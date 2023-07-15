Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл - 15.07.2023 Украина.ру
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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл - 15.07.2023 Украина.ру
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 июля направил обращение к религиозным лидерам и главам международных организаций, в котором он рассказал о преследованиях на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и высказал опасения за его жизнь
2023-07-15T14:54
2023-07-15T14:54
новости
киево-печерская лавра
митрополит павел
патриарх кирилл
сизо
упц
гонения
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В апреле этого года суд отправил митрополита Павла под домашний арест за оправдание "российской агрессии" и разжигание межрелигиозной розни. Накануне ему изменили меру пресечения и отправили в СИЗО после новых обвинений в "подрывной деятельности" против Украины.Решение суда было принято в контексте продолжающихся попыток украинских властей насильственно и беззаконно изъять Киево-Печерскую лавру из ведения Украинской православной церкви, отметил патриарх Кирилл.Глава РПЦ призвал обратить внимание на происходящие на Украине гонения и принять все возможные меры для защиты митрополита Павла.Украинские власти не остановятся на уничтожении Киево-Печерской лавры, их цель уничтожение канонического православия на Украине, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру митрополит Клинский Леонид (Горбачев).
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киево-печерская лавра, митрополит павел, патриарх кирилл, сизо, упц, гонения
Новости, Киево-Печерская лавра, Митрополит Павел, Патриарх Кирилл, СИЗО, УПЦ, гонения

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел может умереть в СИЗО - патриарх Кирилл

14:54 15.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на заседании Архиерейского собора РПЦ
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© РИА Новости . Алексей Никольский
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 июля направил обращение к религиозным лидерам и главам международных организаций, в котором он рассказал о преследованиях на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и высказал опасения за его жизнь
В апреле этого года суд отправил митрополита Павла под домашний арест за оправдание "российской агрессии" и разжигание межрелигиозной розни. Накануне ему изменили меру пресечения и отправили в СИЗО после новых обвинений в "подрывной деятельности" против Украины.
Решение суда было принято в контексте продолжающихся попыток украинских властей насильственно и беззаконно изъять Киево-Печерскую лавру из ведения Украинской православной церкви, отметил патриарх Кирилл.

"С большой тревогой отмечаю, что изменение меры пресечения митрополиту Павлу, человеку, находящемуся в преклонных годах, с домашнего ареста на помещение его под стражу грозит ему серьезным ухудшением здоровья и может привести к его смерти в следственном изоляторе", - говорится в обращении.

Глава РПЦ призвал обратить внимание на происходящие на Украине гонения и принять все возможные меры для защиты митрополита Павла.
Украинские власти не остановятся на уничтожении Киево-Печерской лавры, их цель уничтожение канонического православия на Украине, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру митрополит Клинский Леонид (Горбачев).
Митрополит Леонид интервью - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
13 июля, 03:38
Митрополит Леонид (Горбачев): УПЦ надо было сопротивляться нацистам, чтобы отстоять Киево-Печерскую Лавру
 
НовостиКиево-Печерская лавраМитрополит ПавелПатриарх КириллСИЗОУПЦгонения
 
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