https://ukraina.ru/20230715/1048038033.html

Украина готовила убийство Симоньян и Собчак, но что-то пошло не так

Украина готовила убийство Симоньян и Собчак, но что-то пошло не так - 15.07.2023 Украина.ру

Украина готовила убийство Симоньян и Собчак, но что-то пошло не так

Российские спецслужбы предотвратили покушения на жизнь главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, сообщает 15 июля ФСБ

2023-07-15T13:48

2023-07-15T13:48

2023-07-15T13:48

новости

симоньян

собчак

украина

фсб

покушение

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян", - говорится в сообщении ФСБ.Отмечается, что среди целей террористов значилась Ксения Собчак. Как уточнили в ФСБ, подозреваемые в подготовке покушения были задержаны накануне в Москве и Рязанской области. Они являются членами неонацистской группировки "Параграф-88". Украина пообещала исполнителям по 1,5 млн рублей за каждое убийство, признались задержанные.При обыске у них был найден автомат Калашникова с патронами, ножи, резиновые дубинки, кастеты и наручники."ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем ,братья!" - прокомментировала эту новость Симоньян в своем телеграм-канале.Это не первый предотвращенный теракт Украины против российских журналистов с момента начала СВО. Ранее спецслужбами была сорвана подготовка покушения на телеведущего Владимира Соловьева, ту же Симоньян и других известных представителей российских СМИ.

https://ukraina.ru/20230519/1046371903.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, симоньян, собчак, украина, фсб, покушение