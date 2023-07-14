https://ukraina.ru/20230714/1048031069.html

Продление зерновой сделки, заявление патриарха. Итоги 14 июля на Украине

Продление зерновой сделки, заявление патриарха. Итоги 14 июля на Украине - 14.07.2023 Украина.ру

Продление зерновой сделки, заявление патриарха. Итоги 14 июля на Украине

СМИ со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили о продлении зерновой сделки, в России отрицают заявление по сделке. Предстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сделал заявление по поводу гонений на церковь на Украине

2023-07-14T18:01

2023-07-14T18:01

2023-07-14T18:01

эксклюзив

хроники

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О том, что президент России Владимир Путин якобы согласился продлить зерновую сделку, несмотря на невыполнение российских требований по черноморской инициативе, сообщило со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана французское новостное агентство AFP.Ранее, 13 июля, Путин заявил, что зерновая сделка будет продлена только после выполнения всех обязательств перед Россией."Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания", – отметил глава государства.Президент России также назвал соглашение "игрой в одни ворота". При этом, по словам Путина, Россия "по доброй воле" многократно продлевала зерновую сделку.Он также указал на то, что Запад не собирается выполнять данные РФ обещания."Западные страны не собираются исполнять данные обещания. Но как одна из опций — не сначала продление, а потом выполнение обещаний, а сначала выполнение обещаний, а потом наше участие. Что я имею в виду? Мы можем приостановить наше участие в этой сделке. И если все в очередной раз скажут, что данные нам обещания будут исполнены — ну пусть исполнят эти обещания, и мы сразу же присоединимся к этой сделке. Снова", — поставил условие российский президент.Ранее Путин напомнил, что западные страны за все время действия черноморской инициативы не выполнили ни одного пункта из числа требований Москвы.На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, в чём может заключаться приостановка участия Москвы в зерновой сделке."Как вчера сказал президент, у нас ещё остается несколько дней. Вот после дополнительной проработки этих в том числе вопросов своевременно проинформируем о принятом решении", — сказал он.Уже после того, как появилось сообщение AFP Песков заявил, что Россия не делала никаких заявлений по зерновой сделке."Никаких заявлений на этот счёт с российской стороны не было", - подчеркнул он.Тем временем в США настояли на продлении зерновой сделки."Критически важно, чтобы мы расширили и продлили зерновую инициативу. Россия вновь угрожает положить ей конец 18 июля. Если Москва выполнит свои угрозы, развивающиеся страны, в том числе в регионе, будут вынуждены заплатить за это цену. Это повлечет за собой более высокие цены за продовольствие, а также его нехватку", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.В комментарии РИА "Новости" пресс-секретарь координатора сделки от ООН Исмини Палла сообщила, что два судна с зерном планируется отправить из Украины в Турцию за оставшиеся до окончания зерновой сделки дни"На субботу запланирована инспекция одного судна, покидающего украинский порт. Еще одно судно загружают в порту Одессы в данный момент", - сообщила Палла.Однако вечером 14 июля Минобороны РФ заявило, что командованием Черноморского флота объявлено предупреждение мореплавателям о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Чёрного моря."Предупреждение мореплавателей обусловлено обнаружением украинской морской мины, которая бесконтрольно дрейфовала, создавая угрозу для безопасного плавания гражданским судам. Обнаруженная мина была выставлена украинскими военно-морскими силами в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования прибрежной акватории Чёрного моря, не взирая на угрозу безопасности мореплавания", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.В министерстве напомнили, что случаи с обнаружением украинских морских мин уже имели место."В марте 2022 года две якорные мины, установленные украинскими военными в морской акватории у побережья Одессы, были обнаружены дрейфующими у берегов Румынии и Турции. Трагедии тогда удалось избежать. Непрофессионализм и безответственность украинских ВМС привели к тому, что сегодня неизвестное количество мин дрейфует в акватории Чёрного моря, неся постоянную угрозу судоходству", - подчеркнуло Минобороны РФ.