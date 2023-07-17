https://ukraina.ru/20230717/1048019245.html

Война дронов. Как под Донецком уничтожают украинские беспилотники

Война дронов. Как под Донецком уничтожают украинские беспилотники - 17.07.2023 Украина.ру

Война дронов. Как под Донецком уничтожают украинские беспилотники

О "войне дронов" до СВО говорили много и часто, однако лишь с началом операции по защите Донбасса стало понятно, как она будет выглядеть

2023-07-17T04:37

2023-07-17T04:37

2023-07-17T04:37

эксклюзив

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Некогда считавшиеся дорогими игрушками маленькие пластиковые летуны стали надежными спутниками всех подразделений в зоне СВО – как с российской стороны, так и с украинской.По мере развития идеи применения беспилотников стала развиваться и идея противостояния им.Пионерами в боевом применении дронов с нашей стороны стали подразделения Народных Милиций ДНР и ЛНР. Не обладая возможностями большой России по созданию крупных беспилотников вроде "Орлана", они для ведения разведки и корректировки огня пользовались всем, что удастся достать – в том числе и "игрушками".В результате в корпусах Народной Милиции появилась сильная и самостоятельная школа применения дронов.Им противостоит сильный противник. На Донецком направлении с украинской стороны действует команда настоящих асов беспилотной разведки – так называемые "Птахи Мадьяра".Их командир, выходец из Закарпатья Роберт "Мадьяр" Броуди, прославился применением химического оружия против российских солдат под Соледаром и Артемовском, боеприпасы которые он и его люди сбрасывали на штурмовиков с квадрокоптеров.Умирать в "Бахмутской мясорубке", впрочем, Мадьяр со своими людьми не захотел – и еще в марте, за два месяца до падения "крепости Бахмут", передислоцировался на Авдеевское направление.На несколько месяцев его дроны стали настоящим проклятьем для наших подразделений, сражающихся на Донецком направлении – да и не только для них.Зачастую жители окраинных районов Донецка – Куйбышевского, Киевского, Петровского, могли поднять голову и увидеть не менее трех-четырех вражеских птичек, кружащих в небе. Иногда ради забавы или ради тренировки могли сбросить гранату на мирных жителей.Квадрокоптеры – это еще полбеды. Гораздо большую опасность представляли для наших войск большие беспилотники типа "крыло", которые ВСУ смогли накопить в большом количестве – такие как "Лелека", "Фурия", "Валькирия".Относительно дешевые, многочисленные, имеющие возможность подниматься на большую высоту – они стало серьезнейшей угрозой тылам отчаянно рубившихся на передовой подразделений. На плечи расчетов ПВО легла тяжелая, ответственная работа.Два месяца расчеты установок ПВО чистили небо – по "крыльям" ВСУ работали "Шилки", "Тунгуски", "Стрелы". Вышибить противнику глаза, не дать им видеть наших ребят – вот что было главной задачей дивизионов противовоздушной обороны. Получалось неплохо, украинские "крылья" падали одно за другим.Командиры ВСУ это осознали – и в дело пошел разведывательно-ударный контур. Малые квадрокоптеры людей Мадьяра искали установки ПВО, сбрасывали на них гранаты, наводили артиллерию – именно так 110-я бригада чуть не потеряла две "Тунгуски" с экипажами.Против "птахов Мадьяра" выдвинулись мобильные группы с анализаторами спектра (т.н. "мастерками") и дронобойными ружьями – все по концепции покойного капитана Мангушева. Подразделения армии России бились два месяца, и все же выиграли битву за небо – по крайней мере пока что."Крылья" ВСУ почти перестали летать, поскольку все они падали с неба с завидной регулярностью. Установки ПВО, надежно прикрытые антидронными расчетами, со своей задачей справлялись на отлично.– Они уже не то, что крыльями, они даже квадрокоптерами осторожно летают! – улыбается офицер дивизиона ПВО с позывным "Тихий". – Ну, по крайней мере сейчас они над нашими тылами не висят постоянно, как было год назад – так, одиночные залеты бывают, не более.Тихий – сторонник творческого подхода в военном деле. Ни разу не профессиональный военный, бывший инженер-металлург, в 2014-м году он встал, как и тысячи донецких мужиков, на защиту родной земли.Служил долго, честно и самоотверженно – и дослужился до начальника штаба дивизиона ПВО. Родом Тихий из Мариуполя. Сложно даже представить, какие эмоции он испытал в апреле-мае 2022-го года, когда его родной город превращался в груду развалин в ходе городских боев.