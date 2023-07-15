https://ukraina.ru/20230715/1048035472.html

Финальный Аустерлиц не удался. Как "сукин сын" США Саакашвили оказался никому не нужен, кроме Украины

Финальный Аустерлиц не удался. Как "сукин сын" США Саакашвили оказался никому не нужен, кроме Украины - 15.07.2023 Украина.ру

Финальный Аустерлиц не удался. Как "сукин сын" США Саакашвили оказался никому не нужен, кроме Украины

Верховная Рада Украины 14 июля призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать бывшего губернатора Одесской области, экс-лидера грузинского народа и... Украина.ру, 15.07.2023

2023-07-15T12:47

2023-07-15T12:47

2023-07-15T13:20

эксклюзив

зарубежье

украина

грузия

россия (рф)

саакашвили

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103276/23/1032762346_0:0:4312:2426_1920x0_80_0_0_5503a749ea39f4c3633b07492265c3f1.jpg

Верховная Рада Украины 14 июля призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать бывшего губернатора Одесской области, экс-лидера грузинского народа и украинского политика Михаила Саакашвили. Также Рада призвала также допустить к Саакашвили уполномоченного ВРУ по правам человека - Дмитрия Лубинца.Кроме того, украинские депутаты призвали парламенты европейских стран утвердить решения об освобождении бывшего президента Грузии. За решение проголосовали все присутствующие депутаты парламента - 285 человек.Краткий пересказ украинских гастролей СаакашвилиУглубляться в президенство Саакашвили в Грузии, а также вспоминать о его стремительном поражении в войне 2008 года с одновременным показом общественности ролика о съедобности шейных аксессуаров, конечно, не будем. Вместо этого перечислим все достижения Михо на территории многострадальной Украины, принимающей к себе отбросы так называемого цивилизованного мира. Ведь именно на Украине такие авантюристы как Саакашвили смогли не только преумножить свое материальное состояние, но и внедрить те реформы, лозунги и принрципы, которые Запад считает нужным опробовать на ком-то другом, прежде чем подвергать изменению собственных граждан.В далеком 2013 году после поражения на выборах в Грузии Саакашвили отправился преподавать в один из американских ВУЗов подальше от, мягко говоря, не слишком восторженного его политикой народа. Но тут на Украине грянула очередная революция на западные гранты и Саакашвили отправился пожинать ее плоды. Тем более с одним из зачинщиков – Петром Порошенко – он учился на одном факультете в Киеве. Его "группа поддержки", закаленная в политических и уличных боях в Грузии, смогла помочь так называемым революционерам устроить государственный переворот, а также урвать для Саакашвили и его приближенных довольно таки лакомые кусочки экс-житницы СССР.Тем временем в Грузии в отношении экс-президента было возбуждено несколько уголовных дел. Его обвинили в превышении полномочий при разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года и разгроме телекомпании "Имеди", а также в растрате бюджетных средств. Кроме того, ему были предъявлены обвинения по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили. А уже 5 сентября 2017 года Главная прокуратура Грузии в третий раз направила Украине запрос об экстрадиции Саакашвили.Тем временем, будучи губернатором Одесской области, Саакашвили фактически полностью подмял под себя всю коррупционную составляющую региона. Подмял до такой степени, что сам президент и тогда еще олигарх Порошенко удивился такому масштабу и начал готовить свой пакет уголовных дел. Правда, тогдашний президент Украины отчего-то забыл о "крыше" Михо, отправившей его в помощь для "проведения реформ" на Украину. Тогдашний американский посол на Украине Джеффри Пайетт заявил, что Госдеп США поддерживает Саакашвили в его борьбе с коррупцией, а Одесская область должна стать "лабораторией реформ на Украине". И Порошенко вынужден был отступить.Первый подход к УкраинеИз особо запоминающихся деяний Саакашвили в Одессе:"Открытый конкурс на должность чиновников одесской ОГА и сбор команды реформаторов". Фактически вся команда губернатора состояла из пришлых, незнакомых Одесской области людей. Ни в первой лиге, ни во второй одесситы не являлись превалирующим большинством, их заменили на подделавшую свое стендфордское образование Юлию Марушевскую, непонятную дончанку Татьяну Кривую, занимавшую пост директор департамента здравоохранения и социальной защиты Одесской ОГА без соответствующих знаний и уйму лиц грузинской национальности."