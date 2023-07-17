https://ukraina.ru/20230717/1048051606.html

Несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилии по Украине

Несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилии по Украине - 17.07.2023 Украина.ру

Несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилии по Украине

Позиция Бразилии о необходимости обсуждения путей мирного урегулирования на Украине вызывает большой интерес в мире, несколько стран уже готовы присоединиться к этим усилиям. Об этом заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра, передает 17 июля РИА Новости

2023-07-17T08:14

2023-07-17T08:14

2023-07-17T08:15

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"Президент [Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва] Лула во всех своих публичных заявлениях и в частных контактах с главами государств и правительств отстаивает настоятельную необходимость обсуждения путей построения мира. И эта позиция вызывает большой интерес", - сказал Виейра.По его словам, круг стран, которые хотят присоединиться к таким усилиям, растет.По словам дипломата, правительство Бразилии в отношении украинского конфликта придерживается позиции, неоднократно озвученной президентом страны, - не отправлять оружие его сторонам.Президент Бразилии заявлял, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.

https://ukraina.ru/20230630/1047727510.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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бразилия, зарубежье, новости, украина, страны