https://ukraina.ru/20230715/1048039517.html

Владимир Ераносян о том, почему французы ведут себя на Украине циничнее англичан

Владимир Ераносян о том, почему французы ведут себя на Украине циничнее англичан - 15.07.2023 Украина.ру

Владимир Ераносян о том, почему французы ведут себя на Украине циничнее англичан

Запад и киевский режим продолжают использовать Украину в качестве полигона, но ответ будет, считает эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, кандидат политических наук, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян.

2023-07-15T16:16

2023-07-15T16:16

2023-07-15T16:16

интервью

украина

спецоперация

кассетные боеприпасы

франция

россия (рф)

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- Владимир Максимович, начнем с возможного завершения зерновой сделки. Если сделку все же не продлят - какие будут последствия. Украинские корабли будут пытаться, допустим, прорваться в турецком сопровождении. Каковы будут действия Черноморского флота, какие угрозы существуют сейчас в Черноморском бассейне?– Давайте определимся. Перевозка зерна – это не каботажные, а международные перевозки. Второй момент - какие суда использует украинская сторона... большие зерновозы. Безусловно, эти суда под флагами других стран, это значит, что это зафрахтованные суда.Третий момент - кто находится на борту, кто гарантирует неиспользование этих гражданских зерновозов как материнской платы для запуска морских дронов в сторону акватории главной базы Черноморского флота?Патрулирующие корабли, которые, в том числе, патрулируют турецкий газовый поток в интересах двух стран, России и Турции. Это значит, что, по большому счету, два бенефициара зерновой сделки, а именно - Россия и Турция.Турция стала первым экспортером муки за счет этой сделки – первое место в мире. Россия может продавать свое зерно, что дает хорошую прибыль нашему бюджету, большую маржу, увеличивает на 12% эти поставки зерновых.А что касается украинской стороны, то для нее это вопрос выживаемости, потому что у нее не так много экспортных статей - доходы, которые потом идут на ВСУ. Какая-то часть из этих доходов в любом случае поступает на перевооружение, переоснащение, довооружение, модернизацию, или просто на какие-то подразделения, вплоть до охраны Зеленского.Эти деньги, которые зарабатывают украинская сторона, они не сопоставимы с теми деньгами, которые зарабатывает Турция и Россия. Это нужно тоже понимать.Поэтому выгодоприобретателями всех заморозок, в частности, приостановок и всего остального, может быть только Запад, в большей степени.Почему выгодно России либо невыгодно? Здесь идет речь о купировании экзистенциальной угрозы. Если экзистенциальная угроза, сущностная – атаки на Черноморский флот, либо на главную базу Черноморского флота есть, значит, в любом случае, никакие доходы не перекрывают угрозу Черноморскому флоту, нашим кораблям.У нас один корабль может стоить квартальных доходов. Поэтому, здесь нужно четко следовать позиции российского руководства, что зерновозы, зерновая сделка, не должна никаким образом влиять на безопасность нашей главной базы Черноморского флота, и (не угрожать — Ред.) любым кораблям, от катеров до фрегатов, эсминцев и малых ракетных кораблей, патрульных кораблей, нашего флота и пограничной службы ФСБ России, которая патрулирует акваторию Черного моря.Если такая угроза хотя бы на секунду возникает, хотя бы предположение есть, что они могут запустить дрон с борта... Они это уже делали, это уже происходило. Значит, тогда зерновую сделку в любому случае нужно прекращать. Либо допускать на борт этих зерновозов нашу морскую пехоту, чтобы она сопровождала.Совместно с турецкими силами это можно делать. Объединенная какая-то создается структура, которая отвечает за безопасность прохождения судов. В таком случае мы можем гарантировать, что оттуда не будет нанесен удар по нашей акватории.А вот если удар наносится с Одессы, то надводный морской дрон грузится намного меньшим количеством взрывчатки, потому, что он снабжается большим количеством топлива.По поводу выхода из зерновой сделки, либо ее приостановки... Конечно, (здесь есть вопросы — Ред.) с турецкими партнерами, которые иногда ведут себя очень странно: не смотря на абсолютную выгоду экономического сотрудничества в данной ситуации с Россией, они иногда позволяют себе некие демарши.Может быть, эти демарши тоже требуют определенного ответа, даже в какой-то степени, в какой-то временной интервал времени приносящий ущерб экономической составляющей. Здесь политическая составляющая превалирует, потому что какие-то моменты происходят, которые без ответа не могут оставаться.– Вопрос о поставках Киеву западного вооружения. Кассетные боеприпасы, то, чем хвалились - это боеприпасы к 155-мм. орудиям, насколько я понимаю. Орудия эти у ВСУ есть, дальность у них достаточно высокая, что составляет проблему для контрбатарейной борьбы… У нас тоже есть кассетные боеприпасы артиллерийские, однако здесь хотелось бы сопоставить дальность.– У нас есть всякие кассетные боеприпасы. Начнем с того, что еще Советский Союз приоритетное направление выделял развитию кассетного вооружения.Вспомните - "Точка-У", там основная номенклатура – именно кассетная боеголовка, причем дальность 120 километров. "Точка-У" также взрывается на расстоянии, детонирует на расстоянии двух километров от поверхности земли, а там 15 300 вольфрамовых шариков, которые с огромной скоростью летят и покрывают огромные площади.Кстати, Украине достались эти установки, серьезное количество ракет. Они их использовали по мирным целям, в частности, по донецкой агломерации, по Краматорску. Мы помним эти все атаки.Что касается дальности, то, безусловно, Украина будет применять кассетные боеприпасы, чтобы производить атаки на мирное население, потому что где военные - там ПВО, там понятно, меньше возможности применения этих ракет и боеприпасов. При этом надо учесть, что у такого боеприпаса площадь покрытия в десять раз больше, чем у обычной бомбы фугасного типа.В десять раз больше, значит, мирным - опасность, гражданским - опасность. Очевидно, что Украина, ВСУ от городской герильи переходят к абсолютному геноциду.Если они это делают, то, безусловно, необходим адекватный ответ. Это поражение складов, уничтожение артиллерии, САУ, и "Хаймарсов". Запад дает Украине, кстати говоря, эти 227-мм снаряды кассетного типа для "Хаймарсов", потому что у них других (не кассетных) уже не осталось. Мало того, в "Нью-Йорк Таймс" уже статья была о передаче им (Киеву — Ред.) ракет ATACMS, это идет уже не дискуссия, а уже какие-то дисклеймеры. Уже речь идет о том, что это кассетная ракета, тактическая.– Плюс, передача Storm Shadow. И передача SKALP французами. Речь идет о пятидесяти единицах. Французы говорят, что эта ракета лучше, чем Storm Shadow, хотя это одинаковая ракета, это Storm Shadow через…– …Через косую черту.– Но дело в том, что у французов есть здесь преимущество, потому что платформы, которые запускают Storm Shadow, крылатые ракеты весом одна тонна 300 кг, с боеголовкой 450 кг – с самолетов "Торнадо", они адаптировали под "Су-24". А "Су-24" у них — у киевского режима - максимум осталось пол-эскадрилии.У них практически возможности для запуска "воздух-поверхность" остается мало. Но есть еще, потому что под прикрытием "МИГ-29", они вылетают, осуществляют пуск, потом пытаются уйти из зоны поражения ПВО. Наши платформы их сбивают, это было под Луганском, когда они на Луганск бросили эти Storm Shadow, пустили эти крылатые ракеты.