https://ukraina.ru/20230715/1048033669.html

"Самый жуткий момент": в США обсуждают попытку Байдена покусать ребенка

"Самый жуткий момент": в США обсуждают попытку Байдена покусать ребенка - 15.07.2023 Украина.ру

"Самый жуткий момент": в США обсуждают попытку Байдена покусать ребенка

Президент США Джо Байден в Хельсинки во время общения с сотрудниками американского посольства и их семьями предпринял попытку в шутку укусить ребенка, чем напугал девочку. Многие в США были шокированы поведением главы государства

2023-07-15T09:31

2023-07-15T09:31

2023-07-15T09:31

новости

джо байден

ребенок

укус

финляндия

сша

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Видео с Байденом и ребенком было снято 14 июля в финском аэропорту Вантаан, откуда президент США собирался вылететь на родину после визита в Финляндию. У лидера Соединенных Штатов появилось свободное время, которое он решил потратить на встречу с американскими дипломатами и их семьями. На кадрах видно, как 80-летний Байден подходит к маленькой девочке, сидящей на руках у матери, и начинает в шутку делать вид, что кусает ее. Ребенок от таких действий пришел в ужас и отстранился от президента, который в довершение всего решил ее поцеловать, однако у него не получилось и это. Несмотря на реакцию своего ребенка, мать девочки не стала делать замечание президенту, а попыталась сделать в этот момент селфи с Байденом.Вот как этот эпизод описывает канал Fox News:Ряд экспертов и политиков в США не оценили юмор Байдена. Так, самым жутким моментом общения Байдена с ребенком назвал произошедшее политолог Калеб Халл. Политический сатирик Тим Янг счел действия американского лидера отвратительным поведением, а предприниматель Дональд Трамп-младший счел, что Байдена пора отправить в дом престарелых.

https://ukraina.ru/20230713/1047997077.html

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новости, джо байден, ребенок, укус, финляндия, сша