https://ukraina.ru/20230717/1048053791.html

Миронов рассказал о судьбе зерновой сделки после ЧП на Крымском мосту

Миронов рассказал о судьбе зерновой сделки после ЧП на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру

Миронов рассказал о судьбе зерновой сделки после ЧП на Крымском мосту

Никакой зерновой сделки после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту быть не может. Таким мнением поделился 17 июля в своем телеграм-канале лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

2023-07-17T10:14

2023-07-17T10:14

2023-07-17T10:14

крымский мост

новости

зерновая сделка

терроризм

мост

жизнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1e/1045811597_0:0:2035:1145_1920x0_80_0_0_115fa37b3af34ddd7197c26a838fe485.jpg

"Мы должны уничтожить все тяговые подстанции, все электростанции, все мосты. Автомобильные и железнодорожные, потому что, уничтожив эту инфраструктуру киевской хунты, мы спасем наших солдат и жизни миллионов людей. Нам нужно делать именно это, а не обсуждать зерновую сделку, помогающую киевским властителям и их западным хозяевам "набивать" свои карманы. Никакой зерновой сделки после очередного террористического акта быть не может", - написал Миронов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края.

https://ukraina.ru/20230717/1048053292.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

крымский мост, новости, зерновая сделка, терроризм, мост, жизнь