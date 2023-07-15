https://ukraina.ru/20230715/1048041236.html
Внучка секретаря СНБО Данилова запустила рекламу своего клипа на огромном экране киевского ТРЦ
Внучка секретаря СНБО Данилова запустила рекламу своего клипа на огромном экране киевского ТРЦ - 15.07.2023 Украина.ру
Внучка секретаря СНБО Данилова запустила рекламу своего клипа на огромном экране киевского ТРЦ
Внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова Маша избрала карьеру певицы, теперь ее новый клип на песню "Кайф" рекламируют на фасаде столичного торгового центра "Гулливер"
2023-07-15T16:26
2023-07-15T16:26
2023-07-15T16:26
новости
алексей данилов
внучка
снбо
песня
украина
трц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048041118_0:199:315:376_1920x0_80_0_0_170295ee535df4b1659a825e4abccb09.png
Соответствующее видео она выложила 15 июля в своих соцсетях. 16-летняя девушка позирует с цветами на фоне рекламного ролика, который крутится на фасаде ТРЦ.Известно, что у Данилова четверо детей и семеро внуков."Богатая и знаменитая Маша носит сумки элитных европейских брендов, проводит каникулы в Вене, а живет вместе со своим отцом призывного возраста в Майами" - прокомментировал успехи внучки Данилова телеграм-канал "Укропский фреш". Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива напомнил, что множество соотечественников внучки секретаря СНБО сейчас так или иначе втянуты в боевые действия."Завидуйте и дохните, <...>, ваше место - точно не на экранах торговых центров, ваше место и место ваших детей - на кладбищах", - написал он у себя в телеграм-канале.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048041118_0:170:315:406_1920x0_80_0_0_c84e80b5c97b12224fd1ba260e33cff8.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей данилов, внучка, снбо, песня, украина, трц
Новости, Алексей Данилов, внучка, СНБО, песня, Украина, ТРЦ
Внучка секретаря СНБО Данилова запустила рекламу своего клипа на огромном экране киевского ТРЦ
Внучка секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова Маша избрала карьеру певицы, теперь ее новый клип на песню "Кайф" рекламируют на фасаде столичного торгового центра "Гулливер"
Соответствующее видео она выложила 15 июля в своих соцсетях. 16-летняя девушка позирует с цветами на фоне рекламного ролика, который крутится на фасаде ТРЦ.
Известно, что у Данилова четверо детей и семеро внуков.
"Богатая и знаменитая Маша носит сумки элитных европейских брендов, проводит каникулы в Вене, а живет
вместе со своим отцом призывного возраста в Майами" - прокомментировал успехи внучки Данилова телеграм-канал "Укропский фреш".
Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива напомнил, что множество соотечественников внучки секретаря СНБО сейчас так или иначе втянуты в боевые действия.
"Завидуйте и дохните, <...>, ваше место - точно не на экранах торговых центров, ваше место и место ваших детей - на кладбищах", - написал он у себя в телеграм-канале.