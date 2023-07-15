https://ukraina.ru/20230715/1048037481.html

Польский национализм. Как комплекс "пострадавшей нации" преобразовался в неистовую русофобию

Польский национализм. Как комплекс "пострадавшей нации" преобразовался в неистовую русофобию - 15.07.2023 Украина.ру

Польский национализм. Как комплекс "пострадавшей нации" преобразовался в неистовую русофобию

"Оставьте: этот спор славян между собой" - обращался в свое время Александр Пушкин к тогдашнему "коллективному Западу". Но если в прошлом и был проект "АнтиРоссии", то именно Речь Посполитая могла претендовать на него под номером один

2023-07-15T14:54

2023-07-15T14:54

2023-07-15T14:55

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История нелюбвиЛюбой националистический миф, как правило, выстраивается по стандартным лекалам. И одним из его центральных сюжетов должна быть борьба с "извечным врагом", неким хтоническим "змием". В германском национал-социализме, являвшемся крайней и высшей формой национализма, таким извечным супостатом было "мировое еврейство".Польские националисты в этом смысле – не являлись исключением. Но антисемитизм тут исторически конкурировал с русофобией, которая ныне вышла далеко на 1-е место. Нелюбовь к России тут часто объясняют ее участием в разделах Речи Посполитой в XVIII веке и "советской оккупацией". Но на самом деле - это противостояние имеет куда более давнюю историю.Польское королевство уже в Средневековье становится агрессивным авангардом экспансии католицизма на Восток. Уже в XIV веке Польша поглощает Галицию, Хелмщину и Подляшье. В 1569 году Речь Посполитая присоединяет Великое княжество литовское (ВКЛ), то есть территории нынешней Литвы, Беларуси и Украины. А с начала XVII столетия повторяются попытки Польши посадить своего ставленника уже и на московский престол. При этом польско-русский кордон продолжал оставаться линией ожесточенного противостояния Ватикана и православия, Запада и Востока. Но кто виноват, что это соперничество надменная польская аристократия вчистую проиграла?А какие они, современные польские националисты? Удивительное дело, но несмотря на небывалое насаждение в современной Польше русофобии, украинские ресурсы называют часть польских националистов – "пророссийскими"."ПиС" - это не про мирВ современной Польше либералы из "Гражданской платформы" (Platforma Obywatelska) уступили место консерваторам из "Права и справедливости" (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) еще в 2015 году. И с тех пор никак не могут вернуться к власти. Популярность же консерваторов из PiS зиждется на том, что они стали первой политической силой, начавшей внедрять элементы социальной защиты после эры господства неолибералов. В частности, социал-консерваторы повысили минимальную зарплату и пенсии, ввели пособие на ребенка в 110 долларов в месяц. А вот номинально "левые" силы надолго дискредитировали себя своими безоглядным следованием монетаризму.При этом Восточная Европа намного беднее "старых" членов ЕС, и социальные противоречия тут острее. Соответственно, и идеологический наркоз должен быть сильнее. Этим наркотиком в Польше и является крайний национализм. При чем национал-консерваторы из ПиС на самом деле больше похожи на крайне правых."Писовцы" не приемлют такие ныне ставшие фундаментальными "европейские ценности", как ЛГБТ, игнорируют требования ЕС по судебной реформы и в целом ведут себя вызывающе неполиткорректно. Однако не секрет, что Польша давно уже является важнейшим форпостом США и Британии на континенте, противостоящем "старой" Европе. И поэтому на Темзе и на Потомаке по большей части закрывают глаза на "гомофобию" и прочие шалости своего "ужасного", но любимого дитя.Да и в самом Брюсселе отдают себе отчет в том, что PiS – еще не самый крайний вариант. Польское общество – остается весьма специфичным, и брутальная ксенофобия, и прочие признаки "традиционализма" тут все еще весьма сильны. И верх могут взять и более худшие радикалы и "евроскептики".Что же касается отношений с РФ, то сегодня правительство ПиС яро отстаивает продвижение НАТО в Восточной Европе и на Южном Кавказе, направляет в зону боевых действий на Украине не только оружие, но и наемников. И форсировано наращивает польскую военную группировку у границ Союзного государства России и Беларуси.Новые правые конфедератыПарламентская крайне правая представлена партией "Конфедерация свободы и независимости" (Konfederacja Wolność i Niepodległość). На выборах в Сейм 2019 года Конфедерация набрала 6,8 % голосов, и 4,5 % - в Европарламент. На самом деле, этот "КВН" - очень пестрая коалиция право популистских партий, иногда с очень разными взглядами. Например, "Партия польской короны" - это монархисты и открытые реакционеры. А "Союз христианских семей" - просто религиозные фундаменталисты. Но всех их в "Конфедерации" объединяют крайние националистические взгляды. А в области экономики – преобладает либертарианская программа ультра свободного рынка, с отменой подоходного налога и либерализацией торговли оружием.