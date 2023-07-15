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Скандальный украинский тик-токер решил снова подзаработать в России

Скандальный украинский тик-токер решил снова подзаработать в России - 15.07.2023 Украина.ру

Скандальный украинский тик-токер решил снова подзаработать в России

Уроженец Кривого Рога Днепропетровской области, тик-токер Артур Бабич вернулся в Россию из США, куда он сбежал после начала российской спецоперации на Украине, пишет 15 июля телеграм-канал Mash

2023-07-15T10:19

2023-07-15T10:19

2023-07-15T10:19

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tiktok

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украина

россия (рф)

даня милохин

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Двадцатитрехлетний Бабич прославился благодаря коротким видео в TikTok, переехал в Москву, где вошел в творческий союз с другим известным блогером - Даней Милохиным. Оба они в прошлом году уехали в Соединенные Штаты, устроив оттуда на одном из стримов пение украинского гимна. Как сообщает Mash, Бабич за океаном стал испытывать проблемы с деньгами. "Потому решил вернуться за копеечкой в нелюбимую Москву, где находятся все его платёжеспособные фанаты. Но если раньше райдер Бабича и Ко был о-го-го: полноценное питание, всё для гигиены и прочее, то сейчас — как у начинающего рэпера. Небольшая гримерка, чай, фруктики и хоть какая-то еда", - говорится в публикации.Если Бабич уже вернулся в РФ, то его друг и коллега Милохин продолжает оставаться в США. В сети TikTok у него более 17 млн подписчиков. Блогер ранее хвастался, что его ежемесячный доход превышал 2 миллиона рублей. При этом большую часть детства он воспитывался в детском доме вместе со своим старшим братом. Дети оказались там после того, как их отец спился и умер, а мать бросила. Через 10 лет из детского дома мальчиков забрала приемная семья.Милохин ранее признавался, что в своей жизни не прочитал ни одной книги. В 2021 году Милохин стал лицом одного из российских банков и принял участие в Петербургском международном экономическом форуме.

https://ukraina.ru/20221214/1041806471.html

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новости, tiktok, блогер, украина, россия (рф), даня милохин