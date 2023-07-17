https://ukraina.ru/20230717/1048063451.html
Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - Минтранс Крыма
Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - Минтранс Крыма - 17.07.2023 Украина.ру
Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - Минтранс Крыма
По состоянию на 13:00 Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, заявили в Министерстве транспорта Крыма
2023-07-17T14:26
2023-07-17T14:26
2023-07-17T14:49
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сергей аксенов
министерство транспорта крыма
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Движение легковых автомобилей в Крым осуществляется по сухопутному пути через новые регионы. Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, заявили в Минтранспорта Крыма.Пункты пропуска Перекоп, Армянск и Джанкой на севере полуострова работают для грузового и легкового транспорта в штатном режиме, очередей нет.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов также призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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новости, крым, россия (рф), новые регионы, крымский мост, сергей аксенов, министерство транспорта крыма
Новости, Крым, Россия (РФ), Новые регионы, Крымский мост, Сергей Аксенов, Министерство транспорта Крыма
Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - Минтранс Крыма
14:26 17.07.2023 (обновлено: 14:49 17.07.2023)
По состоянию на 13:00 Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, заявили в Министерстве транспорта Крыма
Движение легковых автомобилей в Крым осуществляется по сухопутному пути через новые регионы. Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, заявили в Минтранспорта Крыма.
"Автомобильное сообщение с Крымским полуостровом сохраняется по альтернативному сухопутному маршруту по новым регионам. Учитывая сложившуюся ситуацию просим жителей и гостей полуострова пока воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", - заявили в ведомстве.
Пункты пропуска Перекоп, Армянск и Джанкой на севере полуострова работают для грузового и легкового транспорта в штатном режиме, очередей нет.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов также призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.
Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.