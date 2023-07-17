https://ukraina.ru/20230717/1048059714.html

"Все верят только в деньги!": внучка секретаря СНБО Украины ответила на хейт в свой адрес

"Все верят только в деньги!": внучка секретаря СНБО Украины ответила на хейт в свой адрес - 17.07.2023 Украина.ру

"Все верят только в деньги!": внучка секретаря СНБО Украины ответила на хейт в свой адрес

Внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова Мария заявила, что не зависит финансово от своей семьи, а ее клип один из крупнейших торговых центров (ТРЦ) Киева транслировал бесплатно. Об этом 17 июля сообщает издание "Главком"

2023-07-17T12:36

2023-07-17T12:36

2023-07-17T12:36

новости

алексей данилов

украина

певица

хейт

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Мария – певица, на днях ее обвинили в трансляции ее клипа "Кайф" на фасаде ТРЦ "Гулливер" в украинской столице. Возмущенные комментаторы посчитали, что показ 30-ти секундного видео обошелся артистке в более 1 млн гривен, в то время, когда граждане страны страдают от боевых действий и безработицы.При этом сама Мария заявила, что клип разместили бесплатно, но благодаря волне возмущения, ей удалось "немного заработать".Данилов – консервативный человек, и требует от всех членов семьи самостоятельной работы, добавила Мария.Комментаторы напомнили артистке, что ее отец, сын Данилова – мужчина призывного возраста скрывается от призыва в США, а сама Мария демонстрирует в своих соцсетях роскошный образ жизни, несмотря на положение других украинских граждан.

https://ukraina.ru/20230506/1045752340.html

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новости, алексей данилов, украина, певица, хейт