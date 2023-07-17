https://ukraina.ru/20230717/1048057225.html

Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео

Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео - 17.07.2023 Украина.ру

Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео

Издание Украина.ру получило уникальные кадры с пленными с российской и украинской сторон, где они рассказывают об условиях содержания. Украинцы в России сытые и Украина.ру, 17.07.2023

2023-07-17T11:26

2023-07-17T11:26

2023-07-17T11:26

видео

россия (рф)

украина

сво

всу

плен

политзаключенные

лечение

преступления

издевательства

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Издание Украина.ру получило уникальные кадры с пленными с российской и украинской сторон, где они рассказывают об условиях содержания. Украинцы в России сытые и довольные, россиянам же на Украине явно приходится несладко. Подробнее об этом – в нашем сюжете.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия (рф), украина, сво, всу, плен, политзаключенные, лечение, преступления, издевательства, видео