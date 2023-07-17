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Следственный комитет РФ публикует кадры работы на Крымском мосту
Следственный комитет РФ публикует кадры работы на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
Следственный комитет РФ публикует кадры работы на Крымском мосту
Пресс-служба Следственного комитета (СК) России в понедельник опубликовала фото и видео работы следователей на месте теракта на Крымском мосту
2023-07-17T13:07
2023-07-17T13:07
2023-07-17T13:07
новости
крымский мост
теракт
керченский пролив
следственный комитет рф
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Сотрудники СК, работающие на месте теракта, собирают разлетевшиеся обломки пострадавшей конструкции моста и взорванного автомобиля. Движение по автомобильной части моста в данный момент невозможно, что также очевидно из кадров.Часть легковых автомобилей будет переправлена паромами, весь грузовой транспорт воспользуется сухопутным сообщением между Крымом и материком, уточники власти полуострова.В автомобиле, оказавшемся на пострадавшем участке Крымского моста во время теракта, находились три человека, жители Белгородской области. Мужчина и женщина погибли, их несовершеннолетняя дочь, по информации СМИ, перевезена из Таганрога в детскую больницу Краснодара.Угрозы жизни нет, девочка в состоянии средней степени тяжести, в сознании, сообщили врачи.В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Следователи устанавливают личности причастных к ЧП, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
https://ukraina.ru/20230717/1048056374.html
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новости, крымский мост, теракт, керченский пролив, следственный комитет рф
Следственный комитет РФ публикует кадры работы на Крымском мосту
Пресс-служба Следственного комитета (СК) России в понедельник опубликовала фото и видео работы следователей на месте теракта на Крымском мосту
Сотрудники СК, работающие на месте теракта, собирают разлетевшиеся обломки пострадавшей конструкции моста и взорванного автомобиля. Движение по автомобильной части моста в данный момент невозможно, что также очевидно из кадров.
Часть легковых автомобилей будет переправлена паромами, весь грузовой транспорт воспользуется сухопутным сообщением между Крымом и материком, уточники власти полуострова.
В автомобиле, оказавшемся на пострадавшем участке Крымского моста во время теракта, находились три человека, жители Белгородской области. Мужчина и женщина погибли, их несовершеннолетняя дочь, по информации СМИ, перевезена из Таганрога в детскую больницу Краснодара.
Угрозы жизни нет, девочка в состоянии средней степени тяжести, в сознании, сообщили врачи.
В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту. Следователи устанавливают личности причастных к ЧП, заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.