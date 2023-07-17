Война дронов. Как под Донецком уничтожают украинские беспилотники - 17.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230717/1048019245.html
Война дронов. Как под Донецком уничтожают украинские беспилотники
Война дронов. Как под Донецком уничтожают украинские беспилотники - 17.07.2023 Украина.ру
Война дронов. Как под Донецком уничтожают украинские беспилотники
О "войне дронов" до СВО говорили много и часто, однако лишь с началом операции по защите Донбасса стало понятно, как она будет выглядеть
2023-07-17T04:37
2023-07-17T04:37
эксклюзив
беспилотники
беспилотник
днр
лнр
сво
дроны
всу
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0e/1048022066_0:263:3174:2048_1920x0_80_0_0_ce5d503880bb24fd09c07c7f77cb3f5f.jpg
Некогда считавшиеся дорогими игрушками маленькие пластиковые летуны стали надежными спутниками всех подразделений в зоне СВО – как с российской стороны, так и с украинской.По мере развития идеи применения беспилотников стала развиваться и идея противостояния им.Пионерами в боевом применении дронов с нашей стороны стали подразделения Народных Милиций ДНР и ЛНР. Не обладая возможностями большой России по созданию крупных беспилотников вроде "Орлана", они для ведения разведки и корректировки огня пользовались всем, что удастся достать – в том числе и "игрушками".В результате в корпусах Народной Милиции появилась сильная и самостоятельная школа применения дронов.Им противостоит сильный противник. На Донецком направлении с украинской стороны действует команда настоящих асов беспилотной разведки – так называемые "Птахи Мадьяра".Их командир, выходец из Закарпатья Роберт "Мадьяр" Броуди, прославился применением химического оружия против российских солдат под Соледаром и Артемовском, боеприпасы которые он и его люди сбрасывали на штурмовиков с квадрокоптеров.Умирать в "Бахмутской мясорубке", впрочем, Мадьяр со своими людьми не захотел – и еще в марте, за два месяца до падения "крепости Бахмут", передислоцировался на Авдеевское направление.На несколько месяцев его дроны стали настоящим проклятьем для наших подразделений, сражающихся на Донецком направлении – да и не только для них.Зачастую жители окраинных районов Донецка – Куйбышевского, Киевского, Петровского, могли поднять голову и увидеть не менее трех-четырех вражеских птичек, кружащих в небе. Иногда ради забавы или ради тренировки могли сбросить гранату на мирных жителей.Квадрокоптеры – это еще полбеды. Гораздо большую опасность представляли для наших войск большие беспилотники типа "крыло", которые ВСУ смогли накопить в большом количестве – такие как "Лелека", "Фурия", "Валькирия".Относительно дешевые, многочисленные, имеющие возможность подниматься на большую высоту – они стало серьезнейшей угрозой тылам отчаянно рубившихся на передовой подразделений. На плечи расчетов ПВО легла тяжелая, ответственная работа.Два месяца расчеты установок ПВО чистили небо – по "крыльям" ВСУ работали "Шилки", "Тунгуски", "Стрелы". Вышибить противнику глаза, не дать им видеть наших ребят – вот что было главной задачей дивизионов противовоздушной обороны. Получалось неплохо, украинские "крылья" падали одно за другим.Командиры ВСУ это осознали – и в дело пошел разведывательно-ударный контур. Малые квадрокоптеры людей Мадьяра искали установки ПВО, сбрасывали на них гранаты, наводили артиллерию – именно так 110-я бригада чуть не потеряла две "Тунгуски" с экипажами.Против "птахов Мадьяра" выдвинулись мобильные группы с анализаторами спектра (т.н. "мастерками") и дронобойными ружьями – все по концепции покойного капитана Мангушева. Подразделения армии России бились два месяца, и все же выиграли битву за небо – по крайней мере пока что."Крылья" ВСУ почти перестали летать, поскольку все они падали с неба с завидной регулярностью. Установки ПВО, надежно прикрытые антидронными расчетами, со своей задачей справлялись на отлично.– Они уже не то, что крыльями, они даже квадрокоптерами осторожно летают! – улыбается офицер дивизиона ПВО с позывным "Тихий". – Ну, по крайней мере сейчас они над нашими тылами не висят постоянно, как было год назад – так, одиночные залеты бывают, не более.Тихий – сторонник творческого подхода в военном деле. Ни разу не профессиональный военный, бывший инженер-металлург, в 2014-м году он встал, как и тысячи донецких мужиков, на защиту родной земли.