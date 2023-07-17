"Все верят только в деньги!": внучка секретаря СНБО Украины ответила на хейт в свой адрес - 17.07.2023 Украина.ру
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"Все верят только в деньги!": внучка секретаря СНБО Украины ответила на хейт в свой адрес
"Все верят только в деньги!": внучка секретаря СНБО Украины ответила на хейт в свой адрес - 17.07.2023 Украина.ру
"Все верят только в деньги!": внучка секретаря СНБО Украины ответила на хейт в свой адрес
Внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова Мария заявила, что не зависит финансово от своей семьи, а ее клип один из крупнейших торговых центров (ТРЦ) Киева транслировал бесплатно. Об этом 17 июля сообщает издание "Главком"
2023-07-17T12:36
2023-07-17T12:36
новости
алексей данилов
украина
певица
хейт
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Мария – певица, на днях ее обвинили в трансляции ее клипа "Кайф" на фасаде ТРЦ "Гулливер" в украинской столице. Возмущенные комментаторы посчитали, что показ 30-ти секундного видео обошелся артистке в более 1 млн гривен, в то время, когда граждане страны страдают от боевых действий и безработицы.При этом сама Мария заявила, что клип разместили бесплатно, но благодаря волне возмущения, ей удалось "немного заработать".Данилов – консервативный человек, и требует от всех членов семьи самостоятельной работы, добавила Мария.Комментаторы напомнили артистке, что ее отец, сын Данилова – мужчина призывного возраста скрывается от призыва в США, а сама Мария демонстрирует в своих соцсетях роскошный образ жизни, несмотря на положение других украинских граждан.
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новости, алексей данилов, украина, певица, хейт
Новости, Алексей Данилов, Украина, певица, хейт

"Все верят только в деньги!": внучка секретаря СНБО Украины ответила на хейт в свой адрес

12:36 17.07.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / mashadanilova.official
- РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / mashadanilova.official
Читать в
Внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова Мария заявила, что не зависит финансово от своей семьи, а ее клип один из крупнейших торговых центров (ТРЦ) Киева транслировал бесплатно. Об этом 17 июля сообщает издание "Главком"
Мария – певица, на днях ее обвинили в трансляции ее клипа "Кайф" на фасаде ТРЦ "Гулливер" в украинской столице. Возмущенные комментаторы посчитали, что показ 30-ти секундного видео обошелся артистке в более 1 млн гривен, в то время, когда граждане страны страдают от боевых действий и безработицы.
При этом сама Мария заявила, что клип разместили бесплатно, но благодаря волне возмущения, ей удалось "немного заработать".
"Так вышло, что я – внучка своего дедушки, который является уважаемым человеком в стране. Все думают, что это круто и легко, но нет, мне в несколько раз сложнее. К сожалению, никто не верит в искренность, все верят в деньги. Наверное, читать о средствах интереснее, чем о чистой мечте и большом труде", - сказала она в комментарии украинским СМИ.
Данилов – консервативный человек, и требует от всех членов семьи самостоятельной работы, добавила Мария.
Комментаторы напомнили артистке, что ее отец, сын Данилова – мужчина призывного возраста скрывается от призыва в США, а сама Мария демонстрирует в своих соцсетях роскошный образ жизни, несмотря на положение других украинских граждан.
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