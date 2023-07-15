Внучка секретаря СНБО Данилова запустила рекламу своего клипа на огромном экране киевского ТРЦ - 15.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230715/1048041236.html
Внучка секретаря СНБО Данилова запустила рекламу своего клипа на огромном экране киевского ТРЦ
Внучка секретаря СНБО Данилова запустила рекламу своего клипа на огромном экране киевского ТРЦ - 15.07.2023 Украина.ру
Внучка секретаря СНБО Данилова запустила рекламу своего клипа на огромном экране киевского ТРЦ
Внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова Маша избрала карьеру певицы, теперь ее новый клип на песню "Кайф" рекламируют на фасаде столичного торгового центра "Гулливер"
2023-07-15T16:26
2023-07-15T16:26
новости
алексей данилов
внучка
снбо
песня
украина
трц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048041118_0:199:315:376_1920x0_80_0_0_170295ee535df4b1659a825e4abccb09.png
Соответствующее видео она выложила 15 июля в своих соцсетях. 16-летняя девушка позирует с цветами на фоне рекламного ролика, который крутится на фасаде ТРЦ.Известно, что у Данилова четверо детей и семеро внуков."Богатая и знаменитая Маша носит сумки элитных европейских брендов, проводит каникулы в Вене, а живет вместе со своим отцом призывного возраста в Майами" - прокомментировал успехи внучки Данилова телеграм-канал "Укропский фреш". Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива напомнил, что множество соотечественников внучки секретаря СНБО сейчас так или иначе втянуты в боевые действия."Завидуйте и дохните, &lt;...&gt;, ваше место - точно не на экранах торговых центров, ваше место и место ваших детей - на кладбищах", - написал он у себя в телеграм-канале.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048041118_0:170:315:406_1920x0_80_0_0_c84e80b5c97b12224fd1ba260e33cff8.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексей данилов, внучка, снбо, песня, украина, трц
Новости, Алексей Данилов, внучка, СНБО, песня, Украина, ТРЦ

Внучка секретаря СНБО Данилова запустила рекламу своего клипа на огромном экране киевского ТРЦ

16:26 15.07.2023
 
Читать в
Внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова Маша избрала карьеру певицы, теперь ее новый клип на песню "Кайф" рекламируют на фасаде столичного торгового центра "Гулливер"
Соответствующее видео она выложила 15 июля в своих соцсетях. 16-летняя девушка позирует с цветами на фоне рекламного ролика, который крутится на фасаде ТРЦ.
Известно, что у Данилова четверо детей и семеро внуков.
"Богатая и знаменитая Маша носит сумки элитных европейских брендов, проводит каникулы в Вене, а живет вместе со своим отцом призывного возраста в Майами" - прокомментировал успехи внучки Данилова телеграм-канал "Укропский фреш".
Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива напомнил, что множество соотечественников внучки секретаря СНБО сейчас так или иначе втянуты в боевые действия.
"Завидуйте и дохните, <...>, ваше место - точно не на экранах торговых центров, ваше место и место ваших детей - на кладбищах", - написал он у себя в телеграм-канале.
 
НовостиАлексей ДаниловвнучкаСНБОпесняУкраинаТРЦ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00Подготовка покушения на Симоньян, потери в бронетехнике. Итоги 15 июля на Украине
18:00Александр Хвыля – главный Дед Мороз Советского Союза
17:48"Сама судьба вправит мозги": Симоньян прокомментировала предотвращенное покушение на себя
17:11Умер сам? Никакого отпевания и Аллеи славы! Украинского "героя" отфутболили местные раскольники
16:50Президента Южной Кореи свозили в Бучу, он пообещал Украине еще $150 млн
16:26Внучка секретаря СНБО Данилова запустила рекламу своего клипа на огромном экране киевского ТРЦ
16:16Владимир Ераносян о том, почему французы ведут себя на Украине циничнее англичан
15:49"Залужный дорого поплатится": депутат Госдумы ответил на заявление главкома ВСУ
15:27Скандальную украинскую блогершу во Львове засекли за прослушиванием русской музыки
14:54Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл
14:54Польский национализм. Как комплекс "пострадавшей нации" преобразовался в неистовую русофобию
14:38Минобороны РФ обнародовало данные по потерям ВСУ на донецком направлении
14:04Что теперь скажет Ксения про "великую украинскую демократию"? - Прилепин о покушении на Собчак
13:48Украина готовила убийство Симоньян и Собчак, но что-то пошло не так
13:37Украина начала эвакуацию жителей из Сумской области
13:19Как поляки меняют отношение к Украине и кто готовится к большой войне с Россией: Федосова о деталях
13:00Обеспокоенность "Вагнером", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля
12:47Финальный Аустерлиц не удался. Как "сукин сын" США Саакашвили оказался никому не нужен, кроме Украины
12:15"Скупой и жадный": украинцы в ярости от отказа своего кумира давать концерты в пользу ВСУ
12:00"Это не реплика президента Зеленского": Данилов оправдал хамство украинского президента в адрес НАТО
Лента новостейМолния