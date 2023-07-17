https://ukraina.ru/20230717/1048057225.html
Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео
Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео - 17.07.2023 Украина.ру
Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео
Издание Украина.ру получило уникальные кадры с пленными с российской и украинской сторон, где они рассказывают об условиях содержания. Украинцы в России сытые и Украина.ру, 17.07.2023
2023-07-17T11:26
2023-07-17T11:26
2023-07-17T11:26
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
плен
политзаключенные
лечение
преступления
издевательства
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Издание Украина.ру получило уникальные кадры с пленными с российской и украинской сторон, где они рассказывают об условиях содержания. Украинцы в России сытые и довольные, россиянам же на Украине явно приходится несладко. Подробнее об этом – в нашем сюжете.
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048057066_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_86bf6c44dbb6f2c387ff3a5e7ece7178.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия (рф), украина, сво, всу, плен, политзаключенные, лечение, преступления, издевательства, видео
Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, плен, политзаключенные, лечение, преступления, издевательства
Как содержат пленных в России и на Украине: смотрите и сравнивайте. Видео
Издание Украина.ру получило уникальные кадры с пленными с российской и украинской сторон, где они рассказывают об условиях содержания. Украинцы в России сытые и довольные, россиянам же на Украине явно приходится несладко. Подробнее об этом – в нашем сюжете.