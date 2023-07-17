https://ukraina.ru/20230717/1048060251.html

Теракт на Крымском мосту: что происходит на полуострове. ФОТО и ВИДЕО

Теракт на Крымском мосту: что происходит на полуострове. ФОТО и ВИДЕО - 17.07.2023 Украина.ру

Теракт на Крымском мосту: что происходит на полуострове. ФОТО и ВИДЕО

В понедельник, 17 июля, рано утром произошла диверсия на Крымском мосту. Из-за повреждения полотна все машины развернули на сухопутный коридор, через новые территории, на Джанкой и Армянск.

2023-07-17T13:29

2023-07-17T13:29

2023-07-17T13:30

эксклюзив

крым

теракт

крымский мост

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Поезд Севастополь - Москва стоял около пяти часов. Но железнодорожное полотно не пострадало. И поезда в Крым и из Крыма продолжают идти.Кстати, всем немного "застрявшим" в Крыму отдыхающим - отели продлили время пребывания бесплатно. Это около 20 тысяч человек, которые должны были выезжать в ближайшие дни.В Восточном Крыму открыли пункты временного размещения. Это комфортные отели в Керчи, например.Оперативная информация сразу успокоила тех, кто собирался выезжать из Крыма после отдыха.Есть ли тревога в Крыму? Насколько можно судить по разговорам, тревоги нет никакой. Ни у отдыхающих, ни у местных жителей.В Крыму привыкли к угрозам со стороны Украины. Привыкли к тому, что полуостров - практически прифронтовая территория. Хорошего в этом ничего нет, но в этих условиях полуостров живёт обычной жизнью.Нет никаких проблем ни с водой, ни с едой. Прекрасный урожай зерновых на полуострове, недавно об этом сообщили сельскохозяйственные предприятия. Отлично все и с фруктами, и с овощами.Отдыхающих тоже много. Честно говоря, хотелось бы поменьше, так с юмором говорят местные. Только собрались спокойно покупаться в море!Но если серьезно, то все рады гостям. В середине июля отели убрали скидки, которые были в начале лета. Особенно в Ялте, Алуште, Севастополе. Это курортные столицы Крыма, и там сейчас отдыхающих - почти как в старые времена. Заполняемость отелей на уровне 60 процентов, что для июля отлично.Помешает ли диверсия на Крымском мосту отельерам?В Крыму нет никакой паники ещё и благодаря быстрой работе местных властей.Постоянно обновляется информация.Открыты три пункта пропуска: Джанкой, Армянск, Перекоп. Это нужно иметь в виду всем автотуристам.Что касается настроения, тревоги, паники - произошла, как говорят социологи, "рутинизация", народ спокойно относится ко всему произошедшему. Со словами "Опять беспилотники? Надводные или подводные?"Это будет выяснять специальная комиссия.Конечно, взрыв был делом рук украинских диверсантов.Крымские Телеграм каналы обращают внимание на то, что в своём канале ещё вчера вечером командующий сухопутными войсками Украины Сырский разместил сообщение про "колыбельную", которую он готовит "оккупантам".Пока что основная версия - это были гидроциклы, которые Украина научилась модернизировать, они идут практически под водой, несут на себе. взрывчатку.Подобными беспилотниками - гидроциклами, как подозревают специалисты, была недавно атакована Севастопольская бухта. Тогда их удалось обезвредить.На этот раз "два украинских беспилотных надводных аппарата" осуществили атаку на Крымский мост.Последние новости: возобновила работу паромная переправа "Кавказ - Керчь", по ней уже отправляются пассажиры автобусов, которые ехали в Крым.По одной из веток Крымского моста могут запустить движение в реверсе, сообщает глава Госсовета Крыма Константинов.Губернатор Севастополя Развожаев: "Запас бензина в Севастополе достаточный, дефицита не будет, запасаться не надо. С продуктами такая же ситуация ".Крым спокоен и ждет настоящих гостей.

https://ukraina.ru/20230717/1048055804.html

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, крым, теракт, крымский мост