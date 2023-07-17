Пострадавшего на Крымском мосту ребенка доставили в реанимацию - 17.07.2023 Украина.ру
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Пострадавшего на Крымском мосту ребенка доставили в реанимацию
Пострадавшего на Крымском мосту ребенка доставили в реанимацию - 17.07.2023 Украина.ру
Пострадавшего на Крымском мосту ребенка доставили в реанимацию
Девочка, получившая травмы в результате ЧП на Крымском мосту, была доставлена в Темрюкскую центральную больницу. Об этом 17 июля сообщили в приемном отделении медучреждения, передает РИА Новости
2023-07-17T08:38
2023-07-17T08:38
ребенок
больница
реанимация
крымский мост
новости
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"Да, в реанимационном отделении", - сказал работник больницы.Он пояснил, что степень состояния ребенка определяется, сколько он проведет времени в реанимации неизвестно.Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.После оперштаб Кубани информировал, что в результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок, медики готовили санитарную авиацию, чтобы доставить его в больницу.
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ребенок, больница, реанимация, крымский мост, новости
ребенок, больница, реанимация, Крымский мост, Новости

Пострадавшего на Крымском мосту ребенка доставили в реанимацию

08:38 17.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Девочка, получившая травмы в результате ЧП на Крымском мосту, была доставлена в Темрюкскую центральную больницу. Об этом 17 июля сообщили в приемном отделении медучреждения, передает РИА Новости
"Да, в реанимационном отделении", - сказал работник больницы.
Он пояснил, что степень состояния ребенка определяется, сколько он проведет времени в реанимации неизвестно.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
После оперштаб Кубани информировал, что в результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок, медики готовили санитарную авиацию, чтобы доставить его в больницу.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
07:23
Ребенок пострадал во время чрезвычайного происшествия на Крымском мостуВо время ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок, медики готовят санитарную авиацию, чтобы доставить его в больницу. Об этом 17 июля сообщает оперштаб Кубани
 
ребенокбольницареанимацияКрымский мостНовости
 
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