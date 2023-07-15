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Умер сам? Никакого отпевания и Аллеи славы! Украинского "героя" отфутболили местные раскольники

Умер сам? Никакого отпевания и Аллеи славы! Украинского "героя" отфутболили местные раскольники - 15.07.2023 Украина.ру

Умер сам? Никакого отпевания и Аллеи славы! Украинского "героя" отфутболили местные раскольники

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) отказалась отпевать участника боевых действий, мотивировав это тем, что он умер сам, а не во время боя. Эту историю рассказало 14 июля издание "Волынь Post"

2023-07-15T17:11

2023-07-15T17:11

2023-07-15T17:11

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Мать погибшего военнослужащего ВСУ обратилась в ПЦУ, чтобы ее сына отпели в Троицком соборе - главном храме Луцка Волынской области, однако получила отказ. Ей заявили, что в официальном заключении о смерти сказано, что ее сын умер от инфаркта, а не в результате боя. По этой же причине умершему было отказано в захоронении на так называемой Аллее славы. Женщина полагает, что смерть ее сына была насильственной, так как на его теле она обнаружила синяки как от побоев, в то время как официальная судмедэкспертиза свидетельствует об обратном.

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новости, волынская область, украина, похороны, всу, пцу