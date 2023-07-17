Миронов рассказал о судьбе зерновой сделки после ЧП на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
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Миронов рассказал о судьбе зерновой сделки после ЧП на Крымском мосту
Миронов рассказал о судьбе зерновой сделки после ЧП на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
Миронов рассказал о судьбе зерновой сделки после ЧП на Крымском мосту
Никакой зерновой сделки после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту быть не может. Таким мнением поделился 17 июля в своем телеграм-канале лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
2023-07-17T10:14
2023-07-17T10:14
крымский мост
новости
зерновая сделка
терроризм
мост
жизнь
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"Мы должны уничтожить все тяговые подстанции, все электростанции, все мосты. Автомобильные и железнодорожные, потому что, уничтожив эту инфраструктуру киевской хунты, мы спасем наших солдат и жизни миллионов людей. Нам нужно делать именно это, а не обсуждать зерновую сделку, помогающую киевским властителям и их западным хозяевам "набивать" свои карманы. Никакой зерновой сделки после очередного террористического акта быть не может", - написал Миронов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края.
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крымский мост, новости, зерновая сделка, терроризм, мост, жизнь
Крымский мост, Новости, зерновая сделка, терроризм, мост, жизнь

Миронов рассказал о судьбе зерновой сделки после ЧП на Крымском мосту

10:14 17.07.2023
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Илья Наймушин
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Никакой зерновой сделки после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту быть не может. Таким мнением поделился 17 июля в своем телеграм-канале лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
"Мы должны уничтожить все тяговые подстанции, все электростанции, все мосты. Автомобильные и железнодорожные, потому что, уничтожив эту инфраструктуру киевской хунты, мы спасем наших солдат и жизни миллионов людей. Нам нужно делать именно это, а не обсуждать зерновую сделку, помогающую киевским властителям и их западным хозяевам "набивать" свои карманы. Никакой зерновой сделки после очередного террористического акта быть не может", - написал Миронов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
09:52
Украинский депутат призвал наградить причастных к ЧП с жертвами на Крымском мосту Депутат украинского парламента Алексей Гончарук 17 июля в своем телеграм-канале назвал чрезвычайное происшествие с гибелью двух человек и ранением ребенка на Крымском мосту "победой Украины" и призвал представить причастных к высшим госнаградам
 
Крымский мостНовостизерновая сделкатерроризммостжизнь
 
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