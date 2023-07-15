Скандальный украинский тик-токер решил снова подзаработать в России - 15.07.2023 Украина.ру
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Скандальный украинский тик-токер решил снова подзаработать в России
Скандальный украинский тик-токер решил снова подзаработать в России - 15.07.2023 Украина.ру
Скандальный украинский тик-токер решил снова подзаработать в России
Уроженец Кривого Рога Днепропетровской области, тик-токер Артур Бабич вернулся в Россию из США, куда он сбежал после начала российской спецоперации на Украине, пишет 15 июля телеграм-канал Mash
2023-07-15T10:19
2023-07-15T10:19
новости
tiktok
блогер
украина
россия (рф)
даня милохин
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Двадцатитрехлетний Бабич прославился благодаря коротким видео в TikTok, переехал в Москву, где вошел в творческий союз с другим известным блогером - Даней Милохиным. Оба они в прошлом году уехали в Соединенные Штаты, устроив оттуда на одном из стримов пение украинского гимна. Как сообщает Mash, Бабич за океаном стал испытывать проблемы с деньгами. "Потому решил вернуться за копеечкой в нелюбимую Москву, где находятся все его платёжеспособные фанаты. Но если раньше райдер Бабича и Ко был о-го-го: полноценное питание, всё для гигиены и прочее, то сейчас — как у начинающего рэпера. Небольшая гримерка, чай, фруктики и хоть какая-то еда", - говорится в публикации.Если Бабич уже вернулся в РФ, то его друг и коллега Милохин продолжает оставаться в США. В сети TikTok у него более 17 млн подписчиков. Блогер ранее хвастался, что его ежемесячный доход превышал 2 миллиона рублей. При этом большую часть детства он воспитывался в детском доме вместе со своим старшим братом. Дети оказались там после того, как их отец спился и умер, а мать бросила. Через 10 лет из детского дома мальчиков забрала приемная семья.Милохин ранее признавался, что в своей жизни не прочитал ни одной книги. В 2021 году Милохин стал лицом одного из российских банков и принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.
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новости, tiktok, блогер, украина, россия (рф), даня милохин
Новости, TikTok, блогер, Украина, Россия (РФ), Даня Милохин

Скандальный украинский тик-токер решил снова подзаработать в России

10:19 15.07.2023
 
© фото из соцсетейАртур Бабич
Артур Бабич
© фото из соцсетей
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Уроженец Кривого Рога Днепропетровской области, тик-токер Артур Бабич вернулся в Россию из США, куда он сбежал после начала российской спецоперации на Украине, пишет 15 июля телеграм-канал Mash
Двадцатитрехлетний Бабич прославился благодаря коротким видео в TikTok, переехал в Москву, где вошел в творческий союз с другим известным блогером - Даней Милохиным. Оба они в прошлом году уехали в Соединенные Штаты, устроив оттуда на одном из стримов пение украинского гимна.
Как сообщает Mash, Бабич за океаном стал испытывать проблемы с деньгами.
"Потому решил вернуться за копеечкой в нелюбимую Москву, где находятся все его платёжеспособные фанаты. Но если раньше райдер Бабича и Ко был о-го-го: полноценное питание, всё для гигиены и прочее, то сейчас — как у начинающего рэпера. Небольшая гримерка, чай, фруктики и хоть какая-то еда", - говорится в публикации.
Если Бабич уже вернулся в РФ, то его друг и коллега Милохин продолжает оставаться в США. В сети TikTok у него более 17 млн подписчиков.
Блогер ранее хвастался, что его ежемесячный доход превышал 2 миллиона рублей. При этом большую часть детства он воспитывался в детском доме вместе со своим старшим братом. Дети оказались там после того, как их отец спился и умер, а мать бросила. Через 10 лет из детского дома мальчиков забрала приемная семья.
Милохин ранее признавался, что в своей жизни не прочитал ни одной книги.
В 2021 году Милохин стал лицом одного из российских банков и принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Даня Милохин - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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"Цена визы в США": Милохин сделал новый украинский реверансБлогер-миллионник Даня Милохин, ранее оскандалившийся исполнением гимна Украины и рассуждением об украинском языке, вновь засветился на этой теме. В этот раз тиктокер показал подписчикам, как красит ногти в желтый и синий цвета. Соответствующий пост он выложил на днях в соцсети
 
НовостиTikTokблогерУкраинаРоссия (РФ)Даня Милохин
 
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