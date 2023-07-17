Несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилии по Украине - 17.07.2023 Украина.ру
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Несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилии по Украине
Несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилии по Украине - 17.07.2023 Украина.ру
Несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилии по Украине
Позиция Бразилии о необходимости обсуждения путей мирного урегулирования на Украине вызывает большой интерес в мире, несколько стран уже готовы присоединиться к этим усилиям. Об этом заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра, передает 17 июля РИА Новости
2023-07-17T08:14
2023-07-17T08:15
бразилия
зарубежье
новости
украина
страны
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"Президент [Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва] Лула во всех своих публичных заявлениях и в частных контактах с главами государств и правительств отстаивает настоятельную необходимость обсуждения путей построения мира. И эта позиция вызывает большой интерес", - сказал Виейра.По его словам, круг стран, которые хотят присоединиться к таким усилиям, растет.По словам дипломата, правительство Бразилии в отношении украинского конфликта придерживается позиции, неоднократно озвученной президентом страны, - не отправлять оружие его сторонам.Президент Бразилии заявлял, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта. Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
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бразилия, зарубежье, новости, украина, страны
Бразилия, Зарубежье, Новости, Украина, страны

Несколько стран готовы присоединиться к мирному плану Бразилии по Украине

08:14 17.07.2023 (обновлено: 08:15 17.07.2023)
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Фото : president.gov.ua
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Позиция Бразилии о необходимости обсуждения путей мирного урегулирования на Украине вызывает большой интерес в мире, несколько стран уже готовы присоединиться к этим усилиям. Об этом заявил глава бразильского МИД Мауру Виейра, передает 17 июля РИА Новости
"Президент [Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва] Лула во всех своих публичных заявлениях и в частных контактах с главами государств и правительств отстаивает настоятельную необходимость обсуждения путей построения мира. И эта позиция вызывает большой интерес", - сказал Виейра.
По его словам, круг стран, которые хотят присоединиться к таким усилиям, растет.
"Несколько стран готовы присоединиться к этим усилиям, и одним из примеров является объявленная инициатива африканских стран по налаживанию диалога со сторонами конфликта. Это потребует времени, но именно это приведет к миру, к которому мы стремимся", - отметил министр.
По словам дипломата, правительство Бразилии в отношении украинского конфликта придерживается позиции, неоднократно озвученной президентом страны, - не отправлять оружие его сторонам.
Президент Бразилии заявлял, что США и Европа должны начать говорить о достижении урегулирования на Украине, а не поощрять конфликт. Он призывал страны, не вовлеченные в конфликт на Украине, взять на себя ответственность за продвижение переговоров по урегулированию, а также предоставить России "минимальные условия" для прекращения этого конфликта.
Кроме того, Лула да Силва предложил создать формат, похожий на G20, для обсуждения ситуации на Украине.
- РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня, 16:55
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