Потом платформы были уничтожены. Но дело в том, что они, когда запуск осуществляют, у них это целая войсковая операция. Они должны сначала перегрузить ПВО - они там и дроны, и ракеты-ловушки, и все, что угодно пускают, с тем, что вот эта ракета крылатая, которая летит на предельно низкой высоте, используя инерциальную систему наведения, она как бы обходит ПВО. Причем, туда маршрут движения заложен изначально, и она менять его не может.Потом используется инфракрасная головка наведения – она как бы обнаруживает цель на конечном этапе своей траектории. Если она потерялась, то возможность такая есть для того, чтобы совместить данные с GPS-навигацией - там комплексное навигационное оборудование по определению цели и уничтожению. То есть, это серьезная ракета, хоть и дозвуковая, хоть мы их и сбиваем. Большинство сбиваем, но - какая-то долетит.Поэтому, когда SKALP французы передают, здесь нужно опасаться вдвойне, потому что французы пошли по развитию этой крылатой ракеты дальше, чем англичане.Они поместили эти ракеты на корабли, это значит, что на палубе корабля есть пусковая установка, которая может выстреливать эти ракеты. А если на палубе есть, и она может по наземным целям стрелять, то это значит, они на землю пусковую установку гораздо легче перенесут.Мало того, французы умеют запускать эти ракеты с торпедных аппаратов подводной лодки типа "Барракуда"… Это значит, что французы - смотрите, сейчас очень важная информация - если у них в 2022 году в июне со стапелей лодка Suffren сошла, новейшая, и они сейчас испытывают SKALP-ы свои, значит, Украина им нужна в качестве полигона. То есть, прошло меньше года, они сейчас эту ракету должны испытать на населении, то есть, они будут убивать.Это сейчас у французов главная задача – испытывать свое новейшее вооружение. То есть, французы более циничны сейчас, чем американцы.Американцы дают старье, немцы "Леопарды-1" дают, старые, на которые навешивают наши контакты динамической защиты. Они уже поняли, что это невозможно против ПТУРа без советской - даже самой старой, восьмидесятые годы — защиты.Экраны вешают там, все эти заводы (на территории Украины — Ред.), о которых говорят – на самом деле, скорее всего, это ремонтные мастерские, где будут траки чинить в горах и навешивать динамическую защиту. Это максимально, что они могут делать на территории Украины.Но логистику свою они убили в любом случае, потому что в Германию тащить танки для ремонта или в Польшу - а их подбивают десятками, трудно. Поэтому там такой дисклеймер – "давайте мы у вас построим завод по ремонту".В любом случае, строить будут, я думаю, что это полугодие - построить такой завод.– Раз мы говорим о сроках, напоследок попрошу подвести итоги наступления ВСУ, потому что куда спешили, почему выбрали такую тактику – мы видели саммит НАТО, к нему они явно не успели. Просто не понятно, зачем, бросив на нашу линию обороны, убили огромное количество людей?– Здесь нужно конкретные цифры привести. Это сотни танков, сотни бронетранспортеров. Это огромное количество дронов, это сбитые самолеты, последние, которые у них оставались на балансе в ВВС Украины.Это, по меньшей мере, шесть бригад невозвратных потерь. Причем - бригад, наиболее подготовленных, вплоть до того, что в военных билетах у них стоят печати о подготовке в Даугавпилсе, в Британии, на полигонах во Франции, в Германии. То есть, наиболее подготовленных людей они выкосили.Потому, что тактика не сработала. Посылается противоминный трал, потом танки – это не сработало. Танки убрали, немцы сказали: не надо, тут дискредитация нашего вооружения. Давайте по прежней тактике - вперед на пикапах, мы вас выбрасываем, организуем карусель… Выбросили пехоту в посадку, уехали за другими, те уже уничтожены, не успели закрепиться – и вот эта тактика никаких плодов не дает, кроме как приносит потери в живой силе.Как, собственно, не дала никаких результатов тактика городской герильи, когда они пробивали межкомнатные перекрытия в жилых домах, чтобы легче было перебегать. Это мариупольская тактика и тактика артемовская, они там ее использовали.