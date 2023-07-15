https://ukraina.ru/20230715/1048035975.html

"Это не реплика президента Зеленского": Данилов оправдал хамство украинского президента в адрес НАТО

"Это не реплика президента Зеленского": Данилов оправдал хамство украинского президента в адрес НАТО - 15.07.2023 Украина.ру

"Это не реплика президента Зеленского": Данилов оправдал хамство украинского президента в адрес НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что высказывание Владимира Зеленского с критикой в адрес НАТО следует воспринимать как высказывание главы воюющего государства. Об этом он сказал в интервью местному изданию НВ 15 июля

2023-07-15T12:00

2023-07-15T12:00

2023-07-15T12:00

новости

нато

владимир зеленский

алексей данилов

украина

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Накануне саммита НАТО 11 июля Зеленский раскритиковал итоговое коммюнике саммита Альянса. По его словам, на мероприятии собирались обсуждать формулировки, касающиеся Украины, без ее участия. Он заявил, что его страна заслуживает уважения. На Западе высказывание Зеленского назвали "хамством". Газета The Washington Post написала, что "члены делегации из США были в ярости" из-за реплики украинского президента.Больше всего поражает, что Зеленский продолжал шантажировать западных партнеров, кроме того, уже получив реально отказ в членстве в НАТО, бросил военных в наступление, пожертвовав огромным количеством жизней своих сограждан, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Евстафьев, автор телеграм-канала "Профессор смотрит в мир".

https://ukraina.ru/20230714/1048019769.html

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новости, нато, владимир зеленский, алексей данилов, украина