Пока неизвестно, будет ли продлеваться зерновая сделка.Заявление патриархаПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл сделал заявление по поводу происходящего на Украине."Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской Православной Церкви из Киево-Печерской лавры. Насилие применяется, в том числе, в отношении мирных граждан, которые пришли к стенам монастыря, чтобы защитить свое право молиться в дорогой их сердцам обители", - рассказал патриарх.Он напомнил, что Киево-Печерской лавре — древнейшей обители Русского Православия — "приходилось сталкиваться с безбожными гонениями во времена СССР"."В XX веке богоборцы дважды закрывали Лавру. Первый раз в 1920-е годы, когда так же, как и сегодня, происходило постепенное вытеснение монашеской общины новосозданным "историко-культурным государственным заповедником", завершившееся полной ликвидацией монастыря. Часть братии была расстреляна, многие были заключены в тюрьмы или сосланы, а сама Лавра подверглась разорению. В 40-х годах XX века монашеская жизнь возродилась, но обитель была снова закрыта во время новых антицерковных гонений, уже в 1960-е годы минувшего столетия", - отметил он.Также предстоятель РПЦ рассказал, что с момента последнего возрождения Киево-Печерской лавры в конце 80-х годов XX века прошло более 30 лет, за которые монастырь был восстановлен и благоукрашен трудами многих верующих из разных стран. По словам патриарха Кирилла, обитель "вновь стала настоящей жемчужиной мирового православия"."Сейчас же с великим прискорбием приходится констатировать, что предпринимается новая, очередная попытка прекратить бытие монастыря как духовного центра для миллионов верующих. Все, кто ныне прилагают свою руку к этому беззаконию, делают себя наследниками богоборцев XX века, какими бы предлогами они ни оправдывали свои действия", - указал патриарх Московский и Всея Руси.Он подчеркнул, что Русская православная церковь, равно как предстоятели и представители других поместных православных церквей, обращалась в международные организации, выступала с заявлениями, призывая остановить гонения на верующих Украинской православной церкви."Через уважение к святыне лежит дорога к миру, какими тяжелыми бы ни были раны, нанесенные войной. Но, как показывает реакция мирового сообщества, право украинских граждан на свободное исповедание своей веры безынтересно многим из тех, кто во всеуслышание заявляет о своей приверженности правам человека. На наших глазах безнаказанно и беззастенчиво осуществляется террор против верующих. Врагом государства объявлена церковь, объединяющая несколько десятков миллионов верующих. Молясь обо всех жертвах антирелигиозных преследований на Украине, мы убеждены в том, что ответственность за страдание невинных верующих, ставших чужими в своем собственном государстве, навсегда ляжет на плечи тех, кто организовывал этот террор или попустительствовал гонениям", - подытожил патриарх.Тем временем на Украине 14 июля проходит суд по поводу меры пресечения для настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Чернобыльского и Вышгородского Павла. Прокуратура просит отменить для митрополита домашний арест и поместить его в СИЗО, обвинив его в разжигании религиозной вражды."Я не признаю этих обвинений, я готов свидетельствовать на Евангелии. Прокурор сам не знает, что читает, что такое устав церкви, потому что в церкви никогда не был. Даже если те разговоры, про которые говорит прокурор, имели место быть, то сам прокурор заявляет, что это были разговоры по телефону, не публично, а в личном разговоре. Но это все неправда", - ответил на эти обвинения сам митрополит.Он также пошутил над условиями домашнего ареста, а именно над тем, что электронный браслет на его ноге постоянно разряжается."Меня обзывают "Мерседес Паша", что я такой сякой, я уже не "Мерседес", я уже "Тесла", я постоянно на подзарядке", - заявил он, показав браслет.Около 17:50 суд объявил получасовой перерыв.Тем временем продолжается давление на верующих и опечатывание корпусов Лавры.

https://ukraina.ru/20230714/1048014788.html

https://ukraina.ru/20230714/1048007458.html

https://ukraina.ru/20230713/1048003551.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники