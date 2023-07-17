https://ukraina.ru/20230717/1048053791.html
Миронов рассказал о судьбе зерновой сделки после ЧП на Крымском мосту
Миронов рассказал о судьбе зерновой сделки после ЧП на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
Миронов рассказал о судьбе зерновой сделки после ЧП на Крымском мосту
Никакой зерновой сделки после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту быть не может. Таким мнением поделился 17 июля в своем телеграм-канале лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
2023-07-17T10:14
2023-07-17T10:14
2023-07-17T10:14
крымский мост
новости
зерновая сделка
терроризм
мост
жизнь
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"Мы должны уничтожить все тяговые подстанции, все электростанции, все мосты. Автомобильные и железнодорожные, потому что, уничтожив эту инфраструктуру киевской хунты, мы спасем наших солдат и жизни миллионов людей. Нам нужно делать именно это, а не обсуждать зерновую сделку, помогающую киевским властителям и их западным хозяевам "набивать" свои карманы. Никакой зерновой сделки после очередного террористического акта быть не может", - написал Миронов.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края.
https://ukraina.ru/20230717/1048053292.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крымский мост, новости, зерновая сделка, терроризм, мост, жизнь
Крымский мост, Новости, зерновая сделка, терроризм, мост, жизнь
Миронов рассказал о судьбе зерновой сделки после ЧП на Крымском мосту
Никакой зерновой сделки после чрезвычайного происшествия на Крымском мосту быть не может. Таким мнением поделился 17 июля в своем телеграм-канале лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
"Мы должны уничтожить все тяговые подстанции, все электростанции, все мосты. Автомобильные и железнодорожные, потому что, уничтожив эту инфраструктуру киевской хунты, мы спасем наших солдат и жизни миллионов людей. Нам нужно делать именно это, а не обсуждать зерновую сделку, помогающую киевским властителям и их западным хозяевам "набивать" свои карманы. Никакой зерновой сделки после очередного террористического акта быть не может", - написал Миронов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края.