Патриарх Кирилл призвал остановить террор против верующих на Украине - 14.07.2023 Украина.ру
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Патриарх Кирилл призвал остановить террор против верующих на Украине
Патриарх Кирилл призвал остановить террор против верующих на Украине - 14.07.2023 Украина.ру
Патриарх Кирилл призвал остановить террор против верующих на Украине
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с попытками изгнания верующих из Киево-Печерской лавры
2023-07-14T18:01
2023-07-14T18:01
новости
украина
россия (рф)
патриарх кирилл
киево-печерская лавра
киевский режим
упц
пцу
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Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской Православной Церкви из Киево-Печерской лавры. Насилие применяется, в том числе, в отношении мирных граждан, которые пришли к стенам монастыря, чтобы защитить свое право молиться в дорогой их сердцам обители, заявил предстоятель.Патриарх упомянул о закрытии Лавры дважды в прошлом столетии, однако в конце 1980-х годов её возродили трудами верующих из разных стран. Патриарх Кирилл назвал Лавру "жемчужиной мирового Православия".Русская православная церковь обращалась в международные организации с призывом остановить гонения на верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые проводит киевский режим.Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) зафиксировала в апреле этого года несколько случаев насилия против прихожан и священников канонической УПЦ. ММПЧУ обеспокоена тем, что совокупное влияние действий правительства, направленных против УПЦ, может быть дискриминационным.Украинские власти организовали масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. В разных регионах страны запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом и полном запрете УПЦ.Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Церковь обвиняют в связях с Россией.
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новости, украина, россия (рф), патриарх кирилл, киево-печерская лавра, киевский режим, упц, пцу
Новости, Украина, Россия (РФ), Патриарх Кирилл, Киево-Печерская лавра, киевский режим, УПЦ, ПЦУ

Патриарх Кирилл призвал остановить террор против верующих на Украине

18:01 14.07.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с заявлением в связи с попытками изгнания верующих из Киево-Печерской лавры
Украинские власти приступили к силовым акциям, направленным на окончательное изгнание верующих Украинской Православной Церкви из Киево-Печерской лавры. Насилие применяется, в том числе, в отношении мирных граждан, которые пришли к стенам монастыря, чтобы защитить свое право молиться в дорогой их сердцам обители, заявил предстоятель.
Патриарх упомянул о закрытии Лавры дважды в прошлом столетии, однако в конце 1980-х годов её возродили трудами верующих из разных стран. Патриарх Кирилл назвал Лавру "жемчужиной мирового Православия".
Русская православная церковь обращалась в международные организации с призывом остановить гонения на верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которые проводит киевский режим.
"Как показывает реакция мирового сообщества, право украинских граждан на свободное исповедание своей веры безынтересно многим из тех, кто во всеуслышание заявляет о своей приверженности правам человека", - говорится в заявлении.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) зафиксировала в апреле этого года несколько случаев насилия против прихожан и священников канонической УПЦ. ММПЧУ обеспокоена тем, что совокупное влияние действий правительства, направленных против УПЦ, может быть дискриминационным.
"На наших глазах безнаказанно и беззастенчиво осуществляется террор против верующих. Врагом государства объявлена Церковь, объединяющая несколько десятков миллионов верующих", - заявил Патриарх Кирилл.
Украинские власти организовали масштабную волну гонений на каноническую УПЦ. В разных регионах страны запретили ее деятельность, а в Раду внесли законопроект о фактическом и полном запрете УПЦ.
Служба безопасности Украины открывает уголовные дела против духовенства, проводит обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". Церковь обвиняют в связях с Россией.
Молебен на Владимирской горке в честь 1000-я крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
30 июня, 04:54
Как Киево-Печерской лавре возвращают "украинскую идентичность" По данным СВР России, Киев и ЮНЕСКО достигли соглашения, согласно которому из Киево-Печерской лавры будут вывезены христианские ценности, в том числе мощи святых — под предлогом их спасения от российских ракетных ударов
 
НовостиУкраинаРоссия (РФ)Патриарх КириллКиево-Печерская лавракиевский режимУПЦПЦУ
 
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