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Патриарх Кирилл призвал остановить террор против верующих на Украине

Патриарх Кирилл призвал остановить террор против верующих на Украине - 14.07.2023 Украина.ру

Патриарх Кирилл призвал остановить террор против верующих на Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с попытками изгнания верующих из Киево-Печерской лавры

2023-07-14T18:01

2023-07-14T18:01

2023-07-14T18:01

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пцу

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Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской Православной Церкви из Киево-Печерской лавры. Насилие применяется, в том числе, в отношении мирных граждан, которые пришли к стенам монастыря, чтобы защитить свое право молиться в дорогой их сердцам обители, заявил предстоятель.Патриарх упомянул о закрытии Лавры дважды в прошлом столетии, однако в конце 1980-х годов её возродили трудами верующих из разных стран. Патриарх Кирилл назвал Лавру "жемчужиной мирового Православия".Русская православная церковь обращалась в международные организации с призывом остановить гонения на верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые проводит киевский режим.Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) зафиксировала в апреле этого года несколько случаев насилия против прихожан и священников канонической УПЦ. ММПЧУ обеспокоена тем, что совокупное влияние действий правительства, направленных против УПЦ, может быть дискриминационным.Украинские власти организовали масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. В разных регионах страны запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом и полном запрете УПЦ.Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Церковь обвиняют в связях с Россией.

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новости, украина, россия (рф), патриарх кирилл, киево-печерская лавра, киевский режим, упц, пцу