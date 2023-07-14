Мореплавателей предупредили о дрейфующей украинской мине в северо-западной части Черного моря - 14.07.2023 Украина.ру
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Мореплавателей предупредили о дрейфующей украинской мине в северо-западной части Черного моря
Мореплавателей предупредили о дрейфующей украинской мине в северо-западной части Черного моря - 14.07.2023 Украина.ру
Мореплавателей предупредили о дрейфующей украинской мине в северо-западной части Черного моря
Командование Черноморского флота предупредило о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 июля
2023-07-14T18:08
2023-07-14T18:08
новости
мины
черное море
черноморский флот вмф россии
опасность
судоходство
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Военнослужащие российских ВМС в северо-западной части Черного моря обнаружили украинскую морскую мину, говорится в сообщении. Она бесконтрольно плавала в водах Чёрного моря, создавая угрозу для гражданских судов.Мину установили украинские военные в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования морской акватории, заявили в Минобороны.Это далеко не первый случай обнаружения в Чёрном море дрейфующих боеприпасов. В марте 2022 года две украинские морские мины были обнаружены в водах Румынии и Турции. Они были установлены на побережье близ Одессы.В декабре 2022 года водолазы Румынии уничтожили дрейфующую морскую мину, обнаруженную недалеко от берега. По данным румынских властей, с марта по декабрь 2022 года в западной части Черного моря было уничтожено 40 морских мин.ФСБ РФ в марте заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, мины, черное море, черноморский флот вмф россии, опасность, судоходство
Новости, мины, Черное море, Черноморский флот ВМФ России, опасность, судоходство

Мореплавателей предупредили о дрейфующей украинской мине в северо-западной части Черного моря

18:08 14.07.2023
 
© novorosstartap.ruМорская мина
Морская мина
© novorosstartap.ru
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Командование Черноморского флота предупредило о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 июля
Военнослужащие российских ВМС в северо-западной части Черного моря обнаружили украинскую морскую мину, говорится в сообщении. Она бесконтрольно плавала в водах Чёрного моря, создавая угрозу для гражданских судов.
Мину установили украинские военные в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования морской акватории, заявили в Минобороны.
Это далеко не первый случай обнаружения в Чёрном море дрейфующих боеприпасов. В марте 2022 года две украинские морские мины были обнаружены в водах Румынии и Турции. Они были установлены на побережье близ Одессы.
В декабре 2022 года водолазы Румынии уничтожили дрейфующую морскую мину, обнаруженную недалеко от берега. По данным румынских властей, с марта по декабрь 2022 года в западной части Черного моря было уничтожено 40 морских мин.
"Турецкое грузовое судно "Ахмет Кан" уведомило румынские власти утром в субботу, 10 декабря, о наличии морской мины, дрейфующей на расстоянии примерно 2,5 морских мили от истока к северу от порта Констанца", - сообщила пресс-служба румынских ВМС.
ФСБ РФ в марте заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Российские саперы ведут работы по разминированию Арабатской стрелки - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня, 10:10Чем воюют на Украине
Минные поля, понтоны и ловушки на дорогах. Новая роль саперов в современной войнеПроблема обеспечения активного передвижения, маневрирования на линии фронта своих наземных войск и препятствование подобным действиям противника приобрела особую значимость и актуальность в современной войне.
 
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Заголовок открываемого материала
18:08Мореплавателей предупредили о дрейфующей украинской мине в северо-западной части Черного моря
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