https://ukraina.ru/20230715/1048041582.html
Умер сам? Никакого отпевания и Аллеи славы! Украинского "героя" отфутболили местные раскольники
Умер сам? Никакого отпевания и Аллеи славы! Украинского "героя" отфутболили местные раскольники - 15.07.2023 Украина.ру
Умер сам? Никакого отпевания и Аллеи славы! Украинского "героя" отфутболили местные раскольники
Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) отказалась отпевать участника боевых действий, мотивировав это тем, что он умер сам, а не во время боя. Эту историю рассказало 14 июля издание "Волынь Post"
2023-07-15T17:11
2023-07-15T17:11
2023-07-15T17:11
новости
волынская область
украина
похороны
всу
пцу
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Мать погибшего военнослужащего ВСУ обратилась в ПЦУ, чтобы ее сына отпели в Троицком соборе - главном храме Луцка Волынской области, однако получила отказ. Ей заявили, что в официальном заключении о смерти сказано, что ее сын умер от инфаркта, а не в результате боя. По этой же причине умершему было отказано в захоронении на так называемой Аллее славы. Женщина полагает, что смерть ее сына была насильственной, так как на его теле она обнаружила синяки как от побоев, в то время как официальная судмедэкспертиза свидетельствует об обратном.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, волынская область, украина, похороны, всу, пцу
Новости, Волынская область, Украина, похороны, ВСУ, ПЦУ
Умер сам? Никакого отпевания и Аллеи славы! Украинского "героя" отфутболили местные раскольники
Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) отказалась отпевать участника боевых действий, мотивировав это тем, что он умер сам, а не во время боя. Эту историю рассказало 14 июля издание "Волынь Post"
Мать погибшего военнослужащего ВСУ обратилась в ПЦУ, чтобы ее сына отпели в Троицком соборе - главном храме Луцка Волынской области, однако получила отказ.
Ей заявили, что в официальном заключении о смерти сказано, что ее сын умер от инфаркта, а не в результате боя.
По этой же причине умершему было отказано в захоронении на так называемой Аллее славы.
Женщина полагает, что смерть ее сына была насильственной, так как на его теле она обнаружила синяки как от побоев, в то время как официальная судмедэкспертиза свидетельствует об обратном.