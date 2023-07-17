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Пострадавшего на Крымском мосту ребенка доставили в реанимацию

Пострадавшего на Крымском мосту ребенка доставили в реанимацию - 17.07.2023 Украина.ру

Пострадавшего на Крымском мосту ребенка доставили в реанимацию

Девочка, получившая травмы в результате ЧП на Крымском мосту, была доставлена в Темрюкскую центральную больницу. Об этом 17 июля сообщили в приемном отделении медучреждения, передает РИА Новости

2023-07-17T08:38

2023-07-17T08:38

2023-07-17T08:38

ребенок

больница

реанимация

крымский мост

новости

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"Да, в реанимационном отделении", - сказал работник больницы.Он пояснил, что степень состояния ребенка определяется, сколько он проведет времени в реанимации неизвестно.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.После оперштаб Кубани информировал, что в результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок, медики готовили санитарную авиацию, чтобы доставить его в больницу.

https://ukraina.ru/20230717/1048050848.html

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2023

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ребенок, больница, реанимация, крымский мост, новости