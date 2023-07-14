https://ukraina.ru/20230714/1048030845.html
Мореплавателей предупредили о дрейфующей украинской мине в северо-западной части Черного моря
Мореплавателей предупредили о дрейфующей украинской мине в северо-западной части Черного моря - 14.07.2023 Украина.ру
Мореплавателей предупредили о дрейфующей украинской мине в северо-западной части Черного моря
Командование Черноморского флота предупредило о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 июля
2023-07-14T18:08
2023-07-14T18:08
2023-07-14T18:08
новости
мины
черное море
черноморский флот вмф россии
опасность
судоходство
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Военнослужащие российских ВМС в северо-западной части Черного моря обнаружили украинскую морскую мину, говорится в сообщении. Она бесконтрольно плавала в водах Чёрного моря, создавая угрозу для гражданских судов.Мину установили украинские военные в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования морской акватории, заявили в Минобороны.Это далеко не первый случай обнаружения в Чёрном море дрейфующих боеприпасов. В марте 2022 года две украинские морские мины были обнаружены в водах Румынии и Турции. Они были установлены на побережье близ Одессы.В декабре 2022 года водолазы Румынии уничтожили дрейфующую морскую мину, обнаруженную недалеко от берега. По данным румынских властей, с марта по декабрь 2022 года в западной части Черного моря было уничтожено 40 морских мин.ФСБ РФ в марте заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
https://ukraina.ru/20230630/1047698095.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мины, черное море, черноморский флот вмф россии, опасность, судоходство
Новости, мины, Черное море, Черноморский флот ВМФ России, опасность, судоходство
Мореплавателей предупредили о дрейфующей украинской мине в северо-западной части Черного моря
Командование Черноморского флота предупредило о минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ 14 июля
Военнослужащие российских ВМС в северо-западной части Черного моря обнаружили украинскую морскую мину, говорится в сообщении. Она бесконтрольно плавала в водах Чёрного моря, создавая угрозу для гражданских судов.
Мину установили украинские военные в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования морской акватории, заявили в Минобороны.
Это далеко не первый случай обнаружения в Чёрном море дрейфующих боеприпасов. В марте 2022 года две украинские морские мины были обнаружены в водах Румынии и Турции. Они были установлены на побережье близ Одессы.
В декабре 2022 года водолазы Румынии уничтожили дрейфующую морскую мину, обнаруженную недалеко от берега. По данным румынских властей, с марта по декабрь 2022 года в западной части Черного моря было уничтожено 40 морских мин.
"Турецкое грузовое судно "Ахмет Кан" уведомило румынские власти утром в субботу, 10 декабря, о наличии морской мины, дрейфующей на расстоянии примерно 2,5 морских мили от истока к северу от порта Констанца", - сообщила пресс-служба румынских ВМС.
ФСБ РФ в марте заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.