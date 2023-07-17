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Ребенок пострадал во время чрезвычайного происшествия на Крымском мосту
Ребенок пострадал во время чрезвычайного происшествия на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
Ребенок пострадал во время чрезвычайного происшествия на Крымском мосту
Во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок, медики готовят санитарную авиацию, чтобы доставить его в больницу. Об этом 17 июля сообщает оперштаб Кубани
2023-07-17T07:23
2023-07-17T07:23
2023-07-17T07:24
крымский мост
чп
ребенок
медики
новости
аксенов
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"По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение", - говорится в материале.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.В Минтрансе России опровергли информацию о повреждении опор моста и подчеркнули, что пострадало только дорожное полотно.В оперштабе Краснодарского края уточнили, что образовавшаяся на подъезде к мосту пробка сильно сократилась и составляет три километра.На место выехала специально созданная группа Следственного комитета по расследованию особо важных дел.
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крымский мост, чп, ребенок, медики, новости, аксенов
Крымский мост, ЧП, ребенок, медики, Новости, Аксенов
Ребенок пострадал во время чрезвычайного происшествия на Крымском мосту
07:23 17.07.2023 (обновлено: 07:24 17.07.2023)
Во время ЧП на Крымском мосту пострадал ребенок, медики готовят санитарную авиацию, чтобы доставить его в больницу. Об этом 17 июля сообщает оперштаб Кубани
"По информации министерства здравоохранения Краснодарского края, во время ЧП на Крымском мосту пострадал несовершеннолетний ребенок. Предварительный диагноз - закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. В настоящий момент для оказания всей необходимой помощи медики региона готовят санитарную авиацию, ребенка доставят в краевое лечебное учреждение", - говорится в материале.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
В Минтрансе России опровергли информацию о повреждении опор моста и подчеркнули, что пострадало только дорожное полотно.
В оперштабе Краснодарского края уточнили, что образовавшаяся на подъезде к мосту пробка сильно сократилась и составляет три километра.
На место выехала специально созданная группа Следственного комитета по расследованию особо важных дел.