Прозрачная таможня". Здесь все действительно было прозрачно. Умница, красавица и "реформаторша" Марушевская подписывала все документы, которые ей старательно подсовывал тогдашние советники Саакашвили -Георгий Цхакая и Теймураз Нишнианидзе. А подписывать было что – тут тебе и необлагаемые налогом грузы, и "серые перевозки", фиктивные накладные, которые, кстати, проходили через конвертационный центр, принадлежавший очередному другу Саакашвили.Не забудем и о создании рабочей группы "по упрощению процедур таможенного контроля", а если честнее – "по упрощению получения взяток в особо крупных размерах". Данная группа официально именовалась таможенными аналитиками, осуществляющими мониторинг всех таможенных оформлений, по сути же – затягивавшими оформление больших грузов до получения искомой суммы денег."Дороги как в Европе". Саакашвили клятвенно обещал отреставрировать трассу Одесса-Рени, находящуюся в ужасающем состоянии, ремонт дороги в Татарбунарах и в Килийском районе и прочая, и прочая. На деле же жителям Одесской области остались на память ролик, демонстрирующий какой же скоростной и высококачественной должна была стать злополучная трасса Одесса-Рени, проезд Михо в "богданчике" вместе с жителями Татарбунарского района и прием граждан (явно подставных и перед телекамерами) в наспех склепанной палатке, поставленной якобы в качестве протеста из-за недостаточного финансирования ремонтных работ дорожного полотна."Центр административных услуг". Саакашвили обещал и, главное, таки создал аналог российских МФЦ в Одессе. Здание было арендовано у крупных одесских бизнесменов за рекордные тогда 3,8 млн гривен (примерно 137 тысяч долларов по курсу на 2016 год) и просуществовало всего полгода, запомнившись многочасовыми очередями, а также невозможностью вернуть средства и документы (оригиналы), отданные сотрудникам."Искоренение коррупции". Мы уже писали выше о таможенных схемах, но можно отдельно напомнить список чиновников времен Саакашвили, попавшихся на взятках всего за первые полгода. Их было в разы больше, нежели при любом другом губернаторе в любом другом городе: начальник Одесского горуправления УМВД Олег Макуха (20 тыс. долларов), Татьяна Марченко, и.о. руководителя департамента ЖКХ в облгосадминистрации (60 тыс. долларов), и.о. первого заместителя председателя Овидиопольской райгосадминистрации Николай Рудык (25 тыс. долларов), главный специалист управления объектов культурного наследия ОГА Станислав Боев (300 долларов) и другие."Самая большая набережная Европы". В июне 2015 года Саакашвили торжественно открыл первый километр "самой большой набережной Европы" — вымощенной тротуарной плиткой полосы вдоль побережья курортного поселка Затока. Стройка, что довольно важно, велась еще до назначения Михо на должности за средства одного эстонского инвестора. Но местные "бизнесмены", порешав в высоких кабинетах, стали открывать на несчастном километре все новые и новые наливайки, обустраивать тиры и продавать сахарную вату, из-за чего инвестор начал судиться с местными властями за право аренды земли и претендовать на монополию в оказании пляжных услуг. Дошло даже до задержания неких вооруженных людей, которые якобы собирались убить адвоката, представляющего интересы эстонца. На этом, увы, история "самой большой набережной Европы" была закрыта.Говорить о деятельности Саакашвили в Одессе можно еще долго, вспоминая как катание в багажнике новенькой полицейской приоры, так и легендарное "бе-бе-бе" в ответ Арсену Авакову. Но вспомним же и о других, не менее примечательных фактах украинского вояжа Михо.