Украина.ру
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Украина. ру
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В рамках нашего проекта "Всё для фронта! Всё для победы!" редакция мультимедийного издания Украина.ру передала батальону связи 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады четыре генератора.
Связисты 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады несут свою службу на передовой на Соледарском направлении. Ребята обеспечивают связью военные соединения на этом участке фронта.

"Потеря связи есть - потеря управления войсками, а потеря управления войсками неизбежно ведет к поражению", -

из директивы Ставки командования РККА
Генераторы, которые Украина.ру приобрела на пожертвования читателей сайта и пользователей Тг-канала Украина.ру обеспечат питание для систем бесперебойной связи между боевыми подразделениями.
Связисты благодарят читателей Украина.ру за оказанную помощь.
А теперь Украина.ру объявляет отдельный сбор для батальона связи 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады на приобретение комплектующих систем связи:
1. Разъём SMA-female под обжим на RG-58 – 100 шт.
2. Разъём SMA-male под обжим на RG-58 – 100 шт.
3. Переходник с гнездом SMA на гнездо UHF – 100 шт.
4. Антенна NAGOYA ANTENNA MOBILE ANTENNA NL-770H – 40 шт.
Сбор средств осуществляется на карту Сбербанка 2202 2061 6264 2040 на имя Рамиль Загирович З.
"Пускай дожди и грязь!
Пускай палящий зной!
Должна работать связь - закон такой!"
 
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