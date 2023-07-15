https://ukraina.ru/20230715/1048041236.html

Внучка секретаря СНБО Данилова запустила рекламу своего клипа на огромном экране киевского ТРЦ

Внучка секретаря СНБО Данилова запустила рекламу своего клипа на огромном экране киевского ТРЦ - 15.07.2023 Украина.ру

Внучка секретаря СНБО Данилова запустила рекламу своего клипа на огромном экране киевского ТРЦ

Внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова Маша избрала карьеру певицы, теперь ее новый клип на песню "Кайф" рекламируют на фасаде столичного торгового центра "Гулливер"

2023-07-15T16:26

2023-07-15T16:26

2023-07-15T16:26

новости

алексей данилов

внучка

снбо

песня

украина

трц

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Соответствующее видео она выложила 15 июля в своих соцсетях. 16-летняя девушка позирует с цветами на фоне рекламного ролика, который крутится на фасаде ТРЦ.Известно, что у Данилова четверо детей и семеро внуков."Богатая и знаменитая Маша носит сумки элитных европейских брендов, проводит каникулы в Вене, а живет вместе со своим отцом призывного возраста в Майами" - прокомментировал успехи внучки Данилова телеграм-канал "Укропский фреш". Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива напомнил, что множество соотечественников внучки секретаря СНБО сейчас так или иначе втянуты в боевые действия."Завидуйте и дохните, <...>, ваше место - точно не на экранах торговых центров, ваше место и место ваших детей - на кладбищах", - написал он у себя в телеграм-канале.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, алексей данилов, внучка, снбо, песня, украина, трц