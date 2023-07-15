Как поляки меняют отношение к Украине и кто готовится к большой войне с Россией: Федосова о деталях - 15.07.2023 Украина.ру
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Как поляки меняют отношение к Украине и кто готовится к большой войне с Россией: Федосова о деталях
Как поляки меняют отношение к Украине и кто готовится к большой войне с Россией: Федосова о деталях - 15.07.2023 Украина.ру
Как поляки меняют отношение к Украине и кто готовится к большой войне с Россией: Федосова о деталях
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру объяснила, в каком случае Россия не выйдет из зерновой сделки, а также назвала реальные итоги саммита НАТО для Украины:
2023-07-15T13:19
2023-07-15T13:19
видео
россия (рф)
зерновая сделка
украина
нато
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00:40 – О последствиях возможного выхода России из зерновой сделки; 06:40 – На чём основывается "дружба" между Киевом и Варшавой? 10:30 – Что получит Украина по итогам саммита НАТО? 14:35 – О "больших подарках" Украине к концу этого года; 19:35 – Об ответе России на поставку кассетных боеприпасов Украине.
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видео, россия (рф), зерновая сделка, украина, нато, видео
Видео, Россия (РФ), зерновая сделка, Украина, НАТО

Как поляки меняют отношение к Украине и кто готовится к большой войне с Россией: Федосова о деталях

13:19 15.07.2023
 
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Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в эфире Украина.ру объяснила, в каком случае Россия не выйдет из зерновой сделки, а также назвала реальные итоги саммита НАТО для Украины:
00:40 – О последствиях возможного выхода России из зерновой сделки;
06:40 – На чём основывается "дружба" между Киевом и Варшавой?
10:30 – Что получит Украина по итогам саммита НАТО?
14:35 – О "больших подарках" Украине к концу этого года;
19:35 – Об ответе России на поставку кассетных боеприпасов Украине.
 
ВидеоРоссия (РФ)зерновая сделкаУкраинаНАТО
 
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