https://ukraina.ru/20230717/1048051606.html
Несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилии по Украине
Несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилии по Украине - 17.07.2023 Украина.ру
Несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилии по Украине
Позиция Бразилии о необходимости обсуждения путей мирного урегулирования на Украине вызывает большой интерес в мире, несколько стран уже готовы присоединиться к этим усилиям. Об этом заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра, передает 17 июля РИА Новости
2023-07-17T08:14
2023-07-17T08:14
2023-07-17T08:15
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"Президент [Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва] Лула во всех своих публичных заявлениях и в частных контактах с главами государств и правительств отстаивает настоятельную необходимость обсуждения путей построения мира. И эта позиция вызывает большой интерес", - сказал Виейра.По его словам, круг стран, которые хотят присоединиться к таким усилиям, растет.По словам дипломата, правительство Бразилии в отношении украинского конфликта придерживается позиции, неоднократно озвученной президентом страны, - не отправлять оружие его сторонам.Президент Бразилии заявлял, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
https://ukraina.ru/20230630/1047727510.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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бразилия, зарубежье, новости, украина, страны
Несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилии по Украине
08:14 17.07.2023 (обновлено: 08:15 17.07.2023)
Позиция Бразилии о необходимости обсуждения путей мирного урегулирования на Украине вызывает большой интерес в мире, несколько стран уже готовы присоединиться к этим усилиям. Об этом заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра, передает 17 июля РИА Новости
"Президент [Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва] Лула во всех своих публичных заявлениях и в частных контактах с главами государств и правительств отстаивает настоятельную необходимость обсуждения путей построения мира. И эта позиция вызывает большой интерес", - сказал Виейра.
По его словам, круг стран, которые хотят присоединиться к таким усилиям, растет.
"Несколько стран готовы присоединиться к этим усилиям, и одним из примеров является объявленная инициатива африканских стран по налаживанию диалога со сторонами конфликта. Это потребует времени, но именно это приведет к миру, к которому мы стремимся", - отметил министр.
По словам дипломата, правительство Бразилии в отношении украинского конфликта придерживается позиции, неоднократно озвученной президентом страны, - не отправлять оружие его сторонам.
Президент Бразилии заявлял, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта.
Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.