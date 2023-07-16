https://ukraina.ru/20230716/1048046800.html
В США рассказали, к чему привели массовые поставки оружия Украине
В США рассказали, к чему привели массовые поставки оружия Украине - 16.07.2023 Украина.ру
В США рассказали, к чему привели массовые поставки оружия Украине
Истощение запасов вооружения у стран Запада привело к тому, что на наращивание производственных мощностей могут уйти годы, сообщили журналисты агентства Bloomberg
2023-07-16T15:44
2023-07-16T15:44
2023-07-16T15:44
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Западные страны свои многочисленными поставками вооружения Киеву истощили свои запасы оружия. На наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы.Авторы сообщают, что вооруженные силы в европейских государствах опустошены, страдают от непригодного к эксплуатации оборудования и сильно истощенных запасов боеприпасов.Британская компания BAE Systems недавно сообщила Пентагону, что потребуется не менее 30 месяцев, чтобы возобновить производство гаубиц M777, одного из наиболее важных видов оружия для Украины; новая сделка с британским правительством на 190 миллионов фунтов стерлингов по 155-мм снарядам будет иметь столь же длительные сроки, пишет издание.Немецкая компания Rheinmetall выделяет не менее года на ремонт и модернизацию боевых танков, учитывая сроки производства специализированной стали и электронных компонентов.Вооруженные силы Германии сталкиваются с нехваткой боеприпасов, что требует новых заказов на сумму 20 миллиардов евро. При нынешних темпах размещения контрактов пройдет 20 лет, прежде чем это будет достигнуто, отметили в статье.Президент России Владимир Путин заявил, что США передают Украине кассетные боеприпасы из-за общего дефицита снарядов.Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден распространяет секретную информацию, когда говорит о снижении запасов боеприпасов в стране."Это определенно означает, что нам не следует отправлять Украине последние запасы в том время, как наши собственные арсеналы… значительно снизились", - сообщил Трамп, подчеркнув, что политика Байдена по "бесконечной войне на Украине" сильно ослабила США.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зарубежье, сша, украина, великобритания, германия, оружие, запасы
Новости, Зарубежье, США, Украина, Великобритания, Германия, оружие, запасы
В США рассказали, к чему привели массовые поставки оружия Украине
Истощение запасов вооружения у стран Запада привело к тому, что на наращивание производственных мощностей могут уйти годы, сообщили журналисты агентства Bloomberg
Западные страны свои многочисленными поставками вооружения Киеву истощили свои запасы оружия. На наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы.
"Примите во внимание поразительную реальность — США вынуждены закупать обычные артиллерийские боеприпасы в Южной Корее, чтобы обеспечивать поставки украинцам", — говорится в публикации.
Авторы сообщают, что вооруженные силы в европейских государствах опустошены, страдают от непригодного к эксплуатации оборудования и сильно истощенных запасов боеприпасов.
Британская компания BAE Systems недавно сообщила Пентагону, что потребуется не менее 30 месяцев, чтобы возобновить производство гаубиц M777, одного из наиболее важных видов оружия для Украины; новая сделка с британским правительством на 190 миллионов фунтов стерлингов по 155-мм снарядам будет иметь столь же длительные сроки, пишет издание.
Немецкая компания Rheinmetall выделяет не менее года на ремонт и модернизацию боевых танков, учитывая сроки производства специализированной стали и электронных компонентов.
Вооруженные силы Германии сталкиваются с нехваткой боеприпасов, что требует новых заказов на сумму 20 миллиардов евро. При нынешних темпах размещения контрактов пройдет 20 лет, прежде чем это будет достигнуто, отметили в статье.
Президент России Владимир Путин заявил, что США передают Украине кассетные боеприпасы из-за общего дефицита снарядов.
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден распространяет секретную информацию, когда говорит о снижении запасов боеприпасов в стране.
"Это определенно означает, что нам не следует отправлять Украине последние запасы в том время, как наши собственные арсеналы… значительно снизились", - сообщил Трамп, подчеркнув, что политика Байдена по "бесконечной войне на Украине" сильно ослабила США.