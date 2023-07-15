Скандальную украинскую блогершу во Львове засекли за прослушиванием русской музыки
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия ВербаВерба
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Верба
Украинская звезда соцсетей Юлия Верба не только не испугалась критики за покупку дорого "Мерседеса" во время боевых действий на ее родине, но и выложила видео из салона этого авто, в котором она слушает русскоязычные песни
Двадцатилетняя Верба недавно похвасталась в соцсетях покупкой автомобиля Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Его стоимость на Украине колеблется от 7 до 10 млн гривен (17,5-25 млн рублей). В комментариях украинку раскритиковали за показушную роскошь в тяжелый для страны момент и посоветовали ей лучше жертвовать ВСУ.
Несмотря на хейт в свой адрес, Верба продолжила злить местную общественность, выложив видео из нового авто, где она подпевает русскоязычной песне.
"Продвигает так сказать русский мир в Украине", - написал телеграм-канал "Реальный Львов".
После критики за покупку машины Верба ответила своим недоброжелателям, что заработала эти деньги.
"Не злитесь на меня, я работала плодотворно и могу себе позволить. Зачем писать глупости. Лучше порадуйтесь за человека. Не хотите радоваться, то ничего не пишите или отпишитесь от меня [прочь]", - написала она тогда.
Верба имеет в своих соцсетях 1,5 млн подписчиков. В 2017 году она начала публиковать фото из своей жизни, быстро получив популярность. Девушка признавалась, что за рекламные посты в своих соцсетях берет по 20 тыс. долларов. Таких рекламных публикаций, по ее словам, у нее может быть несколько сотен за месяц.
Верба владеет тремя квартирами (одну из которых она подарила матери), а также несколькими дорогими автомобилями.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия ВербаВерба
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Верба
Верба
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия ВербаВерба
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Верба
Верба