Служил долго, честно и самоотверженно – и дослужился до начальника штаба дивизиона ПВО. Родом Тихий из Мариуполя. Сложно даже представить, какие эмоции он испытал в апреле-мае 2022-го года, когда его родной город превращался в груду развалин в ходе городских боев.Когда Мариуполь был освобожден, Тихий первым делом поехал туда. Ему повезло – и родной дом уцелел, и вся родня выжила.Вздохнув спокойно и прогулявшись по родным пенатам, Тихий с энтузиазмом принялся за дело. Когда мы с ним познакомились, он командовал зенитными установками "Тунгуска", сейчас – уже пошел на повышение.Подчиненные его уважают – за глаза они его называют по имени-отчеству. Не в последнюю очередь потому, что воюет он не просто храбро и умело, а еще и творчески.— Это же соревнование такое, понимаете? – объясняет Тихий логику военных действий на Донецком направлении. – У противника появилась новая фишка, новое техническое решение – и мы сразу же придумываем ответ. Мы что-то придумываем – и тут же их технари начинают работать головой, тоже соображают чего-то. Они у них неглупые – все же одна советская техническая школа!По словам Тихого, в случае появления нового вызова проблему в дивизионе решают коллективно – все офицеры и даже все желающие из числа рядовых бойцов собираются на мозговой штурм, предлагают варианты.Задачи, которые война ставит перед ними – почти все "со звездочкой". Вот только в случае отсутствия ее решения нерадивые ученики не получат двойку – вместо этого ценой будет чья-то жизнь.Как уже было сказано ранее, дивизион ПВО 110-й бригады справляется с задачами если и не на "отлично", то на "хорошо". Дронобойщики 110-й бригады отучили украинцев залетать далеко за линию соприкосновения – однако отдельные птицы все же прорываются.С ними и борются мобильные группы борцов с дронами – действуют из засады.– Задача простая – бить коптеры! – комментирует командир одной из мобильных групп с позывным "Китай". – Раньше они летали в больших количествах и низко. Мы начали их бить – теперь летают редко и высоко."Китай" – кадровый военный, пришел еще в Народную Милицию ДНР в 2020 году. По образованию юрист, работал в России – однако вернулся к себе на малую родину, а вернувшись – взял в руки оружие и пошел защищать свой дом.– Мы за последнее время четыре коптера свалили, – рассказывает "Китай". – В основном "Мавики" это. В один из них взрывчатку заложили – под видом сменного аккумулятора. Ну да мы уже обученные, руками сбитые коптеры не трогаем!Другая мобильная группа – ей командует опытный, воюющий с 2016 года "Базиль", добилась еще более впечатляющих успехов: им удалось сшибить шесть украинских квадрокоптеров, принудительно посадить двенадцать.Работают они как антидронными ружьями, так и обычным стрелковым оружием. Сбить дрон из автомата или пулемета с земли – задача довольно сложная. У ребят "Базиля" – получается.Раньше они при борьбе с дронами использовали охотничьи ружья с крупной дробью – получалось неплохо.- Это как на утку ходить? – спрашиваем Базиля.- Именно! – отвечает он.- Любишь охотиться?- Не люблю!- Почему?- Зверюшек жалко!Долго пообщаться со словоохотливым Базилем не получается – место, где засел его расчет, только кажется спокойным и тихим. Слышим канонаду, начинаются прилеты – и мы бежим со всех ног к машине.Расчет Базиля, попрятавшись в укрытия, продолжает следить за небом – их задачу по прикрытию неба никто не отменял.Серьезные успехи дивизиона ПВО 110-й бригады в битве за небо не случайны – они прямое следствие того, что в дивизионе служат в основном идейные и мотивированные солдаты и офицеры.В гонке технологий на своем участке фронта они впереди врага – и, что примечательно, никто из них до войны не занимался профессиональной не то что вопросами противовоздушной обороны, а даже радиотехникой.– Сами постигали все! – говорит Тихий. – Через трудности, через слезы, через боль – но постигали. Только так и возможно! А теперь, когда немного освоили, нужно гибко подходить, творчески! Только так и возможно сберечь людей!В дивизионе ПВО берегут людей. Берегут собственных бойцов от бесполезной и бесславной гибели. Берегут свою пехоту от угрозы с воздуха. Берегут мирных жителей Донецка, на которых украинские боевики ради развлечения сбрасывают гранаты.И не прекратят беречь – пока не закончится война.
https://ukraina.ru/20230714/1048015249.html
https://ukraina.ru/20221030/1040296003.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Фёдор Громов
Фёдор Громов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0e/1048022066_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a9f7e91e4ca4ab933f4e3ffe1005c99b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, беспилотники, беспилотник, днр, лнр, сво, дроны, всу, артемовск
Эксклюзив, беспилотники, беспилотник, ДНР, ЛНР, СВО, дроны, ВСУ, Артемовск

Война дронов. Как под Донецком уничтожают украинские беспилотники

04:37 17.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота дронобойцов в ЛНР
Работа дронобойцов в ЛНР - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Фёдор
Громов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Игорь
Гомольский
специальный корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
О "войне дронов" до СВО говорили много и часто, однако лишь с началом операции по защите Донбасса стало понятно, как она будет выглядеть
Некогда считавшиеся дорогими игрушками маленькие пластиковые летуны стали надежными спутниками всех подразделений в зоне СВО – как с российской стороны, так и с украинской.
По мере развития идеи применения беспилотников стала развиваться и идея противостояния им.
Пионерами в боевом применении дронов с нашей стороны стали подразделения Народных Милиций ДНР и ЛНР. Не обладая возможностями большой России по созданию крупных беспилотников вроде "Орлана", они для ведения разведки и корректировки огня пользовались всем, что удастся достать – в том числе и "игрушками".
В результате в корпусах Народной Милиции появилась сильная и самостоятельная школа применения дронов.
Им противостоит сильный противник. На Донецком направлении с украинской стороны действует команда настоящих асов беспилотной разведки – так называемые "Птахи Мадьяра".
Их командир, выходец из Закарпатья Роберт "Мадьяр" Броуди, прославился применением химического оружия против российских солдат под Соледаром и Артемовском, боеприпасы которые он и его люди сбрасывали на штурмовиков с квадрокоптеров.
Умирать в "Бахмутской мясорубке", впрочем, Мадьяр со своими людьми не захотел – и еще в марте, за два месяца до падения "крепости Бахмут", передислоцировался на Авдеевское направление.
Бойцы Первой Славянской бригады. - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
14 июля, 13:43
"По три-четыре штурма в день". Что происходит на фронте на авдеевском направленииАвдеевское направление не остывает с весны 2014 года, но сегодня здесь особенно жарко. Корреспонденты издания Украина.ру заглянули в гости к 1-й Славянской бригаде
На несколько месяцев его дроны стали настоящим проклятьем для наших подразделений, сражающихся на Донецком направлении – да и не только для них.
Зачастую жители окраинных районов Донецка – Куйбышевского, Киевского, Петровского, могли поднять голову и увидеть не менее трех-четырех вражеских птичек, кружащих в небе. Иногда ради забавы или ради тренировки могли сбросить гранату на мирных жителей.
Квадрокоптеры – это еще полбеды. Гораздо большую опасность представляли для наших войск большие беспилотники типа "крыло", которые ВСУ смогли накопить в большом количестве – такие как "Лелека", "Фурия", "Валькирия".
Относительно дешевые, многочисленные, имеющие возможность подниматься на большую высоту – они стало серьезнейшей угрозой тылам отчаянно рубившихся на передовой подразделений. На плечи расчетов ПВО легла тяжелая, ответственная работа.
Два месяца расчеты установок ПВО чистили небо – по "крыльям" ВСУ работали "Шилки", "Тунгуски", "Стрелы". Вышибить противнику глаза, не дать им видеть наших ребят – вот что было главной задачей дивизионов противовоздушной обороны. Получалось неплохо, украинские "крылья" падали одно за другим.