Так вот, когда американские друзья бывшего грузинского президента махнули на него рукой, Петр Порошенко не растерялся и вытащил из закромов заветную папочку с целым списком уголовных дел против Саакашвили. Ну и мимоходом вернул себе преемственность вертикали коррупции в Одесской области. В ответ Саакашвили не растерялся и организовал майдан имени себя, называя своих бывших соратников коррупционерами, из-за которых Украина уже одной ногой в могиле. Прелестное в своей комичности действо длилось недолго – несколько месяцев, но все запомнят путешествие Саакашвили по киевским крышам в попытках убежать от сотрудников полиции, а также его, наполненные гордым презрением, ночи, проведенные в палатке прямо перед зданием украинского парламента в одиночестве. Увы, факир был пьян и фокус не удался: одиночный бойкот никто не оценил и Михо был лишен украинского гражданства, после чего выдворен за пределы страны. Здесь также нужно признать стойкое стремление Саакашвили запечатлеться в анналах истории – его попытку прорыва украинской границы на арендованном микроавтобусе. Впрочем, кроме пары десятков фраз, сказанных им журналистам из разных стран, добиться больше ничего не удалось. Второй подход к УкраинеПережидая нелегкую пору для Порошенко, а именно "Свинарчуков", "Гоу, на стадион" и т.п., Саакашивили провел, обивая пороги кабинеты американских чиновников, за доказыванием своей все еще полезности в деле за обретение Украиной "подлинной демократии". Видимо поэтому, уже во время президентства Владимира Зеленского Михо, как кролика, вытащили из мешка, отряхнули и отправили в Киев - снова внедрять реформы. А Зеленский вернул ему гражданство.Очевидно, что, как и при первом заходе на Украину, Саакашвили негласно был соглядатаем и для украинской власти контролером от США.Одно время ходили слухи о его назначении премьер-министром или, на худой конец, министром в правительстве. Но в 2019 году главным бенефициаром президентства Зеленского являлся олигарх Игорь Коломойский, который не забыл, как в свое время "грузинский Мишка" вставлял ему палки в колеса. Поэтому в Раде достаточного количества влиятельных голосов в поддержку кандидатуры Саакашвили не находилось. Сошлись на непонятном никому "Офисе простых решений" под контролем партнера Джорджа Сороса Томаша Фиалы. У данного органа отсутствовали всяческие полномочия, но в его состав входили президент, премьер-министр, спикер парламента, главы Офиса президента и парламентских комитетов, Нацбанка, секретарь СНБО, министры. Именно там и пригодилось знамя "революции роз". Но все это не могло удовлетворить амбициозного Саакашвили. Офис простых решений, который он возглавлял, был просто пустой говорильней о том, как "хорошо бы было , если бы все было и нам за это ничего не было". Говорили о реформах, собирали идеи, которые никто не внедрял и не собирался реализовывать.Да и особых денег такая говорильня Саакашвили не приносила. И потому, видимо не без подсказки из определенных кругов США, решил он вернуться в Грузию, чтобы теперь там повторить очередную оранжевую революцию.Но история, как известно, повторений не люби т, и то, что вчера было трагедией сегодня может превратиться в плохой анекдот. Организованный им "Михо-майдан 2.0" в Грузии провалился. Правящая там партия, не щадя живота, зачищала оппозицию, что вылилось в уличные стычки, затихшие с возникновением на мировой повестке эпидемии коронавируса. Стерпеть такое отношение к себе Саакашвили не смог, поэтому в конце сентября 2021 года объявил, что возвращается на родину. Думается, в этот момент с облегчением вздохнули все: украинцы (избавились от чемодана без ручек, который непонятно зачем тащить надо) и грузины (будет чем успокоить горячую южную общественность, исстрадавшуюся от безделья за время пандемии).Возвращение блудного Михо, или Грузинский АустерлицСаакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси, потому что все тайное рано или поздно становится явным. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Саакашвили обвинили в жестоком разгоне оппозиционной демонстрации в Тбилиси, где несколько сотен протестующих получили травмы, а отряд спецназа МВД ворвался в помещение телеканала Imedi и избил его сотрудников, а так же экс-президента обвинили в растрате госсредств и в санкционировании убийства бизнесмена Бадри Патаркацишвили."Это игра по-крупному, риски по-крупному. И сейчас — тоже. Грузия — это его финальный Аустерлиц. Это главное сражение Саакашвили. Если он проиграет "грузинский Аустерлиц", то проиграет все", - говорил в то время соратник Михо Давид Сакварелидзе.