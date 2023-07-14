Александр Пелевин: кто он - 14.07.2023 Украина.ру
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Александр Пелевин: кто он
Александр Пелевин: кто он - 14.07.2023 Украина.ру
Александр Пелевин: кто он
Писатель, поэт и публицист
2023-07-14T17:32
2023-07-14T17:32
новости
александр пелевин
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Александр Сергеевич Пелевин родился 20 сентября 1988 года в Ленинграде. С восемнадцати лет пишет стихи. Учился на историческом факультете СПбГУ (не окончил), был главным редактором интернет-проекта «Луна. Инфо». Работал охранником в книжном магазине, до 2020 года — журналистом в «Деловом Петербурге». С 2009 года публикуется в Живом Журнале, на портале Стихи.ру (профиль был закрыт) и в своём паблике «ВКонтакте», несколько стихотворений опубликованы на портале «Сетевая словесность». Увлекается исторической реконструкцией. В 2021 году стал лауреатом премии «Национальный бестселлер» (номинатор — поэтесса Анна Долгарева), лауреат Московской арт-премии (II место) (повесть «Гори огнем»).Автор романов и сборников поэзии.
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новости, александр пелевин
Новости, Александр Пелевин

Александр Пелевин: кто он

17:32 14.07.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр ПелевинАлександр Пелевин
Александр Пелевин - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Пелевин
Читать в
Писатель, поэт и публицист
Александр Сергеевич Пелевин родился 20 сентября 1988 года в Ленинграде.
С восемнадцати лет пишет стихи.
Учился на историческом факультете СПбГУ (не окончил), был главным редактором интернет-проекта «Луна. Инфо».
Работал охранником в книжном магазине, до 2020 года — журналистом в «Деловом Петербурге».
С 2009 года публикуется в Живом Журнале, на портале Стихи.ру (профиль был закрыт) и в своём паблике «ВКонтакте», несколько стихотворений опубликованы на портале «Сетевая словесность».
Увлекается исторической реконструкцией.
В 2021 году стал лауреатом премии «Национальный бестселлер» (номинатор — поэтесса Анна Долгарева), лауреат Московской арт-премии (II место) (повесть «Гори огнем»).
Автор романов и сборников поэзии.
Александр Пелевин интервью
15:26Культура
Александр Пелевин о культурном фронте, литературе травмы и о том, зачем нужно приезжать в ДонецкО настоящем и будущем российской культуры, утраченном и обретенном, а также о любви к дончанам, творческих планах и жизни в целом изданию Украина.ру рассказал писатель, поэт и публицист Александр Пелевин
 
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