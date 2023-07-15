https://ukraina.ru/20230715/1048038033.html
Украина готовила убийство Симоньян и Собчак, но что-то пошло не так
Украина готовила убийство Симоньян и Собчак, но что-то пошло не так - 15.07.2023 Украина.ру
Украина готовила убийство Симоньян и Собчак, но что-то пошло не так
Российские спецслужбы предотвратили покушения на жизнь главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, сообщает 15 июля ФСБ
2023-07-15T13:48
2023-07-15T13:48
2023-07-15T13:48
новости
симоньян
собчак
украина
фсб
покушение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102696/58/1026965875_0:149:2500:1555_1920x0_80_0_0_19660c5b32810cf11e34f7153657ea0f.jpg
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян", - говорится в сообщении ФСБ.Отмечается, что среди целей террористов значилась Ксения Собчак. Как уточнили в ФСБ, подозреваемые в подготовке покушения были задержаны накануне в Москве и Рязанской области. Они являются членами неонацистской группировки "Параграф-88". Украина пообещала исполнителям по 1,5 млн рублей за каждое убийство, признались задержанные.При обыске у них был найден автомат Калашникова с патронами, ножи, резиновые дубинки, кастеты и наручники."ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем ,братья!" - прокомментировала эту новость Симоньян в своем телеграм-канале.Это не первый предотвращенный теракт Украины против российских журналистов с момента начала СВО. Ранее спецслужбами была сорвана подготовка покушения на телеведущего Владимира Соловьева, ту же Симоньян и других известных представителей российских СМИ.
https://ukraina.ru/20230519/1046371903.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102696/58/1026965875_0:0:2500:1875_1920x0_80_0_0_a2ae0cf2c172ce548e88ca74d18c5367.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, симоньян, собчак, украина, фсб, покушение
Новости, Симоньян, Собчак, Украина, ФСБ, покушение
Украина готовила убийство Симоньян и Собчак, но что-то пошло не так
Российские спецслужбы предотвратили покушения на жизнь главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, сообщает 15 июля ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян", - говорится в сообщении ФСБ.
Отмечается, что среди целей террористов значилась Ксения Собчак.
Как уточнили в ФСБ, подозреваемые в подготовке покушения были задержаны накануне в Москве и Рязанской области. Они являются членами неонацистской группировки "Параграф-88".
Украина пообещала исполнителям по 1,5 млн рублей за каждое убийство, признались задержанные.
При обыске у них был найден автомат Калашникова с патронами, ножи, резиновые дубинки, кастеты и наручники.
"ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем ,братья!" - прокомментировала эту новость Симоньян в своем телеграм-канале.
Это не первый предотвращенный теракт Украины против российских журналистов с момента начала СВО. Ранее спецслужбами была сорвана подготовка покушения на телеведущего Владимира Соловьева, ту же Симоньян и других известных представителей российских СМИ.