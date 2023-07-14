https://ukraina.ru/20230714/1048031712.html

Главное не в том, что произошло, а почему? О ситуации вокруг Командующего 58-й армией генерала Попова

Главное не в том, что произошло, а почему? О ситуации вокруг Командующего 58-й армией генерала Попова - 14.07.2023 Украина.ру

Главное не в том, что произошло, а почему? О ситуации вокруг Командующего 58-й армией генерала Попова

Меньше месяца прошло после мятежа ЧВК "Вагнер", как наше общество оказалось вновь свидетелем события малоприятного, мягко скажем. Хотя на федеральных каналах об этом предпочитают умалчивать, но в СМИ, интернете страсти бурлят нешуточные.

2023-07-14T22:39

2023-07-14T22:39

2023-07-14T22:39

мнение

россия (рф)

геннадий алехин

минобороны рф

конфликт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0e/1048026574_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_dd03af7f0ce3672571882e775df103dd.jpg

В центре внимания оказался боевой генерал. командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа, генерал-майор Иван Попов. Третий день подряд он стал фигурой, вызывающей ожесточенные дебаты, споры и многочисленные комментарии. В соцсетях было распространено аудиосообщение генерала Попова, в котором он заявляет об "ударе с тыла", нанесенном "старшим начальником".Хотелось бы напомнить, что 58-я армия на сегодняшний день является, пожалуй, самым боеспособным объединением Вооруженных сил РФ, полки и дивизии которой сейчас находятся на направлении главного удара ВСУ, сдерживают атаки противника, решая сложные и ответственные задачи на линии фронта.Вначале всего одна выдержка из ФЗ "О статусе военнослужащего":1. Военнослужащие, реализуя право на свободу слова, выражение своих мнений и убеждений, доступ к получению и распространению информации, не вправе разглашать государственную или иную охраняемую законом тайну, обсуждать и критиковать приказы командира.1.1. Военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещается предоставлять средствам массовой информации либо с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять информацию.......о деятельности органов военного управления или органов управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, о деятельности объединений, соединений, воинских частей и иных организаций, входящих в состав Вооруженных Сил Российской Федерации или других войск, воинских формирований и органов, о деятельности подразделений указанных органов военного управления или органов управления, воинских частей и организаций, в том числе информацию о дислокации или передислокации органов военного управления или органов управления, объединений, соединений, воинских частей, организаций и подразделений, не отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную тайну.Ни в коем случае не хотелось бы унизить в чем-то боевого генерала, который действительно пользуется заслуженным авторитетом в войсках группировки и в 58-й армии, в частности. Неужели командарм не знает этих требований? Кстати, как и бывший командующий этой армией (ныне депутат Госдумы Гурулев), обнародовав эту запись, тоже не знает таких требований? Не говоря уже о самом незыблемом принципе в армейских рядах всех поколений - принципе единоначалия.Генерал Попов утверждает, что он был выведен из командования из-за своей открытой позиции и нежелания промолчать или скрывать правду. Он назвал все проблемные вопросы, связанные с боевой работой и обеспечением, по их реальным именам, сосредоточив внимание на трагедиях, происходящих в современных столкновениях. Иван Попов также отметил, что его старшие начальники почувствовали опасность и оперативно приняли решение об его отставке.Сразу стоит подчеркнуть особо, такие вопросы, действительно злободневные, требующие оперативного вмешательства высших должностных лиц министерства обороны решаются не в публичном пространстве, а на служебных совещаниях, в докладных записках и другими способами.Да и Верховный Главнокомандующий Владимир Путин регулярно общается с командующими на передовой. И не только с командующими. Даже с младшими офицерами. Он сам про это много раз заявлял. И у командующего армией не было возможности донести до Владимира Владимировича проблемные вопросы? Странно, по меньшей мере, получается. Впрочем, смею утверждать, что этот случай станет предметом серьёзного разбирательства на самом высоком уровне, с соответствующими кадровыми решениями. Поэтому не стоит, на мой взгляд, делать скоропалительные выводы.