Польский национализм. Как комплекс "пострадавшей нации" преобразовался в неистовую русофобию
14:54 15.07.2023 (обновлено: 14:55 15.07.2023)
© AP / Alik Keplicz
© AP / Alik Keplicz
"Оставьте: этот спор славян между собой" - обращался в свое время Александр Пушкин к тогдашнему "коллективному Западу". Но если в прошлом и был проект "АнтиРоссии", то именно Речь Посполитая могла претендовать на него под номером один
История нелюбви
Любой националистический миф, как правило, выстраивается по стандартным лекалам. И одним из его центральных сюжетов должна быть борьба с "извечным врагом", неким хтоническим "змием". В германском национал-социализме, являвшемся крайней и высшей формой национализма, таким извечным супостатом было "мировое еврейство".
Польские националисты в этом смысле – не являлись исключением. Но антисемитизм тут исторически конкурировал с русофобией, которая ныне вышла далеко на 1-е место. Нелюбовь к России тут часто объясняют ее участием в разделах Речи Посполитой в XVIII веке и "советской оккупацией". Но на самом деле - это противостояние имеет куда более давнюю историю.
13 июля, 09:55От геноцида к геноциду. Вслед за Украиной идентичность потеряет ПольшаПринятие 11 июля 2023 года Польским сеймом резолюции, требующей от нынешних украинских властей осудить участников Волынской резни 1943 года — Организацию украинских националистов и ее боевой отряд Украинскую повстанческую армию (запрещенные в России ОУН-УПА) — показало всю суть украинско-польского сближения и перспективы обоих государств
Польское королевство уже в Средневековье становится агрессивным авангардом экспансии католицизма на Восток. Уже в XIV веке Польша поглощает Галицию, Хелмщину и Подляшье.
В 1569 году Речь Посполитая присоединяет Великое княжество литовское (ВКЛ), то есть территории нынешней Литвы, Беларуси и Украины. А с начала XVII столетия повторяются попытки Польши посадить своего ставленника уже и на московский престол. При этом польско-русский кордон продолжал оставаться линией ожесточенного противостояния Ватикана и православия, Запада и Востока. Но кто виноват, что это соперничество надменная польская аристократия вчистую проиграла?
А какие они, современные польские националисты? Удивительное дело, но несмотря на небывалое насаждение в современной Польше русофобии, украинские ресурсы называют часть польских националистов – "пророссийскими".
"ПиС" - это не про мир
В современной Польше либералы из "Гражданской платформы" (Platforma Obywatelska) уступили место консерваторам из "Права и справедливости" (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) еще в 2015 году. И с тех пор никак не могут вернуться к власти.
Популярность же консерваторов из PiS зиждется на том, что они стали первой политической силой, начавшей внедрять элементы социальной защиты после эры господства неолибералов. В частности, социал-консерваторы повысили минимальную зарплату и пенсии, ввели пособие на ребенка в 110 долларов в месяц. А вот номинально "левые" силы надолго дискредитировали себя своими безоглядным следованием монетаризму.
При этом Восточная Европа намного беднее "старых" членов ЕС, и социальные противоречия тут острее. Соответственно, и идеологический наркоз должен быть сильнее. Этим наркотиком в Польше и является крайний национализм. При чем национал-консерваторы из ПиС на самом деле больше похожи на крайне правых.
"Писовцы" не приемлют такие ныне ставшие фундаментальными "европейские ценности", как ЛГБТ, игнорируют требования ЕС по судебной реформы и в целом ведут себя вызывающе неполиткорректно. Однако не секрет, что Польша давно уже является важнейшим форпостом США и Британии на континенте, противостоящем "старой" Европе. И поэтому на Темзе и на Потомаке по большей части закрывают глаза на "гомофобию" и прочие шалости своего "ужасного", но любимого дитя.
Да и в самом Брюсселе отдают себе отчет в том, что PiS – еще не самый крайний вариант. Польское общество – остается весьма специфичным, и брутальная ксенофобия, и прочие признаки "традиционализма" тут все еще весьма сильны. И верх могут взять и более худшие радикалы и "евроскептики".
