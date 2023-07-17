https://ukraina.ru/20230717/1048065558.html

Пушилин пообещал безопасное и круглосуточное автомобильное движение в Крым

Пушилин пообещал безопасное и круглосуточное автомобильное движение в Крым - 17.07.2023 Украина.ру

Пушилин пообещал безопасное и круглосуточное автомобильное движение в Крым

Движение в Крым через территорию ДНР будет круглосуточным. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграмм 17 июля

2023-07-17T16:00

2023-07-17T16:00

2023-07-17T16:00

новости

транспорт

денис пушилин

сергей аксенов

крым

теракт

крымский мост

автовокзалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102991/59/1029915900_0:148:2214:1393_1920x0_80_0_0_86eb5a34f892ef873ff8cbc60d9997e3.jpg.webp

Проезд на Крымский полуостров через территорию ДНР будет круглосуточным, написал Пушилин. Комендантский час временно отменен, пояснил он.Врио главы ДНР сообщил о мерах по ускоренному прохождению КПП на административной границе республик. По пути следования автомобилистов все АЗС будут обеспечены бензином и товарами первой необходимости.Также Пушилин обсудил организацию автомобильного маршрута по территории ДНР с главой Крыма Сергеем Аксёновым.При этом в пресс-службе филиала № 3 предприятия "Автовокзалы Донбасса" сообщили о прекращении регулярных рейсов и продажи билетов в Крым "до особого распоряжения".За дополнительной информацией пассажиров просят обращаться в справочную службу предприятия по номеру 477.Керченская паромная переправа возобновила свою работу в 10 утра, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ. Паромная переправа по состоянию на 13:00 работала только на грузовой транспорт, движение легковых автомобилей на полуостров осуществляется по сухопутному пути через новые регионы, заявили в Минтранспорта Крыма. Все пункты пропуска на севере Крыма (Армянск, Джанкой и Перекоп) работают в обычном режиме. Крымчанам и гостям полуострова рекомендовано воздержаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным автомобильным маршрутом через новые регионы.Альтернативный маршрут в Крым проходит от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ в Херсонской области. Ориентировочное время в пути на автомобиле занимает семь часов.Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что ночью Крымский мост атаковали два украинских беспилотника.В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Следователи устанавливают личности причастных к ЧП, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

https://ukraina.ru/20230717/1048063451.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, транспорт, денис пушилин, сергей аксенов, крым, теракт, крымский мост, автовокзалы