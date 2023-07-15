Минобороны РФ обнародовало данные по потерям ВСУ на донецком направлении - 15.07.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ обнародовало данные по потерям ВСУ на донецком направлении
Минобороны РФ обнародовало данные по потерям ВСУ на донецком направлении - 15.07.2023 Украина.ру
Минобороны РФ обнародовало данные по потерям ВСУ на донецком направлении
В течение суток украинская армия предприняла попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщает 15 июля Министерство обороны РФ
2023-07-15T14:38
2023-07-15T14:38
новости
украина
спецоперация
россия (рф)
потери всу
минобороны
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На донецком направлении было отражено 17 атак ВСУ."В ходе боевых действий потери противника составили до 315 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.По две атаки было отражено в районах населенных пунктов Торское в ДНР и Макеевка в ЛНР.Вооруженные силы Украины начали контрнаступление 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.Как констатировал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
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новости, украина, спецоперация, россия (рф), потери всу, минобороны
Новости, Украина, Спецоперация, Россия (РФ), потери ВСУ, Минобороны

Минобороны РФ обнародовало данные по потерям ВСУ на донецком направлении

14:38 15.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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В течение суток украинская армия предприняла попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, сообщает 15 июля Министерство обороны РФ
На донецком направлении было отражено 17 атак ВСУ.
"В ходе боевых действий потери противника составили до 315 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица Д-30", - сообщили в Минобороны.
По две атаки было отражено в районах населенных пунктов Торское в ДНР и Макеевка в ЛНР.
Вооруженные силы Украины начали контрнаступление 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard.
Как констатировал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Вчера, 08:55
Рогов рассказал о перегруппировке ВСУ на запорожском фронте из-за провала наступленияВооруженные силы Украины (ВСУ) начали перегруппировку на запорожском фронте на фоне серии провалов и неудач в попытках организовать полномасштабное контрнаступление. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, пишет РИА Новости
 
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