Что же касается отношений с РФ, то сегодня правительство ПиС яро отстаивает продвижение НАТО в Восточной Европе и на Южном Кавказе, направляет в зону боевых действий на Украине не только оружие, но и наемников. И форсировано наращивает польскую военную группировку у границ Союзного государства России и Беларуси.
Вчера, 06:44Европарламент подозревает власти Польши в подготовке к фальсификации парламентских выборовЕвропарламент призвал ОБСЕ направить на грядущие парламентские выборы в Польше усиленную мониторинговую миссию. Причиной названы несовершенное законодательство, а также отсутствие независимости судов и медиа
Новые правые конфедераты
Парламентская крайне правая представлена партией "Конфедерация свободы и независимости" (Konfederacja Wolność i Niepodległość). На выборах в Сейм 2019 года Конфедерация набрала 6,8 % голосов, и 4,5 % - в Европарламент. На самом деле, этот "КВН" - очень пестрая коалиция право популистских партий, иногда с очень разными взглядами. Например, "Партия польской короны" - это монархисты и открытые реакционеры. А "Союз христианских семей" - просто религиозные фундаменталисты. Но всех их в "Конфедерации" объединяют крайние националистические взгляды. А в области экономики – преобладает либертарианская программа ультра свободного рынка, с отменой подоходного налога и либерализацией торговли оружием.
При этом в самой Польше в последнее время дела идут все хуже. В результате общего кризиса западной либеральной модели, сложностей в энергетике и военных действий в Украине в стране нарастают серьезные социально-экономические проблемы. Так, инфляция в Польше в 4-м квартале 2022 года составил 17,9 %, при этом рост цен на энергоносители – 41,7%, а на продукты питания - 21,9%. И на этом фоне правые популисты завоевывают все больше симпатий избирателя.
В марте опросы показывали, что Конфедерация может получить на предстоящих этой осенью выборах в Сейм - 4-е место с 7,3 % голосов. Но как сообщает издание Wprost40, по данным июня Конфедерация заняла уже 3-е место с 13,9 %. То есть за эту весну популярность польских крайне правых выросла – вдвое. Партия Качиньского может получить 193 мандата, "Гражданская платформа" - 143 депутатских кресла, а 53 места в Сейме – могут быть уже у Конфедерации. И тогда ближайшим союзниками потерявшей большинство партии PiS для создания правительственной коалиции станут - "конфедераты".
Но не всё так просто. Польский левый активист Яцек Каминьский говорит:
- И PiS, и "Конфедерация" – националистические партии, но у них совершенно разные программы. "Право и справедливость" отстаивают сильную роль государства и политику социальных выплат. В то время как "Конфедерация" - крайние неолибералы, выступающие против любых социальных льгот, даже государственных пенсий и медицинского страхования. PiS и "Конфедерацию" объединяет только противодействие иммиграции, и они не могут конкурировать лишь за голоса ксенофобов.
Или сотрудничать – на антииммигрантской и антироссийской основе?
Радикальный "обоз"
Кроме парламентской "правицы", в Польше сильные позиции имеют и более крайние националистические группировки. Наиболее известная из них – "Национально-радикальный лагерь" (Obóz Narodowo-Radykalny, ONR ). Официальная идеология организации все та же – польский национализм и клерикализм, но в ней полно и откровенных неонацистов и антисемитов, склонных к политическому насилию.
В ONR используется нацистское ("римское) приветствие в виде вскинутой правой руки, и такие международные фашистские символы, как "кельтский крест" и "фаланга". Эта партия также называет своими предтечами лидеров довоенного "Обоза национально-радикального", откровенно ориентировавшегося на гитлеровский нацизм. Некоторое время это было препятствием для регистрации, но на сегодня Obóz Narodowo-Radykalny имеет легальный статус.
