https://ukraina.ru/20230717/1048063451.html

Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - Минтранс Крыма

Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - Минтранс Крыма - 17.07.2023 Украина.ру

Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - Минтранс Крыма

По состоянию на 13:00 Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, заявили в Министерстве транспорта Крыма

2023-07-17T14:26

2023-07-17T14:26

2023-07-17T14:49

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Движение легковых автомобилей в Крым осуществляется по сухопутному пути через новые регионы. Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, заявили в Минтранспорта Крыма.Пункты пропуска Перекоп, Армянск и Джанкой на севере полуострова работают для грузового и легкового транспорта в штатном режиме, очередей нет.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов также призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.

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новости, крым, россия (рф), новые регионы, крымский мост, сергей аксенов, министерство транспорта крыма