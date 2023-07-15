"Это не реплика президента Зеленского": Данилов оправдал хамство украинского президента в адрес НАТО - 15.07.2023 Украина.ру
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"Это не реплика президента Зеленского": Данилов оправдал хамство украинского президента в адрес НАТО
"Это не реплика президента Зеленского": Данилов оправдал хамство украинского президента в адрес НАТО - 15.07.2023 Украина.ру
"Это не реплика президента Зеленского": Данилов оправдал хамство украинского президента в адрес НАТО
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что высказывание Владимира Зеленского с критикой в адрес НАТО следует воспринимать как высказывание главы воюющего государства. Об этом он сказал в интервью местному изданию НВ 15 июля
2023-07-15T12:00
2023-07-15T12:00
новости
нато
владимир зеленский
алексей данилов
украина
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Накануне саммита НАТО 11 июля Зеленский раскритиковал итоговое коммюнике саммита Альянса. По его словам, на мероприятии собирались обсуждать формулировки, касающиеся Украины, без ее участия. Он заявил, что его страна заслуживает уважения. На Западе высказывание Зеленского назвали "хамством". Газета The Washington Post написала, что "члены делегации из США были в ярости" из-за реплики украинского президента.Больше всего поражает, что Зеленский продолжал шантажировать западных партнеров, кроме того, уже получив реально отказ в членстве в НАТО, бросил военных в наступление, пожертвовав огромным количеством жизней своих сограждан, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Евстафьев, автор телеграм-канала "Профессор смотрит в мир".
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новости, нато, владимир зеленский, алексей данилов, украина
Новости, НАТО, Владимир Зеленский, Алексей Данилов, Украина

"Это не реплика президента Зеленского": Данилов оправдал хамство украинского президента в адрес НАТО

12:00 15.07.2023
 
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP / Efrem Lukatsky
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что высказывание Владимира Зеленского с критикой в адрес НАТО следует воспринимать как высказывание главы воюющего государства. Об этом он сказал в интервью местному изданию НВ 15 июля
Накануне саммита НАТО 11 июля Зеленский раскритиковал итоговое коммюнике саммита Альянса. По его словам, на мероприятии собирались обсуждать формулировки, касающиеся Украины, без ее участия. Он заявил, что его страна заслуживает уважения.

"Это не реплика президента Зеленского. Это высказывание президента страны, на территории которой идет большая война. И мы должны с вами это понимать. Президент представляет нашу страну, и он отстаивает интересы, прежде всего, нашей страны", - прокомментировал Данилов.

На Западе высказывание Зеленского назвали "хамством". Газета The Washington Post написала, что "члены делегации из США были в ярости" из-за реплики украинского президента.
Больше всего поражает, что Зеленский продолжал шантажировать западных партнеров, кроме того, уже получив реально отказ в членстве в НАТО, бросил военных в наступление, пожертвовав огромным количеством жизней своих сограждан, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Евстафьев, автор телеграм-канала "Профессор смотрит в мир".
Дмитрий Евстафьев интервью - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
Вчера, 15:58
Дмитрий Евстафьев о саммите НАТО: Это был карнавал, ради которого Зеленский пожертвовал жизнями украинцевБольше всего поражает, что Зеленский продолжал шантажировать западных партнеров, кроме того, уже получив реально отказ в членстве в НАТО, бросил военных в наступление, пожертвовав огромным количеством жизней своих сограждан, считает политолог Дмитрий Евстафьев, автор телеграм-канала "Профессор смотрит в мир".
 
НовостиНАТОВладимир ЗеленскийАлексей ДаниловУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
12:15"Скупой и жадный": украинцы в ярости от отказа своего кумира давать концерты в пользу ВСУ
12:00"Это не реплика президента Зеленского": Данилов оправдал хамство украинского президента в адрес НАТО
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