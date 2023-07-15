Украина готовила убийство Симоньян и Собчак, но что-то пошло не так - 15.07.2023 Украина.ру
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Украина готовила убийство Симоньян и Собчак, но что-то пошло не так
Украина готовила убийство Симоньян и Собчак, но что-то пошло не так - 15.07.2023 Украина.ру
Украина готовила убийство Симоньян и Собчак, но что-то пошло не так
Российские спецслужбы предотвратили покушения на жизнь главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, сообщает 15 июля ФСБ
2023-07-15T13:48
2023-07-15T13:48
новости
симоньян
собчак
украина
фсб
покушение
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян", - говорится в сообщении ФСБ.Отмечается, что среди целей террористов значилась Ксения Собчак. Как уточнили в ФСБ, подозреваемые в подготовке покушения были задержаны накануне в Москве и Рязанской области. Они являются членами неонацистской группировки "Параграф-88". Украина пообещала исполнителям по 1,5 млн рублей за каждое убийство, признались задержанные.При обыске у них был найден автомат Калашникова с патронами, ножи, резиновые дубинки, кастеты и наручники."ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем ,братья!" - прокомментировала эту новость Симоньян в своем телеграм-канале.Это не первый предотвращенный теракт Украины против российских журналистов с момента начала СВО. Ранее спецслужбами была сорвана подготовка покушения на телеведущего Владимира Соловьева, ту же Симоньян и других известных представителей российских СМИ.
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новости, симоньян, собчак, украина, фсб, покушение
Новости, Симоньян, Собчак, Украина, ФСБ, покушение

Украина готовила убийство Симоньян и Собчак, но что-то пошло не так

13:48 15.07.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМаргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости
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Российские спецслужбы предотвратили покушения на жизнь главреда RT Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, сообщает 15 июля ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом и МВД России предотвращена подготовка украинскими спецслужбами убийства главного редактора телеканала RT и Международного информационного агентства "Россия Сегодня" Маргариты Симоньян", - говорится в сообщении ФСБ.
Отмечается, что среди целей террористов значилась Ксения Собчак.
Как уточнили в ФСБ, подозреваемые в подготовке покушения были задержаны накануне в Москве и Рязанской области. Они являются членами неонацистской группировки "Параграф-88".
Украина пообещала исполнителям по 1,5 млн рублей за каждое убийство, признались задержанные.
При обыске у них был найден автомат Калашникова с патронами, ножи, резиновые дубинки, кастеты и наручники.
"ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем ,братья!" - прокомментировала эту новость Симоньян в своем телеграм-канале.
Это не первый предотвращенный теракт Украины против российских журналистов с момента начала СВО. Ранее спецслужбами была сорвана подготовка покушения на телеведущего Владимира Соловьева, ту же Симоньян и других известных представителей российских СМИ.
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