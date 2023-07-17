В СИЗО за веру. Арест наместника Киево-Печерской лавры вызвал международный скандал - 17.07.2023 Украина.ру
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В СИЗО за веру. Арест наместника Киево-Печерской лавры вызвал международный скандал
В СИЗО за веру. Арест наместника Киево-Печерской лавры вызвал международный скандал - 17.07.2023 Украина.ру
В СИЗО за веру. Арест наместника Киево-Печерской лавры вызвал международный скандал
Киевский режим продолжает кампанию по изгнанию монахов канонической УПЦ и верующих из Киево-Печеской лавры. Не только продолжает, но и заметно усиливает... Украина.ру, 17.07.2023
2023-07-17T10:44
2023-07-17T11:43
эксклюзив
украина
упц
пцу
православие
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Киевский режим продолжает кампанию по изгнанию монахов канонической УПЦ и верующих из Киево-Печеской лавры. Не только продолжает, но и заметно усиливает давление. Пребывавший с апреля под домашним арестом настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь) отправлен в СИЗО.Соответствующее решение по ходатайству прокурора принял в пятницу, 14 июля, Соломенский райсуд Киева.Настоятель мог бы избежать заключения если бы внес залог в размере 33 миллионов гривен (893,5 тыс. долларов). Однако митрополит Павел заявил, что таких денег у него нет. Он также заявил, что власти преследуют его за религиозные убеждения и за отказ "пойти на компромисс", признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).В пресс-службе СБУ сообщили 13 июля, что священнослужителю предъявлены новые обвинения, в частности, по статье об "отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". В СБУ утверждают, что митрополит назвал это "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года. Как видим, говорить так на Украине наказуемо.Сам настоятель ранее называл дело против него "сфабрикованным".Что до решения суда об аресте настоятеля, то в УПЦ сочли, что есть определенные мотивации у судьи, которые "не имеют ничего общего с фундаментальным принципом верховенства права", что суд откровенно проигнорировал целый ряд важных обстоятельств — об этом заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).По его словам, которые приводит сайт УПЦ, наместника лавры арестовали по подозрению, которое касается его высказывания в частном телефонном разговоре. А решение суда об изменении меры пресечения Павлу глава ИПО УПЦ назвал скандалом, который "уже стал за границей предметом обсуждения ситуации с фундаментальными правами и свободами в Украине".Климент также отметил, что трансляция хода судебного заседания показала, что "чуть ли ни единственным отягчающим обстоятельством, которое стоило того, чтобы впервые в новейшей истории демократического мира запроторить епископа в тюрьму, стала разве что его принадлежность к Украинской Православной Церкви, что сегодня равно статусу человека второго сорта".Глава УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий назвал арест митрополита Павла недоразумением и пожелал, чтобы Господь дал арестованному силы.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 15 июля, призвал ООН, ОБСЕ, Совет Европы и глав церквей, в том числе Папу Римского Франциска, принять меры в защиту арестованного настоятеля Киево-Печерской лавры.Понтифик это обращение услышал, сообщил РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Он рассказал, что общался с папой Франциском напрямую, тот сказал, что "знает об обращении патриарха Кирилла и будет заниматься вопросом освобождения митрополита Павла".Напомним, весной 2023 года Министерство культуры Украины в одностороннем порядке расторгло договор аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с монастырем, монахам канонической УПЦ в ультимативной форме было предложено либо покинуть лавру, либо перейти в раскольническую ПЦУ. Монахи эти требования и предложения отвергли.Попытки выселить монахов продолжаются. Так, 7 июля представители заповедника при содействии полиции опечатали пять корпусов лавры.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с действиями украинских властей выступил с заявлением."Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской Православной Церкви из Киево-Печерской лавры. Насилие применяется, в том числе, в отношении мирных граждан, которые пришли к стенам монастыря, чтобы защитить свое право молиться в дорогой их сердцам обители" - отметил глава РПЦ.Он напомнил о событиях 20-х годов прошлого столетия, когда тоже "происходило постепенное вытеснение монашеской общины новосозданным "историко-культурным государственным заповедником", завершившееся полной ликвидацией монастыря"."Часть братии была расстреляна, многие были заключены в тюрьмы или сосланы, а сама Лавра подверглась разорению. В 40-х годах XX века монашеская жизнь возродилась, но обитель была снова закрыта во время новых антицерковных гонений, уже в 1960-е годы минувшего столетия. С момента последнего возрождения Киево-Печерской лавры в конце 80-х годов XX века прошло более 30 лет, за которые монастырь был восстановлен и благоукрашен трудами многих верующих из разных стран. Обитель вновь стала настоящей жемчужиной мирового Православия. Сейчас же с великим прискорбием приходится констатировать, что предпринимается новая, очередная попытка прекратить бытие монастыря как духовного центра для миллионов верующих", - заявил патриарх Кирилл.Он подчеркнул, что "все, кто ныне прилагают свою руку к этому беззаконию, делают себя наследниками богоборцев XX века, какими бы предлогами они ни оправдывали свои действия".
https://ukraina.ru/20230717/1048048728.html
https://ukraina.ru/20230717/1048053114.html
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эксклюзив, украина, упц, пцу, православие
Эксклюзив, Украина, УПЦ, ПЦУ, Православие

