https://ukraina.ru/20230717/1048065558.html
Пушилин пообещал безопасное и круглосуточное автомобильное движение в Крым
Пушилин пообещал безопасное и круглосуточное автомобильное движение в Крым - 17.07.2023 Украина.ру
Пушилин пообещал безопасное и круглосуточное автомобильное движение в Крым
Движение в Крым через территорию ДНР будет круглосуточным. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграмм 17 июля
2023-07-17T16:00
2023-07-17T16:00
2023-07-17T16:00
новости
транспорт
денис пушилин
сергей аксенов
крым
теракт
крымский мост
автовокзалы
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Проезд на Крымский полуостров через территорию ДНР будет круглосуточным, написал Пушилин. Комендантский час временно отменен, пояснил он.Врио главы ДНР сообщил о мерах по ускоренному прохождению КПП на административной границе республик. По пути следования автомобилистов все АЗС будут обеспечены бензином и товарами первой необходимости.Также Пушилин обсудил организацию автомобильного маршрута по территории ДНР с главой Крыма Сергеем Аксёновым.При этом в пресс-службе филиала № 3 предприятия "Автовокзалы Донбасса" сообщили о прекращении регулярных рейсов и продажи билетов в Крым "до особого распоряжения".За дополнительной информацией пассажиров просят обращаться в справочную службу предприятия по номеру 477.Керченская паромная переправа возобновила свою работу в 10 утра, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ. Паромная переправа по состоянию на 13:00 работала только на грузовой транспорт, движение легковых автомобилей на полуостров осуществляется по сухопутному пути через новые регионы, заявили в Минтранспорта Крыма. Все пункты пропуска на севере Крыма (Армянск, Джанкой и Перекоп) работают в обычном режиме. Крымчанам и гостям полуострова рекомендовано воздержаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным автомобильным маршрутом через новые регионы.Альтернативный маршрут в Крым проходит от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ в Херсонской области. Ориентировочное время в пути на автомобиле занимает семь часов.Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что ночью Крымский мост атаковали два украинских беспилотника.В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Следователи устанавливают личности причастных к ЧП, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
https://ukraina.ru/20230717/1048063451.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, транспорт, денис пушилин, сергей аксенов, крым, теракт, крымский мост, автовокзалы
Новости, транспорт, Денис Пушилин, Сергей Аксенов, Крым, теракт, Крымский мост, автовокзалы
Пушилин пообещал безопасное и круглосуточное автомобильное движение в Крым
Движение в Крым через территорию ДНР будет круглосуточным. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграмм 17 июля
Проезд на Крымский полуостров через территорию ДНР будет круглосуточным, написал Пушилин. Комендантский час временно отменен, пояснил он.
"Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточный (комендантский час временно не действует), при этом меры безопасности усилены", - говорится в сообщении.
Врио главы ДНР сообщил о мерах по ускоренному прохождению КПП на административной границе республик. По пути следования автомобилистов все АЗС будут обеспечены бензином и товарами первой необходимости.
Также Пушилин обсудил организацию автомобильного маршрута по территории ДНР с главой Крыма Сергеем Аксёновым.
При этом в пресс-службе филиала № 3 предприятия "Автовокзалы Донбасса" сообщили о прекращении регулярных рейсов и продажи билетов в Крым "до особого распоряжения".
"С 17.07.2023 в связи с введенным ограничением движения по Крымскому мосту продажа, бронирование билетов и отправление межрегиональных регулярных рейсов, следующих в указанном направлении с автостанций нашего предприятия приостановлена до особого распоряжения", - сообщили в пресс-службе предприятия.
За дополнительной информацией пассажиров просят обращаться в справочную службу предприятия по номеру 477.
Керченская паромная переправа возобновила свою работу в 10 утра, говорится в сообщении Министерства транспорта РФ. Паромная переправа по состоянию на 13:00 работала только на грузовой транспорт, движение легковых автомобилей на полуостров осуществляется по сухопутному пути через новые регионы, заявили в Минтранспорта Крыма.
Все пункты пропуска на севере Крыма (Армянск, Джанкой и Перекоп) работают в обычном режиме. Крымчанам и гостям полуострова рекомендовано воздержаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным автомобильным маршрутом через новые регионы.
Альтернативный маршрут в Крым проходит от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ в Херсонской области. Ориентировочное время в пути на автомобиле занимает семь часов.
Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что ночью Крымский мост атаковали два украинских беспилотника.
В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Следователи устанавливают личности причастных к ЧП, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.