Сразу после краткой и видимо не особо радостной для присутствующих сторон встречи, Михо отправили в тюрьму, дожидаться суда. А в это время в Грузии начался второй тур муниципальных выборов, поставивший страну на грань революции. По официальным данным, в крупнейших городах победили кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта". Но оппозиция отказалась признавать итоги голосования, угрожая новыми акциями протеста. Ее, в свою очередь, подогревал из СИЗО Саакашвили, устроивший голодовку и передающий на волю весточки в стиле: "Всех разгоню, братушки, устроим новый демократичный порядок". Увы, ни голодовка, ни протесты самых ярых сторонников революционных плодов ни принесли. Тогда Михо решил сыграть ва-банк и затребовал к себе консилиум врачей. Те позже сообщили, что всего за 3 недели тюрьмы бывший президент настолько исхудал, что больше никогда не сможет полноценно передвигаться самостоятельно, да и вообще его жизненные функции могут угаснуть в любой момент. При этом он не сдается и нарекает себя жертвой (барабанная дробь!) Владимира Путина, о чем хочет поведать миру и лично Зеленскому."Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", - написал Саакашвили в письме, переданном на волю.Из-за этого трогательного послания Зеленскому и Ко пришлось быстренько вспомнить кто же такой Саакашвили и немедленно выразить несогласие с действиями законно избранного правительства Грузии. Попутно, конечно, было написано много заявлений в инстанции Запада с требованиями освободить узника, страдающего во имя демократии.В течении следующего года дело Саакашвили информационно заглохло, сменившись в мировой повестке "агрессией России против Украины". Периодически в прессе появлялись сообщения, что наш ласковый Миша сбросил очередной килограмм, отказываясь есть казенную баланду. Судьба очередного "сукина сына" СШАИзредка на свет также вылезали его адвокаты с неизменным анамнезом беглого грузинского президента, рекомендации которого сводились исключительно к освобождению из тюрьмы или, хотя бы, переводу в госпиталь. Впрочем, те, кто следили за этим делом помнят и неожиданно возникшую на горизонте внебрачную дочь (а была ли девочка?), и "план спасения Грузии", написанный, наверное, как у маркиза де Сада на рулоне туалетной бумаги. Не будем обходить и перфомансы Саакашвили в виде спетого на заседании в Тбилиси гимна Украины, после чего Владимир Зеленский, Андрей Ермак и прочие персоны прослезились и вновь застучали пальцами по клавиатуре, отправляя просьбы и требования освободить несчастного из плена "работающей на Путина" Грузии.Буквально перед началом СВО, 10 февраля 2022 года, в Тбилиси неожиданно для многих, а именно для Михо, сообщили, что ни разу не получали от Киева запрос об экстрадиции бывшего президента."Саакашвили является головной болью для украинцев... Исходя из этого, никакого интереса даже не видно с украинской стороны, чтобы они попросили нас передать им Саакашвили", - заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе в эфире грузинского телеканала.Узнав о предательстве, Саакашвили немедленно (21 февраля 2022 года) объявил внеочередную голодовку. Но уже в начале марта (10 марта 2022 года) прекратил ее, поняв, что на фоне конфликта Украины с Россией нет никаких шансов быть замеченным цивилизованным сообществом.А между тем как раз именно из-за действий и скрытых планов Михо между Грузией и Украиной началась негласная политическая война. Оказалось, что Саакашвили хотел открыть второй фронт для России в Грузии (ведь там еще помнят Цинхвал), добившись победы на выборах или организовав революцию. Как раз из-за этих планов правительство Грузии и заточило бывшего президента в тюрьму, громогласно отказываясь даже думать о его помиловании. Так, в конце февраля 2022 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна не будет участвовать в санкциях против России из-за того, что это слишком им навредит. После этого последовали обмены нелицеприятными репликами и даже отказ Грузии посетить разрекламированную Украиной Бучу.На фоне этого скандала почти незаметным осталось заявление Саакашвили об уходе из политики в июле 2022 года. Саакашвили сдулся, потеряв 30 килограмм амбиций и вложенных Западом активов, однако при этом еще остался символом, за который Грузию клеймят все кто хотят. В частности, Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой назвала Саакашвили "политическим узником", а режим Грузии диктаторским, не соблюдающим Конвенцию прав человека. В ответ председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что это прямая атака на грузинское государство.