В СИЗО за веру. Арест наместника Киево-Печерской лавры вызвал международный скандал

10:44 17.07.2023 (обновлено: 11:43 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкБрифинг митрополита УПЦ Павла после обыска СБУ
Брифинг митрополита УПЦ Павла после обыска СБУ - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
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Киевский режим продолжает кампанию по изгнанию монахов канонической УПЦ и верующих из Киево-Печеской лавры. Не только продолжает, но и заметно усиливает давление. Пребывавший с апреля под домашним арестом настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь) отправлен в СИЗО.
Соответствующее решение по ходатайству прокурора принял в пятницу, 14 июля, Соломенский райсуд Киева.
Настоятель мог бы избежать заключения если бы внес залог в размере 33 миллионов гривен (893,5 тыс. долларов). Однако митрополит Павел заявил, что таких денег у него нет. Он также заявил, что власти преследуют его за религиозные убеждения и за отказ "пойти на компромисс", признать раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Кирилл Фролов интервью
03:22
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В пресс-службе СБУ сообщили 13 июля, что священнослужителю предъявлены новые обвинения, в частности, по статье об "отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины". В СБУ утверждают, что митрополит назвал это "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года. Как видим, говорить так на Украине наказуемо.
Сам настоятель ранее называл дело против него "сфабрикованным".
Что до решения суда об аресте настоятеля, то в УПЦ сочли, что есть определенные мотивации у судьи, которые "не имеют ничего общего с фундаментальным принципом верховенства права", что суд откровенно проигнорировал целый ряд важных обстоятельств — об этом заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря).
По его словам, которые приводит сайт УПЦ, наместника лавры арестовали по подозрению, которое касается его высказывания в частном телефонном разговоре. А решение суда об изменении меры пресечения Павлу глава ИПО УПЦ назвал скандалом, который "уже стал за границей предметом обсуждения ситуации с фундаментальными правами и свободами в Украине".
Климент также отметил, что трансляция хода судебного заседания показала, что "чуть ли ни единственным отягчающим обстоятельством, которое стоило того, чтобы впервые в новейшей истории демократического мира запроторить епископа в тюрьму, стала разве что его принадлежность к Украинской Православной Церкви, что сегодня равно статусу человека второго сорта".
Глава УПЦ митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий назвал арест митрополита Павла недоразумением и пожелал, чтобы Господь дал арестованному силы.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, 15 июля, призвал ООН, ОБСЕ, Совет Европы и глав церквей, в том числе Папу Римского Франциска, принять меры в защиту арестованного настоятеля Киево-Печерской лавры.
Понтифик это обращение услышал, сообщил РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Он рассказал, что общался с папой Франциском напрямую, тот сказал, что "знает об обращении патриарха Кирилла и будет заниматься вопросом освобождения митрополита Павла".
10:31
"Когда бы Украине на подмогу с востока не вернулись "москали". Бесы не остановятся, пока мы их не победимНеонацистский режим президента Украины Владимира Зеленского взял курс на уничтожение Киево-Печерской лавры, этого памятника и символа украинского канонического православия Украинской православной церкви (УПЦ)
Напомним, весной 2023 года Министерство культуры Украины в одностороннем порядке расторгло договор аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с монастырем, монахам канонической УПЦ в ультимативной форме было предложено либо покинуть лавру, либо перейти в раскольническую ПЦУ. Монахи эти требования и предложения отвергли.
Попытки выселить монахов продолжаются. Так, 7 июля представители заповедника при содействии полиции опечатали пять корпусов лавры.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в связи с действиями украинских властей выступил с заявлением.
"Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской Православной Церкви из Киево-Печерской лавры. Насилие применяется, в том числе, в отношении мирных граждан, которые пришли к стенам монастыря, чтобы защитить свое право молиться в дорогой их сердцам обители" - отметил глава РПЦ.
Он напомнил о событиях 20-х годов прошлого столетия, когда тоже "происходило постепенное вытеснение монашеской общины новосозданным "историко-культурным государственным заповедником", завершившееся полной ликвидацией монастыря".
"Часть братии была расстреляна, многие были заключены в тюрьмы или сосланы, а сама Лавра подверглась разорению. В 40-х годах XX века монашеская жизнь возродилась, но обитель была снова закрыта во время новых антицерковных гонений, уже в 1960-е годы минувшего столетия. С момента последнего возрождения Киево-Печерской лавры в конце 80-х годов XX века прошло более 30 лет, за которые монастырь был восстановлен и благоукрашен трудами многих верующих из разных стран. Обитель вновь стала настоящей жемчужиной мирового Православия. Сейчас же с великим прискорбием приходится констатировать, что предпринимается новая, очередная попытка прекратить бытие монастыря как духовного центра для миллионов верующих", - заявил патриарх Кирилл.
Он подчеркнул, что "все, кто ныне прилагают свою руку к этому беззаконию, делают себя наследниками богоборцев XX века, какими бы предлогами они ни оправдывали свои действия".
 
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