Думается, что вполне логично в такой ситуации обратить внимание на некоторые вопросы весьма актуальные и важные. То, что планировалось совсем не это, то, что заявления делались, возможно, из лучших побуждений, мало что меняет. Противник увидел в произошедшем возможность для информационной атаки. Возможность сказать, что среди наших генералов на уровне командования соединений нет единства. Возможность повторять обвинения в адрес командования. Возможность использовать в своих интересах недовольство фронтовиков.Недовольство, разумеется, на самом деле имеет место, но важно понимать, когда уместно делать его достоянием общественного мнения, и кто воспользуется этим проявлением недовольства.Сейчас некоторые политики, эксперты заявляют, что "воззвание было размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-ой армии, а это была инициатива Гурулёва выложить обращение на всеобщее обозрение" [отдельный, конечно, вопрос, что за "закрытые чаты" такие есть у 58 армии?].Судя по всему, заявляющие тоже не в курсе действующего федерального законодательства и требований Устава. Где бы это "обращение" не было выложено, оно является грубейшим нарушением всего того, про что написано выше. Но это сути не меняет. Ведь главное вовсе не в том, что произошло. А почему? И как такая, прямо скажем, неприятная ситуация отразится, в первую очередь в войсках и среди командиров среднего и высшего звена.Безусловно, налицо некий сбой в управленческом аппарате должностных лиц, отвечающих за проведение специальной военной операции, в первую очередь, среди командиров самого высокого звена Вооруженных Сил РФ.Чего греха таить, такое наблюдалось в прошлом году, когда были допущены оперативно-тактические просчеты на некоторых направлениях линии фронта. Материально-техническое обеспечение, мобилизационный ресурс. Они решались в некоторых случаях по горячим следам, но решались. И как говорят военные-в своем кругу. В конце концов, на любой войне всегда существуют свои правила и ограничения. Повышается мера персональной ответственностиСВО идёт уже больше года. Слабо верится в то, что у боевого генерала Попова "внезапно открылись глаза" только сейчас на какие-то проблемы, существующие на передовой. Так и представляется, как находящиеся в окружениях, на передовой и ведущие тяжелые бои в Великую Отечественную войну генералы выпускают воззвания к своим солдатам, где говорят о том, что им тяжело вести боевые действия из-за "неверных кадровых и технических решений" Ставки Верхового Главнокомандующего и Генштаба. Нет, они выполняли свой долг от начала и до конца без нытья и воззваний. Впрочем, Попов ограничился только аудиозаписью, обращаясь к солдатам и офицерам 58-й армии. Зато публичные политики, депутаты разных уровней охотно славословили, правда, с некоторой осторожностью и оглядкой.Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов (в свое время командовавший 58-й армией) отреагировал на заявления Ивана Попова о его отстранении от службы после доклада о проблемах в армии. Депутат считает, что его слова были услышаны и что будут приниматься меры. "Самое главное умение любого начальника — видеть проблемы и слышать своих подчиненных. Поэтому я думаю, что услышали, увидели и будут принимать меры те, кому это положено делать", — сказал Картаполов.В рамках спецоперации необходимо прислушиваться ко всем заявлениям участников боевых действий, разные взгляды на вещи это - нормальная ситуация, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин."Это заявление частного характера, разные суждения есть, идут военные действия. Будут разбираться, правильно или неправильно. К каждому высказыванию надо прислушиваться, делать определенные выводы. Я пока эту историю не изучал. Каждый человек для нас потеря, каждый генерал. Больше года идет спецоперация, нужны различные категории военнослужащих. У нас выросла хорошая плеяда командиров, молодых толковых генералов. Поэтому я не сужу, не думаю, что нужно нападать на того, кто что-то сказал. Каждый случай требует индивидуального подхода. Может, в суждениях ошибка, может, в оценках. Надо разбираться", - считает он.В свою очередь, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что обращение Попова было непубличным и утекло из закрытых чатов. "Совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остаётся вне политики", - написал Турчак.