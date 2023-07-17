"Все верят только в деньги!": внучка секретаря СНБО Украины ответила на хейт в свой адрес
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / mashadanilova.official
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / mashadanilova.official
Внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова Мария заявила, что не зависит финансово от своей семьи, а ее клип один из крупнейших торговых центров (ТРЦ) Киева транслировал бесплатно. Об этом 17 июля сообщает издание "Главком"
Мария – певица, на днях ее обвинили в трансляции ее клипа "Кайф" на фасаде ТРЦ "Гулливер" в украинской столице. Возмущенные комментаторы посчитали, что показ 30-ти секундного видео обошелся артистке в более 1 млн гривен, в то время, когда граждане страны страдают от боевых действий и безработицы.
При этом сама Мария заявила, что клип разместили бесплатно, но благодаря волне возмущения, ей удалось "немного заработать".
"Так вышло, что я – внучка своего дедушки, который является уважаемым человеком в стране. Все думают, что это круто и легко, но нет, мне в несколько раз сложнее. К сожалению, никто не верит в искренность, все верят в деньги. Наверное, читать о средствах интереснее, чем о чистой мечте и большом труде", - сказала она в комментарии украинским СМИ.
Данилов – консервативный человек, и требует от всех членов семьи самостоятельной работы, добавила Мария.
Комментаторы напомнили артистке, что ее отец, сын Данилова – мужчина призывного возраста скрывается от призыва в США, а сама Мария демонстрирует в своих соцсетях роскошный образ жизни, несмотря на положение других украинских граждан.
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