Когда Мариуполь был освобожден, Тихий первым делом поехал туда. Ему повезло – и родной дом уцелел, и вся родня выжила.Вздохнув спокойно и прогулявшись по родным пенатам, Тихий с энтузиазмом принялся за дело. Когда мы с ним познакомились, он командовал зенитными установками "Тунгуска", сейчас – уже пошел на повышение.Подчиненные его уважают – за глаза они его называют по имени-отчеству. Не в последнюю очередь потому, что воюет он не просто храбро и умело, а еще и творчески.— Это же соревнование такое, понимаете? – объясняет Тихий логику военных действий на Донецком направлении. – У противника появилась новая фишка, новое техническое решение – и мы сразу же придумываем ответ. Мы что-то придумываем – и тут же их технари начинают работать головой, тоже соображают чего-то. Они у них неглупые – все же одна советская техническая школа!По словам Тихого, в случае появления нового вызова проблему в дивизионе решают коллективно – все офицеры и даже все желающие из числа рядовых бойцов собираются на мозговой штурм, предлагают варианты.Задачи, которые война ставит перед ними – почти все "со звездочкой". Вот только в случае отсутствия ее решения нерадивые ученики не получат двойку – вместо этого ценой будет чья-то жизнь.Как уже было сказано ранее, дивизион ПВО 110-й бригады справляется с задачами если и не на "отлично", то на "хорошо". Дронобойщики 110-й бригады отучили украинцев залетать далеко за линию соприкосновения – однако отдельные птицы все же прорываются.С ними и борются мобильные группы борцов с дронами – действуют из засады.– Задача простая – бить коптеры! – комментирует командир одной из мобильных групп с позывным "Китай". – Раньше они летали в больших количествах и низко. Мы начали их бить – теперь летают редко и высоко."Китай" – кадровый военный, пришел еще в Народную Милицию ДНР в 2020 году. По образованию юрист, работал в России – однако вернулся к себе на малую родину, а вернувшись – взял в руки оружие и пошел защищать свой дом.– Мы за последнее время четыре коптера свалили, – рассказывает "Китай". – В основном "Мавики" это. В один из них взрывчатку заложили – под видом сменного аккумулятора. Ну да мы уже обученные, руками сбитые коптеры не трогаем!Другая мобильная группа – ей командует опытный, воюющий с 2016 года "Базиль", добилась еще более впечатляющих успехов: им удалось сшибить шесть украинских квадрокоптеров, принудительно посадить двенадцать.Работают они как антидронными ружьями, так и обычным стрелковым оружием. Сбить дрон из автомата или пулемета с земли – задача довольно сложная. У ребят "Базиля" – получается.Раньше они при борьбе с дронами использовали охотничьи ружья с крупной дробью – получалось неплохо.- Это как на утку ходить? – спрашиваем Базиля.- Именно! – отвечает он.- Любишь охотиться?- Не люблю!- Почему?- Зверюшек жалко!Долго пообщаться со словоохотливым Базилем не получается – место, где засел его расчет, только кажется спокойным и тихим. Слышим канонаду, начинаются прилеты – и мы бежим со всех ног к машине.Расчет Базиля, попрятавшись в укрытия, продолжает следить за небом – их задачу по прикрытию неба никто не отменял.Серьезные успехи дивизиона ПВО 110-й бригады в битве за небо не случайны – они прямое следствие того, что в дивизионе служат в основном идейные и мотивированные солдаты и офицеры.В гонке технологий на своем участке фронта они впереди врага – и, что примечательно, никто из них до войны не занимался профессиональной не то что вопросами противовоздушной обороны, а даже радиотехникой.– Сами постигали все! – говорит Тихий. – Через трудности, через слезы, через боль – но постигали. Только так и возможно! А теперь, когда немного освоили, нужно гибко подходить, творчески! Только так и возможно сберечь людей!В дивизионе ПВО берегут людей. Берегут собственных бойцов от бесполезной и бесславной гибели. Берегут свою пехоту от угрозы с воздуха. Берегут мирных жителей Донецка, на которых украинские боевики ради развлечения сбрасывают гранаты.И не прекратят беречь – пока не закончится война.

https://ukraina.ru/20230714/1048015249.html

https://ukraina.ru/20221030/1040296003.html

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Фёдор Громов

Фёдор Громов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

эксклюзив, беспилотники, беспилотник, днр, лнр, сво, дроны, всу, артемовск