Позволю себе привести один пример, на мой взгляд, показательный знаковый. Во время второй чеченской кампании, мне довелось быть начальником пресс-центра объединенной группировки федеральных войск на Северном Кавказе. На моих глазах разворачивалась другая картина, но чем-то напоминающую нынешнюю ситуацию вокруг Ивана Попова. Как только ни пытались некоторые СМИ стравить, поссорить легендарных боевых генералов Виктора Казанцева, Геннадия Трошева и Владимира Шаманова. Не получилось у них, потому что генералы говорили сухо, но точно и конкретно, — "слухи и сплетни не комментируем".Конечно, среди них возникали разногласия, они везде бывают во время любых войн. Не исключением стала и вторая чеченская кампания, когда брали штурмом Грозный в 2000 году. Москва торопила, генералы говорили: "Не торопите нас!" Но любые разногласия решались на совещаниях.Никогда ни Трошев, ни Казанцев, ни Шаманов не позволяли себе "катить бочку" и публично высказываться против начальника Генштаба, в тот момент им был Анатолий Квашнин. Они соблюдали четкую субординацию в армейских рядах. И это было правильно, на мой взгляд. Тогда журналисты пытались "достучаться" до Владимира Путина, к тому моменту, исполняющему обязанности Президента РФ. Владимир Владимирович лаконично ответил на провокационный по сути вопрос. "Такими генералами, как Трошев и Шаманов Россия не разбрасывается!" Не хочу проводить никаких параллелей, просто констатирую факт.И еще один немаловажный фактор. Должностные лица Министерства обороны, отвечающие за информационное сопровождение СВО должны наконец перестать "прятать голову в песок" и более активно реагировать на серьёзные события, имеющие большой общественный резонанс, вроде мятежа Евгения Пригожина или обращения Попова.Тут не стоит забывать ключевой момент. Если в XIX веке крестьяне узнавали о дворцовом перевороте через два месяца, в Великую Отечественную войну все знали о ситуации на фронте по газетам "Правда", "Красная звезда" и развернутым сводкам Юрия Левитана, то сейчас через несколько секунд любая информация становится достоянием общественности. И фейки, и вбросы, и прочие моменты мгновенно разлетаются.Надо признать, что Министерство обороны заняло слишком пассивную позицию и никак не комментирует важнейшие события. По мятежу Пригожина один только Верховный Главнокомандующий выступал три раза, Минобороны – ноль. Тут уже такое творится в Интернете и всех соцсетях – тоже молчание. Как-то нужно реагировать.Конечно, лучше всего, чтобы это не выплёскивалось. Но коль это стало достоянием общественности, необходимо чётко, конкретно отреагировать. А пока, к сожалению, молчание. Это играет только на руку противоположной стороне. С информационной точки зрения это подарок на блюдечке с голубой каемочкой медийным специалистам противоположной стороны, ЦИПСОшникам и представителям нашей оппозиции. Для них - очередной повод поерничать и поиздеваться.А используются различные способы и методы информвойны, чтобы доказывать: единство командования и фронтовиков, единство руководства страны и армии нарушено. Увы, ошибаются те, кто считает: теперь не удастся замести под ковёр какие-то острые вопросы, теперь гласность заставит исправить какие-то моменты к лучшему. Правы те, кто полагает, что скандал, политизация армии могут быть выгодны только врагу.Есть очень неприятная историческая аналогия, которая приходит сегодня на ум, когда думаешь, на что может рассчитывать противник в текущей ситуации. На "победу на поле боя", о которой так долго говорили на Западе, он рассчитывать не может. Но "стратегическое поражение России" остаётся его целью. Как видится врагу это поражение? Враг рассчитывает на развал армии и фронта из-за накопления в нашем обществе внутренних противоречий. Враг верит, что настанет момент, когда солдаты побегут с линии фронта, или поднимут очередной "мятеж" против неугодных генералов.События, связанные с генералом Поповым, продолжают вызывать огромный интерес и обсуждение. В данной ситуации важно дождаться официальной информации и объективной оценки происходящего. Военные эксперты продолжают изучать сложившуюся ситуацию, а время покажет, какие последствия она повлечет за собой.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20230713/1047990446.html

https://ukraina.ru/20230713/1047987214.html

https://ukraina.ru/20230713/1047966153.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

мнение, россия (рф), геннадий алехин, минобороны рф, конфликт