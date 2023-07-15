Скандальную украинскую блогершу во Львове засекли за прослушиванием русской музыки - 15.07.2023 Украина.ру
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Скандальную украинскую блогершу во Львове засекли за прослушиванием русской музыки
Скандальную украинскую блогершу во Львове засекли за прослушиванием русской музыки - 15.07.2023 Украина.ру
Скандальную украинскую блогершу во Львове засекли за прослушиванием русской музыки
Украинская звезда соцсетей Юлия Верба не только не испугалась критики за покупку дорого "Мерседеса" во время боевых действий на ее родине, но и выложила видео из салона этого авто, в котором она слушает русскоязычные песни
2023-07-15T15:27
2023-07-15T15:27
новости
львов
блогерша
украина
музыка
мерседес
скандал
русский язык
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Двадцатилетняя Верба недавно похвасталась в соцсетях покупкой автомобиля Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Его стоимость на Украине колеблется от 7 до 10 млн гривен (17,5-25 млн рублей). В комментариях украинку раскритиковали за показушную роскошь в тяжелый для страны момент и посоветовали ей лучше жертвовать ВСУ.Несмотря на хейт в свой адрес, Верба продолжила злить местную общественность, выложив видео из нового авто, где она подпевает русскоязычной песне. "Продвигает так сказать русский мир в Украине", - написал телеграм-канал "Реальный Львов".После критики за покупку машины Верба ответила своим недоброжелателям, что заработала эти деньги."Не злитесь на меня, я работала плодотворно и могу себе позволить. Зачем писать глупости. Лучше порадуйтесь за человека. Не хотите радоваться, то ничего не пишите или отпишитесь от меня [прочь]", - написала она тогда.Верба имеет в своих соцсетях 1,5 млн подписчиков. В 2017 году она начала публиковать фото из своей жизни, быстро получив популярность. Девушка признавалась, что за рекламные посты в своих соцсетях берет по 20 тыс. долларов. Таких рекламных публикаций, по ее словам, у нее может быть несколько сотен за месяц.Верба владеет тремя квартирами (одну из которых она подарила матери), а также несколькими дорогими автомобилями.
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Новости
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новости, львов, блогерша, украина, музыка, мерседес, скандал, русский язык
Новости, Львов, блогерша, Украина, музыка, Мерседес, скандал, Русский язык

Скандальную украинскую блогершу во Львове засекли за прослушиванием русской музыки

15:27 15.07.2023
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия ВербаВерба
Верба - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Верба
Читать в
Украинская звезда соцсетей Юлия Верба не только не испугалась критики за покупку дорого "Мерседеса" во время боевых действий на ее родине, но и выложила видео из салона этого авто, в котором она слушает русскоязычные песни
Двадцатилетняя Верба недавно похвасталась в соцсетях покупкой автомобиля Mercedes-Benz S 580 2023 года выпуска. Его стоимость на Украине колеблется от 7 до 10 млн гривен (17,5-25 млн рублей). В комментариях украинку раскритиковали за показушную роскошь в тяжелый для страны момент и посоветовали ей лучше жертвовать ВСУ.
Несмотря на хейт в свой адрес, Верба продолжила злить местную общественность, выложив видео из нового авто, где она подпевает русскоязычной песне.
"Продвигает так сказать русский мир в Украине", - написал телеграм-канал "Реальный Львов".
После критики за покупку машины Верба ответила своим недоброжелателям, что заработала эти деньги.
"Не злитесь на меня, я работала плодотворно и могу себе позволить. Зачем писать глупости. Лучше порадуйтесь за человека. Не хотите радоваться, то ничего не пишите или отпишитесь от меня [прочь]", - написала она тогда.
Верба имеет в своих соцсетях 1,5 млн подписчиков. В 2017 году она начала публиковать фото из своей жизни, быстро получив популярность. Девушка признавалась, что за рекламные посты в своих соцсетях берет по 20 тыс. долларов. Таких рекламных публикаций, по ее словам, у нее может быть несколько сотен за месяц.
Верба владеет тремя квартирами (одну из которых она подарила матери), а также несколькими дорогими автомобилями.
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия ВербаВерба
Верба - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Верба
Верба
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия ВербаВерба
Верба - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / Юлия Верба
Верба
 
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