Командиры ВСУ это осознали – и в дело пошел разведывательно-ударный контур. Малые квадрокоптеры людей Мадьяра искали установки ПВО, сбрасывали на них гранаты, наводили артиллерию – именно так 110-я бригада чуть не потеряла две "Тунгуски" с экипажами.
Против "птахов Мадьяра" выдвинулись мобильные группы с анализаторами спектра (т.н. "мастерками") и дронобойными ружьями – все по концепции покойного капитана Мангушева.
группа сурикаты
30 октября 2022, 09:17
"Тактические сурикаты" против украинских беспилотников
Подразделения армии России бились два месяца, и все же выиграли битву за небо – по крайней мере пока что.
"Крылья" ВСУ почти перестали летать, поскольку все они падали с неба с завидной регулярностью. Установки ПВО, надежно прикрытые антидронными расчетами, со своей задачей справлялись на отлично.
– Они уже не то, что крыльями, они даже квадрокоптерами осторожно летают! – улыбается офицер дивизиона ПВО с позывным "Тихий". – Ну, по крайней мере сейчас они над нашими тылами не висят постоянно, как было год назад – так, одиночные залеты бывают, не более.
Тихий – сторонник творческого подхода в военном деле. Ни разу не профессиональный военный, бывший инженер-металлург, в 2014-м году он встал, как и тысячи донецких мужиков, на защиту родной земли.
Служил долго, честно и самоотверженно – и дослужился до начальника штаба дивизиона ПВО. Родом Тихий из Мариуполя. Сложно даже представить, какие эмоции он испытал в апреле-мае 2022-го года, когда его родной город превращался в груду развалин в ходе городских боев.
Когда Мариуполь был освобожден, Тихий первым делом поехал туда. Ему повезло – и родной дом уцелел, и вся родня выжила.
Вздохнув спокойно и прогулявшись по родным пенатам, Тихий с энтузиазмом принялся за дело. Когда мы с ним познакомились, он командовал зенитными установками "Тунгуска", сейчас – уже пошел на повышение.
Подчиненные его уважают – за глаза они его называют по имени-отчеству. Не в последнюю очередь потому, что воюет он не просто храбро и умело, а еще и творчески.
© Федор Громов Позывной "Тихий" демонстрирует подбитый дрон.
© Федор Громов
Позывной "Тихий" демонстрирует подбитый дрон.
— Это же соревнование такое, понимаете? – объясняет Тихий логику военных действий на Донецком направлении. – У противника появилась новая фишка, новое техническое решение – и мы сразу же придумываем ответ. Мы что-то придумываем – и тут же их технари начинают работать головой, тоже соображают чего-то. Они у них неглупые – все же одна советская техническая школа!
По словам Тихого, в случае появления нового вызова проблему в дивизионе решают коллективно – все офицеры и даже все желающие из числа рядовых бойцов собираются на мозговой штурм, предлагают варианты.
Задачи, которые война ставит перед ними – почти все "со звездочкой". Вот только в случае отсутствия ее решения нерадивые ученики не получат двойку – вместо этого ценой будет чья-то жизнь.
Как уже было сказано ранее, дивизион ПВО 110-й бригады справляется с задачами если и не на "отлично", то на "хорошо". Дронобойщики 110-й бригады отучили украинцев залетать далеко за линию соприкосновения – однако отдельные птицы все же прорываются.
С ними и борются мобильные группы борцов с дронами – действуют из засады.
– Задача простая – бить коптеры! – комментирует командир одной из мобильных групп с позывным "Китай". – Раньше они летали в больших количествах и низко. Мы начали их бить – теперь летают редко и высоко.
© Игорь Гомольский Дронобойное ружье.
© Игорь Гомольский
Дронобойное ружье.
"Китай" – кадровый военный, пришел еще в Народную Милицию ДНР в 2020 году. По образованию юрист, работал в России – однако вернулся к себе на малую родину, а вернувшись – взял в руки оружие и пошел защищать свой дом.
– Мы за последнее время четыре коптера свалили, – рассказывает "Китай". – В основном "Мавики" это. В один из них взрывчатку заложили – под видом сменного аккумулятора. Ну да мы уже обученные, руками сбитые коптеры не трогаем!
© Игорь Гомольский Позывной "Китай".
© Игорь Гомольский
Позывной "Китай".
Другая мобильная группа – ей командует опытный, воюющий с 2016 года "Базиль", добилась еще более впечатляющих успехов: им удалось сшибить шесть украинских квадрокоптеров, принудительно посадить двенадцать.
Работают они как антидронными ружьями, так и обычным стрелковым оружием. Сбить дрон из автомата или пулемета с земли – задача довольно сложная. У ребят "Базиля" – получается.
Раньше они при борьбе с дронами использовали охотничьи ружья с крупной дробью – получалось неплохо.
- Это как на утку ходить? – спрашиваем Базиля.
- Именно! – отвечает он.
- Любишь охотиться?
- Не люблю!
- Почему?
- Зверюшек жалко!
© Игорь Гомольский Позывной "Базиль".
© Игорь Гомольский
Позывной "Базиль".
Долго пообщаться со словоохотливым Базилем не получается – место, где засел его расчет, только кажется спокойным и тихим. Слышим канонаду, начинаются прилеты – и мы бежим со всех ног к машине.
Расчет Базиля, попрятавшись в укрытия, продолжает следить за небом – их задачу по прикрытию неба никто не отменял.
Серьезные успехи дивизиона ПВО 110-й бригады в битве за небо не случайны – они прямое следствие того, что в дивизионе служат в основном идейные и мотивированные солдаты и офицеры.
В гонке технологий на своем участке фронта они впереди врага – и, что примечательно, никто из них до войны не занимался профессиональной не то что вопросами противовоздушной обороны, а даже радиотехникой.
– Сами постигали все! – говорит Тихий. – Через трудности, через слезы, через боль – но постигали. Только так и возможно! А теперь, когда немного освоили, нужно гибко подходить, творчески! Только так и возможно сберечь людей!
В дивизионе ПВО берегут людей. Берегут собственных бойцов от бесполезной и бесславной гибели. Берегут свою пехоту от угрозы с воздуха. Берегут мирных жителей Донецка, на которых украинские боевики ради развлечения сбрасывают гранаты.
И не прекратят беречь – пока не закончится война.
 
ЭксклюзивбеспилотникибеспилотникДНРЛНРСВОдроныВСУАртемовск
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:10Аксенов призвал не ездить через Крымский мост после ЧП
04:37Война дронов. Как под Донецком уничтожают украинские беспилотники
03:41"Зерновая сделка". Итоги 360-дневной эпопеи и в чем выгода России ее не продлевать
03:22Кирилл Фролов: Освободить митрополита Павла из тюрьмы поможет только взятие Киева русской армией
03:07США побеждают Британию? Залужный заявил о политических амбициях
18:03"Наш моральный авторитет не пострадал". В США прокомментировали передачу Украине кассетных боеприпасов
18:00Комбинированная атака, штурм на Времевском выступе. Итоги 16 июля на Украине
18:00Дамский угодник: 80 лет со дня смерти Дмитрия Ульянова
17:41Немецкий политик Гердт рассказал правду, которая вас удивит
16:53США завершат конфликт на Украине на условиях России - Макгрегор
16:47Реакция на кассетные боеприпасы и судьба техники Запада, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июля
16:14Украина потеряла около трети поставленных Вашингтоном БМП Bradley - СМИ
15:44В США рассказали, к чему привели массовые поставки оружия Украине
14:43ВС РФ дважды за сутки пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр - источник
14:24Южная Корея поставит Украине миноискатели - СМИ
13:41О самом опасном оружии, которое дадут Украине, и лучшем, что есть у армии России - Корнев
13:34Путин рассказал, что будут делать с захваченной западной техникой
13:09Россия оказалась на третьем месте среди торговых партнёров Индии
12:23ВСУ ударили по Луганску ракетой, предположительно, с кассетными снарядами - Марочко
11:35"Не от хорошей жизни". Путин назвал причину поставки Украине кассетных боеприпасов
Лента новостейМолния