https://ukraina.ru/20230715/1048040665.html
"Залужный дорого поплатится": депутат Госдумы ответил на заявление главкома ВСУ
"Залужный дорого поплатится": депутат Госдумы ответил на заявление главкома ВСУ - 15.07.2023 Украина.ру
"Залужный дорого поплатится": депутат Госдумы ответил на заявление главкома ВСУ
Главком ВСУ Валерий Залужный ответит за все свои угрозы в адрес Крыма и его жителей. Об этом 15 июля РИА Новости заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет
2023-07-15T15:49
2023-07-15T15:49
2023-07-15T15:49
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шеремет
валерий залужный
всу
украина
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В интервью The Washington Post Залужный ранее заявил, что ему "плевать" и никто его не остановит в его намерении вернуть Украине Крым и как только у него будут средства, то он "что-нибудь сделает"."Залужный дорого поплатится за свои угрозы крымчанам и российскому Крыму. И пусть не удивляется, если к нему в бункер прилетит ракета "Кинжал". Залужный ответит за все свои военные преступления и угрозы", - сказал Шеремет.Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, шеремет, валерий залужный, всу, украина
Новости, Крым, Шеремет, Валерий Залужный, ВСУ, Украина
"Залужный дорого поплатится": депутат Госдумы ответил на заявление главкома ВСУ
Главком ВСУ Валерий Залужный ответит за все свои угрозы в адрес Крыма и его жителей. Об этом 15 июля РИА Новости заявил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет
В интервью The Washington Post Залужный ранее заявил, что ему "плевать" и никто его не остановит в его намерении вернуть Украине Крым и как только у него будут средства, то он "что-нибудь сделает".
"Залужный дорого поплатится за свои угрозы крымчанам и российскому Крыму. И пусть не удивляется, если к нему в бункер прилетит ракета "Кинжал". Залужный ответит за все свои военные преступления и угрозы", - сказал Шеремет.
Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года по итогам референдума, на котором 96,77% избирателей высказались за вхождение в состав России.
Украина и ряд западных стран не признают российский статус Крыма, несмотря на то, что референдум был проведён демократическим путём, в соответствии с международным правом и Уставом ООН.
Как заявлял президент России Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".