При этом в самой Польше в последнее время дела идут все хуже. В результате общего кризиса западной либеральной модели, сложностей в энергетике и военных действий в Украине в стране нарастают серьезные социально-экономические проблемы. Так, инфляция в Польше в 4-м квартале 2022 года составил 17,9 %, при этом рост цен на энергоносители – 41,7%, а на продукты питания - 21,9%. И на этом фоне правые популисты завоевывают все больше симпатий избирателя.В марте опросы показывали, что Конфедерация может получить на предстоящих этой осенью выборах в Сейм - 4-е место с 7,3 % голосов. Но как сообщает издание Wprost40, по данным июня Конфедерация заняла уже 3-е место с 13,9 %. То есть за эту весну популярность польских крайне правых выросла – вдвое. Партия Качиньского может получить 193 мандата, "Гражданская платформа" - 143 депутатских кресла, а 53 места в Сейме – могут быть уже у Конфедерации. И тогда ближайшим союзниками потерявшей большинство партии PiS для создания правительственной коалиции станут - "конфедераты". Но не всё так просто. Польский левый активист Яцек Каминьский говорит:Или сотрудничать – на антииммигрантской и антироссийской основе?Радикальный "обоз"Кроме парламентской "правицы", в Польше сильные позиции имеют и более крайние националистические группировки. Наиболее известная из них – "Национально-радикальный лагерь" (Obóz Narodowo-Radykalny, ONR ). Официальная идеология организации все та же – польский национализм и клерикализм, но в ней полно и откровенных неонацистов и антисемитов, склонных к политическому насилию. В ONR используется нацистское ("римское) приветствие в виде вскинутой правой руки, и такие международные фашистские символы, как "кельтский крест" и "фаланга". Эта партия также называет своими предтечами лидеров довоенного "Обоза национально-радикального", откровенно ориентировавшегося на гитлеровский нацизм. Некоторое время это было препятствием для регистрации, но на сегодня Obóz Narodowo-Radykalny имеет легальный статус.Схожей крайне правой идеологии придерживается и партия "Национальное возрождение Польши" (Narodowe Odrodzenie Polski, NOP), на одной из своих предвыборных компаний выкинувшей провокационный лозунг: "Фашизм? Мы хуже". На этом же крайне правом фланге действует и более респектабельные "Всепольская молодежь" и "Лагерь Великой Польши", и наоборот - агрессивные уличные "национал-автономы".Русофобы-русофилыПри этом именно ONR чаще всего упоминается на украинских ресурсах как "пророссийская" организация. Разумеется, делается это прежде всего для дискредитации российской политики в левых и антифашистких кругах, где традиционно были сильны симпатии к СССР и его наследнице – РФ. Обычно при этом спекулируют на поездке нескольких активистов отколовшейся от "Обоза" организации "Фаланга" на Донбасс, и тому подобных эпизодах и маргиналах.Но в целом о каких "симпатиях" к России может идти речь, если ONR является одним из организаторов "Маршей независимости", сопровождавшимися нападениями на российское посольство в Варшаве и русофобскими лозунгами? Но вот с российскими и белорусскими ультраправыми, польские националисты действительно поддерживают тесные отношения. В частности, белорусские крайне правые вместе с польскими радикалами принимали участие в антироссийских "Маршах независимости".Также ONR выступает жестким сторонником возвращения "восточных крессов". В декабре 2022 года на платформе Change.org от имени "Обоза" было зарегистрировано обращение к президенту Дуде о "проведении скорейшего общегосударственного референдума о воссоединении с историческими польскими территориями Восточных Кресов, Галиции и Львова". Восстановление Польши в границах 1939 года автоматически означает и покушение на целостность Республики Беларусь – члена Союзного государства и ОДКБ.Что касается партии "Национальное возрождение Польши", то она ратует за "Европу наций и свобод", в то же время обвиняет современные Россию и Германию в "архаичном империализме". По мнению NOP, противовесом преимуществ РФ в Восточной Европе должен стать "Европейский национальный фронт". И эта правонационалистическая партия относится к России не менее критично, чем ПиС.А вот партия "Национальное движение" считает, что влияние США и Германии необходимо уравновесить сотрудничеством с Китаем и Россией. И далее постулируется уже совсем недопустимая "пророссийскость" - партия выступает за восстановление торговых отношений с РФ и активную польскую экономическую экспансию на российские рынки.В партии "Лагерь великой Польши" считают главным врагом поляков Германию. И после роспуска Организации Варшавского договора противовесом немецкой угрозе может быть только Россия. Однако назвать этот и подобные подходы "пророссийскими" можно только с очень большой натяжкой – скорее речь идет о пресловутой многовекторности и использовании в интересах Польши противоречий между великими державами.