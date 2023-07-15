"Скупой и жадный": украинцы в ярости от отказа своего кумира давать концерты в пользу ВСУ - 15.07.2023 Украина.ру
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"Скупой и жадный": украинцы в ярости от отказа своего кумира давать концерты в пользу ВСУ
"Скупой и жадный": украинцы в ярости от отказа своего кумира давать концерты в пользу ВСУ - 15.07.2023 Украина.ру
"Скупой и жадный": украинцы в ярости от отказа своего кумира давать концерты в пользу ВСУ
Популярный украинский певец Олег Винник объяснил, почему не дает благотворительных концертов в помощь ВСУ. Оправдания артиста не понравились местным националистам, пишет 15 июля портал Obozrevatel
2023-07-15T12:15
2023-07-15T12:15
новости
украина
олег винник
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Винник выехал в Европу незадолго до начала российской военной спецоперации на Украине в 2022 году. До недавнего времени музыкант не давал интервью, что породило слухи о его позиции насчет происходящего на родине. В конце июня Винник прервал молчание и рассказал, что уехал в Германию на лечение, остается там по сей день. По его словам, он поддерживает Украину, но не считал правильным высказываться, будучи далеко от родины. В искренность певца поверили не все. Особое возмущение вызвало его высказывание о благотворительных концертах, которые он не проводит. Винник утверждает, что отдал Украине все свои деньги, которые он там заработал. "Лучше бы он молчал", "Он еще стал мерзче, чем был", "Именно так выглядит оправдывающийся человек, ничего он не отдавал", "Сразу виден скупой и жадный человек. Хотя имеет большие деньги. Стыдно должно быть такое рассказывать", "Таких оправданий мы еще будем слышать огого", - прокомментировали пользователи сети.
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новости, украина, олег винник, всу, скандал
Новости, Украина, Олег Винник, ВСУ, скандал

"Скупой и жадный": украинцы в ярости от отказа своего кумира давать концерты в пользу ВСУ

12:15 15.07.2023
 
© Олег Винник/ИнстаграмОлег Винник
Олег Винник
© Олег Винник/Инстаграм
Читать в
Популярный украинский певец Олег Винник объяснил, почему не дает благотворительных концертов в помощь ВСУ. Оправдания артиста не понравились местным националистам, пишет 15 июля портал Obozrevatel
Винник выехал в Европу незадолго до начала российской военной спецоперации на Украине в 2022 году. До недавнего времени музыкант не давал интервью, что породило слухи о его позиции насчет происходящего на родине.
В конце июня Винник прервал молчание и рассказал, что уехал в Германию на лечение, остается там по сей день. По его словам, он поддерживает Украину, но не считал правильным высказываться, будучи далеко от родины.
В искренность певца поверили не все. Особое возмущение вызвало его высказывание о благотворительных концертах, которые он не проводит. Винник утверждает, что отдал Украине все свои деньги, которые он там заработал.
"Лучше бы он молчал", "Он еще стал мерзче, чем был", "Именно так выглядит оправдывающийся человек, ничего он не отдавал", "Сразу виден скупой и жадный человек. Хотя имеет большие деньги. Стыдно должно быть такое рассказывать", "Таких оправданий мы еще будем слышать огого", - прокомментировали пользователи сети.
- РИА Новости, 1920, 17.05.2023
17 мая, 14:20
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НовостиУкраинаОлег ВинникВСУскандал
 
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Заголовок открываемого материала
12:15"Скупой и жадный": украинцы в ярости от отказа своего кумира давать концерты в пользу ВСУ
12:00"Это не реплика президента Зеленского": Данилов оправдал хамство украинского президента в адрес НАТО
11:41Врачи взбунтовались на родине Зеленского
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