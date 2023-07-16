В США рассказали, к чему привели массовые поставки оружия Украине - 16.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230716/1048046800.html
В США рассказали, к чему привели массовые поставки оружия Украине
В США рассказали, к чему привели массовые поставки оружия Украине - 16.07.2023 Украина.ру
В США рассказали, к чему привели массовые поставки оружия Украине
Истощение запасов вооружения у стран Запада привело к тому, что на наращивание производственных мощностей могут уйти годы, сообщили журналисты агентства Bloomberg
2023-07-16T15:44
2023-07-16T15:44
новости
зарубежье
сша
украина
великобритания
германия
оружие
запасы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047944491_248:140:2655:1494_1920x0_80_0_0_c7a30437f2faacc366224329c8bd78ce.jpg
Западные страны свои многочисленными поставками вооружения Киеву истощили свои запасы оружия. На наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы.Авторы сообщают, что вооруженные силы в европейских государствах опустошены, страдают от непригодного к эксплуатации оборудования и сильно истощенных запасов боеприпасов.Британская компания BAE Systems недавно сообщила Пентагону, что потребуется не менее 30 месяцев, чтобы возобновить производство гаубиц M777, одного из наиболее важных видов оружия для Украины; новая сделка с британским правительством на 190 миллионов фунтов стерлингов по 155-мм снарядам будет иметь столь же длительные сроки, пишет издание.Немецкая компания Rheinmetall выделяет не менее года на ремонт и модернизацию боевых танков, учитывая сроки производства специализированной стали и электронных компонентов.Вооруженные силы Германии сталкиваются с нехваткой боеприпасов, что требует новых заказов на сумму 20 миллиардов евро. При нынешних темпах размещения контрактов пройдет 20 лет, прежде чем это будет достигнуто, отметили в статье.Президент России Владимир Путин заявил, что США передают Украине кассетные боеприпасы из-за общего дефицита снарядов.Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден распространяет секретную информацию, когда говорит о снижении запасов боеприпасов в стране."Это определенно означает, что нам не следует отправлять Украине последние запасы в том время, как наши собственные арсеналы… значительно снизились", - сообщил Трамп, подчеркнув, что политика Байдена по "бесконечной войне на Украине" сильно ослабила США.
https://ukraina.ru/20230712/1047970001.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047944491_149:0:2878:2047_1920x0_80_0_0_5b345a3eef3c2d7265441a495a52b779.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, зарубежье, сша, украина, великобритания, германия, оружие, запасы
Новости, Зарубежье, США, Украина, Великобритания, Германия, оружие, запасы

В США рассказали, к чему привели массовые поставки оружия Украине

15:44 16.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы ЧВК "Вагнер" в освобожденной части Артемовска
Бойцы ЧВК Вагнер в освобожденной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Истощение запасов вооружения у стран Запада привело к тому, что на наращивание производственных мощностей могут уйти годы, сообщили журналисты агентства Bloomberg
Западные страны свои многочисленными поставками вооружения Киеву истощили свои запасы оружия. На наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы.
"Примите во внимание поразительную реальность — США вынуждены закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам", — говорится в публикации.
Авторы сообщают, что вооруженные силы в европейских государствах опустошены, страдают от непригодного к эксплуатации оборудования и сильно истощенных запасов боеприпасов.
Британская компания BAE Systems недавно сообщила Пентагону, что потребуется не менее 30 месяцев, чтобы возобновить производство гаубиц M777, одного из наиболее важных видов оружия для Украины; новая сделка с британским правительством на 190 миллионов фунтов стерлингов по 155-мм снарядам будет иметь столь же длительные сроки, пишет издание.
Немецкая компания Rheinmetall выделяет не менее года на ремонт и модернизацию боевых танков, учитывая сроки производства специализированной стали и электронных компонентов.
Вооруженные силы Германии сталкиваются с нехваткой боеприпасов, что требует новых заказов на сумму 20 миллиардов евро. При нынешних темпах размещения контрактов пройдет 20 лет, прежде чем это будет достигнуто, отметили в статье.
Президент России Владимир Путин заявил, что США передают Украине кассетные боеприпасы из-за общего дефицита снарядов.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден распространяет секретную информацию, когда говорит о снижении запасов боеприпасов в стране.
"Это определенно означает, что нам не следует отправлять Украине последние запасы в том время, как наши собственные арсеналы… значительно снизились", - сообщил Трамп, подчеркнув, что политика Байдена по "бесконечной войне на Украине" сильно ослабила США.
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
12 июля, 15:32
Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в МосквеПредседатель Госдумы России Вячеслав Володин поручил проработать вопрос организации выставки разбитой в боях натовской техники у посольств тех стран, которые поставляют её на Украину. Сообщение опубликовано на сайте Государственной думы
 
НовостиЗарубежьеСШАУкраинаВеликобританияГерманияоружиезапасы
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:03"Наш моральный авторитет не пострадал". В США прокомментировали передачу Украине кассетных боеприпасов
18:00Комбинированная атака, штурм на Времевском выступе. Итоги 16 июля на Украине
18:00Дамский угодник: 80 лет со дня смерти Дмитрия Ульянова
17:41Немецкий политик Гердт рассказал правду, которая вас удивит
16:53США завершат конфликт на Украине на условиях России - Макгрегор
16:47Реакция на кассетные боеприпасы и судьба техники Запада, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 16 июля
16:14Украина потеряла около трети поставленных Вашингтоном БМП Bradley - СМИ
15:44В США рассказали, к чему привели массовые поставки оружия Украине
14:43ВС РФ дважды за сутки пресекли попытки ВСУ форсировать Днепр - источник
14:24Южная Корея поставит Украине миноискатели - СМИ
13:41О самом опасном оружии, которое дадут Украине, и лучшем, что есть у армии России - Корнев
13:34Путин рассказал, что будут делать с захваченной западной техникой
13:09Россия оказалась на третьем месте среди торговых партнёров Индии
12:23ВСУ ударили по Луганску ракетой, предположительно, с кассетными снарядами - Марочко
11:35"Не от хорошей жизни". Путин назвал причину поставки Украине кассетных боеприпасов
11:13"Оставляем право на зеркальные действия". Путин прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Украине
10:43Экс-советник ЦРУ рассказал, что может стать "козырем" Путина
09:45Армен Гаспарян о настоящем Штирлице и о том, как Америка будет дергать тигра за усы
09:35Губернатор Севастополя заявил о ещё одном сбитом БПЛА
09:21В офисе Зеленского прокомментировали покушения на Симоньян и Собчак
Лента новостейМолния