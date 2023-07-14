Александр Пелевин: кто он

Александр Пелевин о культурном фронте, литературе травмы и о том, зачем нужно приезжать в Донецк

О настоящем и будущем российской культуры, утраченном и обретенном, а также о любви к дончанам, творческих планах и жизни в целом изданию Украина.ру рассказал писатель, поэт и публицист Александр Пелевин