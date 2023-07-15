https://ukraina.ru/20230715/1048038168.html

Что теперь скажет Ксения про "великую украинскую демократию"? - Прилепин о покушении на Собчак

Что теперь скажет Ксения про "великую украинскую демократию"? - Прилепин о покушении на Собчак - 15.07.2023 Украина.ру

Что теперь скажет Ксения про "великую украинскую демократию"? - Прилепин о покушении на Собчак

В субботу, 15 июля, российские спецслужбы объявили о предотвращении покушений на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, которые готовила Украина. Писатель и политик Захар Прилепин у себя в телеграм-канале задался вопросом, что теперь скажет симпатизирующая Киеву Собчак

2023-07-15T14:04

2023-07-15T14:04

2023-07-15T14:04

новости

ксения собчак

маргарита симоньян

покушение

захар прилепин

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По информации ФСБ, исполнителями покушения должны были выступить неонацисты из группировки "Параграф-88". Их задержали накануне в Москве и под Рязанью. При обыске у террористов изъяли автомат Калашникова, ножи, кастеты, резиновые дубинки и наручники. По словам задержанных, за каждое убийство кураторы с Украины обещали им по 1,5 млн рублей.Прилепин сам несколько месяцев назад чуть не стал жертвой украинских террористов. Его автомобиль был взорван в Нижегородской области. В результате взрыва скончался соратник писателя, находившийся в машине, Прилепин получил ранения. Атака на Симоньян и Собчак - не первый сорванный теракт Украины против российских журналистов с момента начала СВО. Ранее спецслужбами была сорвана подготовка покушения на телеведущего Владимира Соловьева, ту же Симоньян и других известных представителей российских СМИ.

https://ukraina.ru/20230715/1048038033.html

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новости, ксения собчак, маргарита симоньян, покушение, захар прилепин