Сейчас другая тактика – карусель. Причем, кто им эту тактику посоветовал? Кто вообще жизни не считает украинские, типа Бена Ходжеса. Эти же люди, которые в их штабах сидят, они же направление главных ударов диктуют: "Давайте на Токмак, вперед", то есть - Орехов-Токмак-Васильевка-Работино. А там наши морпехи ждут.Запорожское направление – это четко люди подготовились и ждут. И это тактика Жукова, нужно это признать, это тактика активной обороны, которая апробирована в Халхин-Голе и на озере Хасан, когда идет активная оборона, уничтожение, истощение противника - и потом уже контрнаступление на различных участках.То есть, грубо говоря, истощение врага, полное уничтожение духа здесь идет. За этот месяц-полтора там по полной программе плывут мозги у людей, они начали о чем-то догадываться. Трудно у них это все происходит, но трансформация психики уже произошла. Это видно по допросам пленных, что они говорят, и т.д. У нас гораздо лояльнее к пленным относятся, чем с той стороны - без всяких оскорблений, издевательств. С медицинской помощью и со всеми делами.Они говорят: "Мы пушечное мясо, утилизация идет". Это пленные говорят. С этой мобилизацией в Черкассах, в Одессе, когда хватают на улицах людей и в военкоматы бросают, вплоть до принудительной истории, это говорит о том, что у них мобилизационный ресурс уже исчерпан. По большому счету, уже в течение полугода он исчерпан.Поэтому, если говорить о тактике, то тут нужно говорить, что тактика активной обороны, которую наш Генеральный штаб применил с 4 июня до сегодняшнего дня, она не просто дала блестящий результат – она приносит свои плоды и в краткосрочной перспективе, и в долгосрочной оперативно-стратегической перспективе.То есть, не только в тактическом смысле, но и в оперативном. Поэтому идет сейчас игра на различных оперативных направлениях. И наш русский солдат... Я хочу вспомнить даже поименно некоторых людей. Я, конечно, не смогу перечислить всех героев России, которые проявили себя за это время военной спецоперации, но некоторых людей я бы хотел назвать.Первый - это уроженец Дагестана – Курбанов Руслан, Герой России, морской пехотинец, тихоокеанец.Второй человек, кого я хочу вспомнить сейчас в нашем разговоре – это Алексей Борисович Бернгард, комбриг 810-й бригады морской пехоты, Герой России.Также хочу назвать парня по имении Балдан - Герой России, он 150 человек спас, прикрывал их в арьергардном бою, вытащил двух раненых бойцов. Бурят по национальности.Представлен к Ордену Мужества Комаров Иван Васильевич, мой друг.Я могу перечислять сотни людей. И эти люди, каждый из них – русский солдат. Вот такая ситуация у нас на фронте сейчас.Героизм сопряжен еще и с оптимальным планом боевых действий. Конечно, шероховатости есть, это мы должны признавать. Много чего нужно в оснащении. Но в разговорах с бойцами и с офицерами я вижу, что например, связью уже довольны сейчас многие подразделения, это нужно понимать.Второй момент – вот эта единая система управления тактическими звеньями в сетецентрической войне, она сейчас развивается семимильными шагами. Использование дронов для целеуказания САУ и гаубичной артиллерии, это происходит. Идет насыщение дронами, в том числе нашими "Ланцетами" концерна "Калашников", идет насыщение и другими видами вооружений. В три смены работают наши предприятия, тыловая промышленность запущена.Единственное, что меня лично расстраивает на данном этапе – это то, что всей мощью еще не обрушился флот. Да, запуски "Калибров", включая подводные, и надводные запуски с эсминцев – вся мощь флота еще будет показана. На каком направлении – говорить не будем.

https://ukraina.ru/20210413/1031121404.html

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2023

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, спецоперация, кассетные боеприпасы, франция, россия (рф)