Парламентскую "Конфедерацию" и особенно ее бывшего лидера Януша Корвин-Микке - также часто обвиняют в симпатиях к России. Последний действительно посещал Крым и критиковал санкции в отношении РФ и так далее.Но для политиков правопопулистского типа всегда присуща крайняя эклектичность и эпатажность – для привлечения к себе разнородных социальные группы, которых по тем или иным причинам не устроил политический мейстрим. Скандальные по польским меркам заявления о солидарности с Путиным или Лукашенко и делают заметными фигуры вроде Корвина-Микке. И позволяют привлечь симпатии электората старших возрастов, "родом" из ПНР. Насколько тот же Януш может быть разноликим, говорит хотя бы то, что "пророссийский" Корвин-Микке очень сожалел, что польское правительство своими действиями против Александра Лукашенко и поддержкой белорусской оппозиции окончательно подтолкнули Беларусь к России.Также не стоит преувеличивать и пресловутый евроскептицизм "Конфедерации". В этой правой партии предпочитают называть себя не евроскептиками, а "унискептиками". Дескать, мы только против "унии", Европейского союза – но не против Европы.Яцек Каминьский говорит:Но если разбирать все оттенки польского национализма, то у отдельных его представителей проскальзывает иногда и комплиментарное отношение к временам ПНР. Насколько это распространенное явление? Яцек Каминьский говорит:- Положительную оценку Польской народной республики в правой среде дает только редакция еженедельника "Мысль Польска". Это связано с продолжением традиционной для исторического национал-демократизма линии политического реализма. Национал-демократы хорошо воспринимали ПНР как национальное государство, без нацменьшинств, с развитой промышленностью, с сильной армией, независимостью от Запада, ростом населения и лучшими границами в истории. Но "Мысль Польска" не следует радикальному национализму, и поэтому может объективно оценивать достижения коммунистов после Второй мировой войны. В этом еженедельнике публикуются и левые обозреватели, представляющие антиимпериалистическую линию. С другой стороны, радикальные националисты, такие как "Конефедерация" или ONR – ненавидят Польскую народную республику. Их герои – это так называемые "проклятые солдаты", или банды реакционного подполья. А не солдаты Войска Польского, воевавшие против бандеровского УПА, как считает "Мысль Польска".Найти корни дружбы – а не ненавистиВ целом в Польше в чистом виде реализована идеологическая модель, которую условно можно назвать "национализмом жертвы". Ее отличительные черты – акцент на роковой роли внешних сил в прошлом, преимущественно - советской "империи зла", густой замес национализма с антисоветизмом и русофобией. Характерно, что после "Евромайдана" именно такая националистическая парадигма начала насаждаться и в Украине.Также национализм в Польше играет роль важного социального буфера. При чем не только в виде примитивного "громотвода", призванного переключать внимание с социальных проблем - на ненависть к соседям или мигрантам. Правые популистские политики с его помощью создают ложную альтернативу, противопоставляя себя как "носителей национальных идеалов"- проевропейской либеральной элите, давно вызывающих у простых поляков закономерное раздражение. Но на деле правящие национал-консерваторы из PiS не только прекрасно вписаны в евроантлантическую политику, но и идут в передовом эшелоне НАТО – против России и Беларуси. Под патронажем США консервативные националисты стали разворачивать и свои собственные внешнеполитические проекты и коалиции – "Восточное партнерство", Вышеградскую группу, протаскивать идею "Балтийско-Черноморского союза". В связи с СВО и пробуксовкой вступления Украины в НАТО возможно и создания нового регионального военного союза - Варшавы, Киева, прибалтийских государства под патронажем Великобритании.Но мы помним и другую Польшу. Где поляки вместе с народами Восточной Европы и СССР сражались с гитлеровской Германией. И что свой освободительный поход Войско Польское начало под Ленино, на белорусской земле. Не забыли в Белоруссии и России и музыкальный фестиваль в Сопоте - времен народной Польши, и фестиваль русской песни в Зелена Гуре – уже в наше время. И поэтому и весь опыт советско-польского сотрудничества, и уходящие в глубины истории братские корни наших славянских народов говорят – новый уровень нашей дружбы и добрососедства еще впереди. Сколько бы не старались наши враги…

https://ukraina.ru/20230713/1047985335.html

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https://ukraina.ru/20230706/1047833620.html

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Юрий Глушаков

Юрий Глушаков

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Юрий Глушаков

эксклюзив, зарубежье, польша