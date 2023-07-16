https://ukraina.ru/20230716/1048046800.html

В США рассказали, к чему привели массовые поставки оружия Украине

В США рассказали, к чему привели массовые поставки оружия Украине - 16.07.2023 Украина.ру

В США рассказали, к чему привели массовые поставки оружия Украине

Истощение запасов вооружения у стран Запада привело к тому, что на наращивание производственных мощностей могут уйти годы, сообщили журналисты агентства Bloomberg

2023-07-16T15:44

2023-07-16T15:44

2023-07-16T15:44

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Западные страны свои многочисленными поставками вооружения Киеву истощили свои запасы оружия. На наращивание производственных мощностей для удовлетворения потребностей Украины могут уйти годы.Авторы сообщают, что вооруженные силы в европейских государствах опустошены, страдают от непригодного к эксплуатации оборудования и сильно истощенных запасов боеприпасов.Британская компания BAE Systems недавно сообщила Пентагону, что потребуется не менее 30 месяцев, чтобы возобновить производство гаубиц M777, одного из наиболее важных видов оружия для Украины; новая сделка с британским правительством на 190 миллионов фунтов стерлингов по 155-мм снарядам будет иметь столь же длительные сроки, пишет издание.Немецкая компания Rheinmetall выделяет не менее года на ремонт и модернизацию боевых танков, учитывая сроки производства специализированной стали и электронных компонентов.Вооруженные силы Германии сталкиваются с нехваткой боеприпасов, что требует новых заказов на сумму 20 миллиардов евро. При нынешних темпах размещения контрактов пройдет 20 лет, прежде чем это будет достигнуто, отметили в статье.Президент России Владимир Путин заявил, что США передают Украине кассетные боеприпасы из-за общего дефицита снарядов.Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден распространяет секретную информацию, когда говорит о снижении запасов боеприпасов в стране."Это определенно означает, что нам не следует отправлять Украине последние запасы в том время, как наши собственные арсеналы… значительно снизились", - сообщил Трамп, подчеркнув, что политика Байдена по "бесконечной войне на Украине" сильно ослабила США.

https://ukraina.ru/20230712/1047970001.html

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новости, зарубежье, сша, украина, великобритания, германия, оружие, запасы