Схожей крайне правой идеологии придерживается и партия "Национальное возрождение Польши" (Narodowe Odrodzenie Polski, NOP), на одной из своих предвыборных компаний выкинувшей провокационный лозунг: "Фашизм? Мы хуже". На этом же крайне правом фланге действует и более респектабельные "Всепольская молодежь" и "Лагерь Великой Польши", и наоборот - агрессивные уличные "национал-автономы".
Русофобы-русофилы
При этом именно ONR чаще всего упоминается на украинских ресурсах как "пророссийская" организация. Разумеется, делается это прежде всего для дискредитации российской политики в левых и антифашистких кругах, где традиционно были сильны симпатии к СССР и его наследнице – РФ. Обычно при этом спекулируют на поездке нескольких активистов отколовшейся от "Обоза" организации "Фаланга" на Донбасс, и тому подобных эпизодах и маргиналах.
Но в целом о каких "симпатиях" к России может идти речь, если ONR является одним из организаторов "Маршей независимости", сопровождавшимися нападениями на российское посольство в Варшаве и русофобскими лозунгами? Но вот с российскими и белорусскими ультраправыми, польские националисты действительно поддерживают тесные отношения. В частности, белорусские крайне правые вместе с польскими радикалами принимали участие в антироссийских "Маршах независимости".
Также ONR выступает жестким сторонником возвращения "восточных крессов". В декабре 2022 года на платформе Change.org от имени "Обоза" было зарегистрировано обращение к президенту Дуде о "проведении скорейшего общегосударственного референдума о воссоединении с историческими польскими территориями Восточных Кресов, Галиции и Львова". Восстановление Польши в границах 1939 года автоматически означает и покушение на целостность Республики Беларусь – члена Союзного государства и ОДКБ.
Что касается партии "Национальное возрождение Польши", то она ратует за "Европу наций и свобод", в то же время обвиняет современные Россию и Германию в "архаичном империализме". По мнению NOP, противовесом преимуществ РФ в Восточной Европе должен стать "Европейский национальный фронт". И эта правонационалистическая партия относится к России не менее критично, чем ПиС.
А вот партия "Национальное движение" считает, что влияние США и Германии необходимо уравновесить сотрудничеством с Китаем и Россией. И далее постулируется уже совсем недопустимая "пророссийскость" - партия выступает за восстановление торговых отношений с РФ и активную польскую экономическую экспансию на российские рынки.
В партии "Лагерь великой Польши" считают главным врагом поляков Германию. И после роспуска Организации Варшавского договора противовесом немецкой угрозе может быть только Россия. Однако назвать этот и подобные подходы "пророссийскими" можно только с очень большой натяжкой – скорее речь идет о пресловутой многовекторности и использовании в интересах Польши противоречий между великими державами.
Парламентскую "Конфедерацию" и особенно ее бывшего лидера Януша Корвин-Микке - также часто обвиняют в симпатиях к России. Последний действительно посещал Крым и критиковал санкции в отношении РФ и так далее.
Но для политиков правопопулистского типа всегда присуща крайняя эклектичность и эпатажность – для привлечения к себе разнородных социальные группы, которых по тем или иным причинам не устроил политический мейстрим. Скандальные по польским меркам заявления о солидарности с Путиным или Лукашенко и делают заметными фигуры вроде Корвина-Микке. И позволяют привлечь симпатии электората старших возрастов, "родом" из ПНР. Насколько тот же Януш может быть разноликим, говорит хотя бы то, что "пророссийский" Корвин-Микке очень сожалел, что польское правительство своими действиями против Александра Лукашенко и поддержкой белорусской оппозиции окончательно подтолкнули Беларусь к России.
Также не стоит преувеличивать и пресловутый евроскептицизм "Конфедерации". В этой правой партии предпочитают называть себя не евроскептиками, а "унискептиками". Дескать, мы только против "унии", Европейского союза – но не против Европы.
