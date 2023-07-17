Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда - 17.07.2023 Украина.ру
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Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда
Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда - 17.07.2023 Украина.ру
Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда
Пассажиры, отправившиеся на личном транспорте к Крыму, могут продолжить путь на поезде, оставив машины у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская. Об этом 17 июля сообщили в министерстве транспорта России
2023-07-17T13:31
2023-07-17T13:31
крымский мост
новости
поезда
автомобиль
туристы
пассажиры
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"Пассажиры, которые отправились на личном транспорте в сторону Крымского полуострова, но желают продолжить путь на поезде, могут временно оставить машины на стоянке, расположенной у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская", - говорится в сообщении.По маршруту Анапа – Керчь и обратно запустили дополнительную пару пригородных поездов.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 по московскому времени оно было возобновлено.
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крымский мост, новости, поезда, автомобиль, туристы, пассажиры
Крымский мост, Новости, поезда, автомобиль, туристы, пассажиры

Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда

13:31 17.07.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОбстановка у Крымского моста
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Читать в
Пассажиры, отправившиеся на личном транспорте к Крыму, могут продолжить путь на поезде, оставив машины у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская. Об этом 17 июля сообщили в министерстве транспорта России
"Пассажиры, которые отправились на личном транспорте в сторону Крымского полуострова, но желают продолжить путь на поезде, могут временно оставить машины на стоянке, расположенной у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская", - говорится в сообщении.
По маршруту Анапа – Керчь и обратно запустили дополнительную пару пригородных поездов.
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.
Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.
После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 по московскому времени оно было возобновлено.
Обстановка у Крымского моста
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Следственный комитет РФ публикует кадры работы на Крымском мостуПресс-служба Следственного комитета (СК) России в понедельник опубликовала фото и видео работы следователей на месте теракта на Крымском мосту
 
Крымский мостНовостипоездаавтомобильтуристыпассажиры
 
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Заголовок открываемого материала
13:49Песков: В Кремле знают о глубокой координации Киева со стороны Вашингтона
13:31Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда
13:29Теракт на Крымском мосту: что происходит на полуострове. ФОТО и ВИДЕО
13:29Дело не в Крымском мосту и не в оружии. Эксперт о том, почему Россия прекратит зерновую сделку
13:25Подрыв Крымского моста, остановка зерновой сделки. Главное на Украине на 13:00 17 июля
13:08Депутат Попов призвал отомстить за погибших на Крымском мосту
13:07Следственный комитет РФ публикует кадры работы на Крымском мосту
12:56В Минтрансе РФ сообщили о возобновлении работы Керченской переправы
12:36"Все верят только в деньги!": внучка секретаря СНБО Украины ответила на хейт в свой адрес
12:33В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта на Крымском мосту - мэр
12:24Песков сказал, как Россия ответит на атаку на Крымский мост
12:04"Сделать выводы и провести анализ". Депутат Гурулев прокомментировал теракт на Крымском мосту
12:03Платон Беседин о теракте на Крымском мосту: Нужен план, чтобы не оставить противнику ни шанса, ни времени
12:03Поезда "Таврия" из Крыма и на полуостров следуют с задержкой
11:48"Отсечь Украину от Чёрного моря". Сенатор Джабаров рассказал, как устранить угрозу Крыму
11:47Андрей Суздальцев: Террористическая атака на Крымский мост повлияет на ход всей СВО
11:42Сергей Марков: В ответ за Крымский мост вагнеровцы должны ударить по беззащитному Лондону и Вашингтону
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