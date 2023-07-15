https://ukraina.ru/20230715/1048038864.html

Минобороны РФ обнародовало данные по потерям ВСУ на донецком направлении

Минобороны РФ обнародовало данные по потерям ВСУ на донецком направлении - 15.07.2023 Украина.ру

Минобороны РФ обнародовало данные по потерям ВСУ на донецком направлении

В течение суток украинская армия предприняла попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщает 15 июля Министерство обороны РФ

2023-07-15T14:38

2023-07-15T14:38

2023-07-15T14:38

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На донецком направлении было отражено 17 атак ВСУ."В ходе боевых действий потери противника составили до 315 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.По две атаки было отражено в районах населенных пунктов Торское в ДНР и Макеевка в ЛНР.Вооруженные силы Украины начали контрнаступление 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.Как констатировал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".

https://ukraina.ru/20230714/1048007300.html

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новости, украина, спецоперация, россия (рф), потери всу, минобороны