Яцек Каминьский говорит:
- Лидер "Конфедерации" Славомир Ментцен повторяет, что желает Украине скорейшей победы в войне с Россией, потому что это в интересах Польши. Он добавляет, что лично не любит Россию и русских. В "Конфедерации" известны только два депутата, не разделяющие этой русофобской линии – Гжегош Браун и Януш Корвин-Микке. Просто Януш Корвин-Микке – не русофоб, и в современной Польше этого достаточно, чтобы считать его пророссийским. Евроскептицизм "Конфедерации" проявляется в основном в противодействии моральным нормам, навязываем Евросоюзом – таким, как права ЛГБТ и тому подобное. А вот, например, милитаризм и русофобия Еврокомиссии, или ее политика подчинения интересам США – не вызывает никаких возражений со стороны "Конфедерации". Напротив, она полностью поддерживает эти тенденции. Некоторые националисты проявляют определенные пророссийские настроения, но это небольшие внепарламентские группы, преследуемые политической полицией. Но ONR, одна из крупнейших внепарламентских националистических групп, представляет собой русофобскую линию.
Но если разбирать все оттенки польского национализма, то у отдельных его представителей проскальзывает иногда и комплиментарное отношение к временам ПНР. Насколько это распространенное явление? Яцек Каминьский говорит:
- Положительную оценку Польской народной республики в правой среде дает только редакция еженедельника "Мысль Польска". Это связано с продолжением традиционной для исторического национал-демократизма линии политического реализма. Национал-демократы хорошо воспринимали ПНР как национальное государство, без нацменьшинств, с развитой промышленностью, с сильной армией, независимостью от Запада, ростом населения и лучшими границами в истории. Но "Мысль Польска" не следует радикальному национализму, и поэтому может объективно оценивать достижения коммунистов после Второй мировой войны. В этом еженедельнике публикуются и левые обозреватели, представляющие антиимпериалистическую линию. С другой стороны, радикальные националисты, такие как "Конефедерация" или ONR – ненавидят Польскую народную республику. Их герои – это так называемые "проклятые солдаты", или банды реакционного подполья. А не солдаты Войска Польского, воевавшие против бандеровского УПА, как считает "Мысль Польска".
Найти корни дружбы – а не ненависти
В целом в Польше в чистом виде реализована идеологическая модель, которую условно можно назвать "национализмом жертвы". Ее отличительные черты – акцент на роковой роли внешних сил в прошлом, преимущественно - советской "империи зла", густой замес национализма с антисоветизмом и русофобией. Характерно, что после "Евромайдана" именно такая националистическая парадигма начала насаждаться и в Украине.
Также национализм в Польше играет роль важного социального буфера. При чем не только в виде примитивного "громотвода", призванного переключать внимание с социальных проблем - на ненависть к соседям или мигрантам. Правые популистские политики с его помощью создают ложную альтернативу, противопоставляя себя как "носителей национальных идеалов"- проевропейской либеральной элите, давно вызывающих у простых поляков закономерное раздражение.
Но на деле правящие национал-консерваторы из PiS не только прекрасно вписаны в евроантлантическую политику, но и идут в передовом эшелоне НАТО – против России и Беларуси. Под патронажем США консервативные националисты стали разворачивать и свои собственные внешнеполитические проекты и коалиции – "Восточное партнерство", Вышеградскую группу, протаскивать идею "Балтийско-Черноморского союза". В связи с СВО и пробуксовкой вступления Украины в НАТО возможно и создания нового регионального военного союза - Варшавы, Киева, прибалтийских государства под патронажем Великобритании.
Но мы помним и другую Польшу. Где поляки вместе с народами Восточной Европы и СССР сражались с гитлеровской Германией. И что свой освободительный поход Войско Польское начало под Ленино, на белорусской земле. Не забыли в Белоруссии и России и музыкальный фестиваль в Сопоте - времен народной Польши, и фестиваль русской песни в Зелена Гуре – уже в наше время. И поэтому и весь опыт советско-польского сотрудничества, и уходящие в глубины истории братские корни наших славянских народов говорят – новый уровень нашей дружбы и добрососедства еще впереди. Сколько бы не старались наши враги…