В это же время все друзья, родственники и соратники Саакашвили дружно принялись утверждать о его возможной инвалидности, возможной смерти из-за потери веса и о возможном отравлении. Они до того достали общественность, которая, скорее всего, из-за этого ужесточила условия пребывания Михо в тюрьме, что ему пришлось вмешаться и заявить, что лично он никогда не высказывал мнения о своем отравлении и призвать прекратить спекуляции на данной теме. А позже и вовсе отказаться от процедуры выявления в организме тяжелых металлов и ядов.Впрочем, все же, надеясь на помощь бывших друзей, Саакашвили то объявлял голодовку, то прекращал ее через несколько часов, то требовал отвечать на вопросы в тбилисском суде на украинском языке, а после и вовсе завещал похоронить его сердце в родном Киеве. Давая таким образом повод Зеленскому вновь обратиться к Грузии с требованием о его освобождении. Однако грузинские политики назвали украинского президента неадекватным, а его настойчивые просьбы вмешательством во внутренние дела Грузии.К слову, свою лепту за прошедшие полтора года вносили изредка и грузинские соратники Саакашвили. Они устраивали митинги в его поддержку в разных городах, но не часто, так как были заняты дележкой активов и спорами, кто же будет главным наследником. На последний прорыв они пошли в марте этого года, после принятого парламентом Грузии в первом чтении законопроекта об иностранных агентах (под него, собственно, и может попасть партия Михо). Грузинская оппозиция окрестила его "пророссийским" и антидемократичным. Аналогичную позицию заняли представители США, Евросоюза и Украины, которые наперебой стали обвинять официальный Тбилиси в отходе от западных ценностей и в удержании "узника совести" Саакашвили в тюрьме, ведь он уже который раз за полтора года находится на последнем издыхании. Тут надо отметить в скобках, что закон тоб иноагентах впервые был разработан и утвержден не в России, а довольно давно в США ти там действует десятилетия, поскольку не отменен. А грузины лишь адаптировали его к своей реальности.После довольно агрессивной зачистки недовольных премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили вновь высказался о недопущении открытия второго антироссийского фронта в Грузии, попутно обвинив Украину и Саакашвили в организации прошедших протестов. После фальшивых оправданий Зеленский выслал грузинского посла из страны. И в конечном итоге именно эти действия показывают, что украинскую власть во всей этой истории с Саакашвили волнует не судьба "реформатора", а именно нейтральное отношение Грузии к российско-украинскому конфликту и нежелание грузинских властей открывать второй фронт против РоссииА в это время Михо продолжал эпатировать публику заявлениями в стиле: "меня отравили российские агенты, внедрившиеся в грузинские спецслужбы, поэтому я раньше молчал", "я умираю, у меня 20 серьезных заболеваний", которые соседствовали с "поздравьте меня, у меня дочь!" и "Украина официально запросила мою экстрадицию". Однако в ответ услышал лишь, что Тбилиси исключает проведение консультаций с Киевом по вопросу о его освобождении, а также о понижении уровня дипломатических отношений между двумя странами. Вполне возможно, прими участие в этой украино-грузинской вакханалии руководство США, Саакашвили, возможно, ждали бы более радужные перспективы. Но США по привычке, признав его "своим сукиным сыном", о нем просто забыли. Им он большее не нужен.Да и украинская власть борется не за него, а, во-первых, в его лице, как уже было сказано, с нейтральной к России Грузией. А, во-вторых, подсознательно - вдруг их всех в Офисе президента на улице Банковой в Киеве ждет такая же судьба, как и многих других "сукиных сынов" Америки - забвение и пренебрежение?

https://ukraina.ru/20211102/1032591062.html

https://ukraina.ru/20230715/1048034929.html

https://ukraina.ru/20230714/1048026242.html

https://ukraina.ru/20230707/1047865676.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Виталий Диденко

Виталий Диденко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виталий Диденко

эксклюзив, зарубежье, украина, грузия, россия (рф), саакашвили, сша