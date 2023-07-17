Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - Минтранс Крыма - 17.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230717/1048063451.html
Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - Минтранс Крыма
Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - Минтранс Крыма - 17.07.2023 Украина.ру
Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - Минтранс Крыма
По состоянию на 13:00 Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, заявили в Министерстве транспорта Крыма
2023-07-17T14:26
2023-07-17T14:49
новости
крым
россия (рф)
новые регионы
крымский мост
сергей аксенов
министерство транспорта крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048064707_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_e4f9246c5157c763e0780046b52eb75f.jpg
Движение легковых автомобилей в Крым осуществляется по сухопутному пути через новые регионы. Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, заявили в Минтранспорта Крыма.Пункты пропуска Перекоп, Армянск и Джанкой на севере полуострова работают для грузового и легкового транспорта в штатном режиме, очередей нет.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов также призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
https://ukraina.ru/20230717/1048061757.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048064707_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_a71bbfef01ffc9f29c6364ce9c029bb1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, россия (рф), новые регионы, крымский мост, сергей аксенов, министерство транспорта крыма
Новости, Крым, Россия (РФ), Новые регионы, Крымский мост, Сергей Аксенов, Министерство транспорта Крыма

Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - Минтранс Крыма

14:26 17.07.2023 (обновлено: 14:49 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
По состоянию на 13:00 Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, заявили в Министерстве транспорта Крыма
Движение легковых автомобилей в Крым осуществляется по сухопутному пути через новые регионы. Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт, заявили в Минтранспорта Крыма.

"Автомобильное сообщение с Крымским полуостровом сохраняется по альтернативному сухопутному маршруту по новым регионам. Учитывая сложившуюся ситуацию просим жителей и гостей полуострова пока воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы", - заявили в ведомстве.

Пункты пропуска Перекоп, Армянск и Джанкой на севере полуострова работают для грузового и легкового транспорта в штатном режиме, очередей нет.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов также призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.
Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
13:31
Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда Пассажиры, отправившиеся на личном транспорте к Крыму, могут продолжить путь на поезде, оставив машины у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская. Об этом 17 июля сообщили в министерстве транспорта России
 
НовостиКрымРоссия (РФ)Новые регионыКрымский мостСергей АксеновМинистерство транспорта Крыма
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:01Великобритания ввела 14 новых санкций против России
16:00Пушилин пообещал безопасное и круглосуточное автомобильное движение в Крым
16:0080 лет началу битвы за Донбасс: Изюм-Барвенковская наступательная операция
15:51Без связи - нет управления войсками, без управления - нет победы! Как Украина.ру помогает нашим победить
15:19Что нам нужно для победы: военкор Кашеварова выступила с предложениями к Госдуме. Видео
15:00Василий Дандыкин о том, кто виновен в атаке на Крымский мост
14:52"Цинично и чудовищно": МИД России осудил реакцию Украины на теракт с жертвами
14:26Керченская паромная переправа работает только на грузовой транспорт - Минтранс Крыма
14:22Сальдо подписал указ о комендантском часе в Херсонской области из-за теракта
14:17Строители оценят сроки восстановления Крымского моста - Хуснуллин
13:49Песков: В Кремле знают о глубокой координации Киева со стороны Вашингтона
13:31Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда
13:29Теракт на Крымском мосту: что происходит на полуострове. ФОТО и ВИДЕО
13:29Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку
13:25Подрыв Крымского моста, остановка "зерновой сделки". Главное на Украине на 13:00 17 июля
13:08Депутат Попов призвал отомстить за погибших на Крымском мосту
13:07Следственный комитет РФ публикует кадры работы на Крымском мосту
12:56В Минтрансе РФ сообщили о возобновлении работы Керченской переправы
12:36"Все верят только в деньги!": внучка секретаря СНБО Украины ответила на хейт в свой адрес
12:33В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта на Крымском мосту - мэр
Лента новостейМолния