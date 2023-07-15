https://ukraina.ru/20230715/1048036890.html

Обеспокоенность "Вагнером", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля

Обеспокоенность "Вагнером", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля - 15.07.2023 Украина.ру

Обеспокоенность "Вагнером", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 15 июля

Госпогранслужба Украины заявила, что пристально следит за перемещениями бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2023-07-15T13:00

2023-07-15T13:00

2023-07-15T13:00

хроники

эксклюзив

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Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы нанесли 45 ударов по территории этого региона России."На донецком направлении противник совершил 29 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском 14 обстрелов из артиллерии 152 и 122 мм, на докучаевском 1 обстрела из РСЗО HIMARS, выпустив 257 единиц различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Докучаевск.Сведения о жертвах среди гражданских лиц – не поступали.Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений в Киевском районе Донецка и Докучаевске, а также 1 объект гражданской инфраструктуры.На следующие сутки Вооружённые силы Украины продолжили наносить удары по ДНР. К полудню 15 июля ВСУ выпустили по Петровскому и Кировскому районам Донецка в общей сложности 10 снарядов калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — 14 снарядов калибром 155 мм, по Червоногвардейскому району Макеевки — 6 снарядов калибром 155 мм.По данным издания "Таврия. Новости Херсонской области", ВСУ 14 июля выпустили 38 снарядов по региону."Вчера днём ВСУ выпустили 38 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 17; Песчановка — 9; Пролетарка — 5; Казачьи Лагеря — 7", - отмечалось в публикации издания.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Раденск, Саги.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 15 июля представитель экстренных служб Запорожской области сообщил журналистам о разрушении сельской школы из-за удара ВСУ."Четырнадцатого июля в 21.00 боевики террористического киевского режима нанесли ракетный удар по школе в селе Стульнево Черниговского района", - отмечалось в сообщении.Здание полностью разрушено. Погибших и пострадавших нет.Также в управлении Следственного комитета РФ по региону сообщили о том, что под автомобилем главы села Давыдовка Запорожской области было обнаружено взрывное устройство."В ночь с 13 на 14 июля 2023 года неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под автомобилем главы Давыдовского сельского совета Акимовского района Запорожской области. При осмотре автомобиля у здания сельского совета взрывное устройство удалось обнаружить, о чем немедленно сообщено в правоохранительные органы. Данное устройство было разминировано на месте", - сообщила пресс-служба управления СК РФ по Запорожскй области.Следователи изъяли две тротиловые шашки и составные части взрывного устройства.Утром 15 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку обстрелов ВСУ по региону."В Белгородском районе по хутору Церковный выпущено 13 артиллерийских снарядов, по селу Устинка – 5 артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка – 4. <...>. В селе Журавлевка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса для гранатомёта.<...> В Борисовском районе по окраине села Богун-Городок выпущено 3 минометных снаряда. <...>. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляны села Новопетровка и Долгое – зафиксировано 12 и 5 прилётов соответственно", - указывалось в сводке.Во всех случаях обошлось без пострадавших и разрушений."В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 8 минометных снарядов, по селу Середа – 5 миномётных снарядов. В результате обстрелов ни в одном из населённых пунктов горокруга пострадавших и разрушений нет", - также сообщил Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.Обеспокоенность "Вагнером"Государственная пограничная служба Украины подтвердило появление в Белоруссии отдельных подразделений ЧВК "Вагнер", украинские правоохранители будут тщательно отслеживать их шаги на территории этой страны, заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"."Как мы сообщали ранее, учитывая заявления и риторику белорусского руководства в вопросе приёма российских наёмников и обустройства мест для их размещения, нельзя было исключать, что рано или поздно в Белоруссии они все же появятся. По состоянию на сейчас имеющаяся информация показывает, что в Белоруссии начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России. В свою очередь мы продолжаем отслеживать эту ситуацию, чтобы понимать все места, где они будут дислоцироваться, какое количество их будет и какие задачи они будут выполнять", - сообщил Демченко.Накануне вечером пресс-служба Минобороын Белоруссии сообщило, что ведомство выработало "дорожную карту" с ЧВК "Вагнер" о передаче опыта между различными родами войск."Сообщаем, что военным ведомством и руководством компании выработана дорожная карта на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск", - отмечалось в публикации в телеграм-канале ведомства.Также пресс-служба сообщила, что продолжит информировать о предстоящей работе по данному направлению.За несколько часов до этого пресс-служба Минобороны РБ опубликовала у себя в телеграм-канале видео канала "ВоенТВ", которое рассказывало об учениях, которые проводили бойцы ЧВК "Вагнер" со служащими белорусской территориальной обороны недалеко от города Осиповичи Могилевской области."Военнообязанные осваивают навыки перемещения на боле боя и тактической стрельбы, получают знания по инженерной подготовке и тактической медицине. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", — отмечалось в публикации в телеграм-канале Минобороны Белоруссии.За два дня до этого — 12 июля — заместитель министра внутренних дел Белоруссии - командующий внутренними войсками Николай Карпенков заявил, что белорусские подразделения специального назначения и бойцы из ЧВК "Вагнер" будут вместе заниматься боеподготовкой."Сегодня у нас идут переговоры с представителями ЧВК "Вагнер", которые вместе с нами будут заниматься боеподготовкой, передавать свой бесценный боевой опыт. Будут продолжать приезжать сюда группы СОБра, "Алмаза"", - цитировало Карпенкова информагентство Sputnik.Также в ряде телеграм-каналов появилась фотография основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в одном из лагерей подготовки в Белоруссии.

https://ukraina.ru/20230715/1048032852.html

https://ukraina.ru/20230714/1048031069.html

https://ukraina.ru/20230714/1048014788.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив