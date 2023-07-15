https://ukraina.ru/20230715/1048033669.html
"Самый жуткий момент": в США обсуждают попытку Байдена покусать ребенка
"Самый жуткий момент": в США обсуждают попытку Байдена покусать ребенка - 15.07.2023 Украина.ру
"Самый жуткий момент": в США обсуждают попытку Байдена покусать ребенка
Президент США Джо Байден в Хельсинки во время общения с сотрудниками американского посольства и их семьями предпринял попытку в шутку укусить ребенка, чем напугал девочку. Многие в США были шокированы поведением главы государства
2023-07-15T09:31
2023-07-15T09:31
2023-07-15T09:31
новости
джо байден
ребенок
укус
финляндия
сша
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Видео с Байденом и ребенком было снято 14 июля в финском аэропорту Вантаан, откуда президент США собирался вылететь на родину после визита в Финляндию. У лидера Соединенных Штатов появилось свободное время, которое он решил потратить на встречу с американскими дипломатами и их семьями. На кадрах видно, как 80-летний Байден подходит к маленькой девочке, сидящей на руках у матери, и начинает в шутку делать вид, что кусает ее. Ребенок от таких действий пришел в ужас и отстранился от президента, который в довершение всего решил ее поцеловать, однако у него не получилось и это. Несмотря на реакцию своего ребенка, мать девочки не стала делать замечание президенту, а попыталась сделать в этот момент селфи с Байденом.Вот как этот эпизод описывает канал Fox News:Ряд экспертов и политиков в США не оценили юмор Байдена. Так, самым жутким моментом общения Байдена с ребенком назвал произошедшее политолог Калеб Халл. Политический сатирик Тим Янг счел действия американского лидера отвратительным поведением, а предприниматель Дональд Трамп-младший счел, что Байдена пора отправить в дом престарелых.
https://ukraina.ru/20230713/1047997077.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, ребенок, укус, финляндия, сша
Новости, Джо Байден, ребенок, укус, Финляндия, США
"Самый жуткий момент": в США обсуждают попытку Байдена покусать ребенка
Президент США Джо Байден в Хельсинки во время общения с сотрудниками американского посольства и их семьями предпринял попытку в шутку укусить ребенка, чем напугал девочку. Многие в США были шокированы поведением главы государства
Видео с Байденом и ребенком было снято 14 июля в финском аэропорту Вантаан, откуда президент США собирался вылететь на родину после визита в Финляндию.
У лидера Соединенных Штатов появилось свободное время, которое он решил потратить на встречу с американскими дипломатами и их семьями.
На кадрах видно, как 80-летний Байден подходит к маленькой девочке, сидящей на руках у матери, и начинает в шутку делать вид, что кусает ее. Ребенок от таких действий пришел в ужас и отстранился от президента, который в довершение всего решил ее поцеловать, однако у него не получилось и это.
Несмотря на реакцию своего ребенка, мать девочки не стала делать замечание президенту, а попыталась сделать в этот момент селфи с Байденом.
Вот как этот эпизод описывает канал Fox News:
"Видео демонстрирует, как Байден наклоняется к маленькой девочке и приближает рот к ее плечу, слегка покусывая. Затем президент попытался поцеловать испуганного ребенка, но девочка отвернулась".
Ряд экспертов и политиков в США не оценили юмор Байдена.
Так, самым жутким моментом общения Байдена с ребенком назвал произошедшее политолог Калеб Халл. Политический сатирик Тим Янг счел действия американского лидера отвратительным поведением, а предприниматель Дональд Трамп-младший счел, что Байдена пора отправить в дом престарелых.