https://ukraina.ru/20230715/1048037352.html

Как поляки меняют отношение к Украине и кто готовится к большой войне с Россией: Федосова о деталях

Как поляки меняют отношение к Украине и кто готовится к большой войне с Россией: Федосова о деталях - 15.07.2023 Украина.ру

Как поляки меняют отношение к Украине и кто готовится к большой войне с Россией: Федосова о деталях

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру объяснила, в каком случае Россия не выйдет из зерновой сделки, а также назвала реальные итоги саммита НАТО для Украины:

2023-07-15T13:19

2023-07-15T13:19

2023-07-15T13:19

видео

россия (рф)

зерновая сделка

украина

нато

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00:40 – О последствиях возможного выхода России из зерновой сделки; 06:40 – На чём основывается "дружба" между Киевом и Варшавой? 10:30 – Что получит Украина по итогам саммита НАТО? 14:35 – О "больших подарках" Украине к концу этого года; 19:35 – Об ответе России на поставку кассетных боеприпасов Украине.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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