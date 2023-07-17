https://ukraina.ru/20230717/1048061757.html

Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда

Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда - 17.07.2023 Украина.ру

Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда

Пассажиры, отправившиеся на личном транспорте к Крыму, могут продолжить путь на поезде, оставив машины у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская. Об этом 17 июля сообщили в министерстве транспорта России

2023-07-17T13:31

2023-07-17T13:31

2023-07-17T13:31

крымский мост

новости

поезда

автомобиль

туристы

пассажиры

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"Пассажиры, которые отправились на личном транспорте в сторону Крымского полуострова, но желают продолжить путь на поезде, могут временно оставить машины на стоянке, расположенной у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская", - говорится в сообщении.По маршруту Анапа – Керчь и обратно запустили дополнительную пару пригородных поездов.Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в понедельник совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. СК РФ в рамках уголовного дела устанавливает причастных на Украине к теракту на Крымском мосту.После ЧП приостанавливалось и железнодорожное сообщение по мосту, но около 8.50 по московскому времени оно было возобновлено.

https://ukraina.ru/20230717/1048061485.html

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крымский мост, новости, поезда, автомобиль, туристы, пассажиры