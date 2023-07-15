"Это не реплика президента Зеленского": Данилов оправдал хамство украинского президента в адрес НАТО
© AP / Efrem LukatskyАлексей Данилов
© AP / Efrem Lukatsky
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что высказывание Владимира Зеленского с критикой в адрес НАТО следует воспринимать как высказывание главы воюющего государства. Об этом он сказал в интервью местному изданию НВ 15 июля
Накануне саммита НАТО 11 июля Зеленский раскритиковал итоговое коммюнике саммита Альянса. По его словам, на мероприятии собирались обсуждать формулировки, касающиеся Украины, без ее участия. Он заявил, что его страна заслуживает уважения.
"Это не реплика президента Зеленского. Это высказывание президента страны, на территории которой идет большая война. И мы должны с вами это понимать. Президент представляет нашу страну, и он отстаивает интересы, прежде всего, нашей страны", - прокомментировал Данилов.
На Западе высказывание Зеленского назвали "хамством". Газета The Washington Post написала, что "члены делегации из США были в ярости" из-за реплики украинского президента.
Больше всего поражает, что Зеленский продолжал шантажировать западных партнеров, кроме того, уже получив реально отказ в членстве в НАТО, бросил военных в наступление, пожертвовав огромным количеством жизней своих сограждан, сказал ранее в интервью изданию Украина.ру политолог Дмитрий Евстафьев, автор телеграм-канала "Профессор смотрит в мир".
Вчера, 15:58Дмитрий Евстафьев о саммите НАТО: Это был карнавал, ради которого Зеленский пожертвовал жизнями украинцевБольше всего поражает, что Зеленский продолжал шантажировать западных партнеров, кроме того, уже получив реально отказ в членстве в НАТО, бросил военных в наступление, пожертвовав огромным количеством жизней своих сограждан, считает политолог Дмитрий Евстафьев, автор телеграм-канала "Профессор смотрит в мир".