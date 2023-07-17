Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео - 17.07.2023 Украина.ру
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Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео
Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео - 17.07.2023 Украина.ру
Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео
Издание Украина.ру получило уникальные кадры с пленными с российской и украинской сторон, где они рассказывают об условиях содержания. Украинцы в России сытые и Украина.ру, 17.07.2023
2023-07-17T11:26
2023-07-17T11:26
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
плен
политзаключенные
лечение
преступления
издевательства
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Издание Украина.ру получило уникальные кадры с пленными с российской и украинской сторон, где они рассказывают об условиях содержания. Украинцы в России сытые и довольные, россиянам же на Украине явно приходится несладко. Подробнее об этом – в нашем сюжете.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия (рф), украина, сво, всу, плен, политзаключенные, лечение, преступления, издевательства, видео
Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, плен, политзаключенные, лечение, преступления, издевательства

Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео

11:26 17.07.2023
 
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Издание Украина.ру получило уникальные кадры с пленными с российской и украинской сторон, где они рассказывают об условиях содержания. Украинцы в России сытые и довольные, россиянам же на Украине явно приходится несладко. Подробнее об этом – в нашем сюжете.
 
ВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОВСУпленполитзаключенныелечениепреступленияиздевательства
 
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