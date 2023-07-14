Александр Пелевин: кто он
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр ПелевинАлександр Пелевин
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Пелевин
Писатель, поэт и публицист
Александр Сергеевич Пелевин родился 20 сентября 1988 года в Ленинграде.
С восемнадцати лет пишет стихи.
Учился на историческом факультете СПбГУ (не окончил), был главным редактором интернет-проекта «Луна. Инфо».
Работал охранником в книжном магазине, до 2020 года — журналистом в «Деловом Петербурге».
С 2009 года публикуется в Живом Журнале, на портале Стихи.ру (профиль был закрыт) и в своём паблике «ВКонтакте», несколько стихотворений опубликованы на портале «Сетевая словесность».
Увлекается исторической реконструкцией.
В 2021 году стал лауреатом премии «Национальный бестселлер» (номинатор — поэтесса Анна Долгарева), лауреат Московской арт-премии (II место) (повесть «Гори огнем»).
Автор романов и сборников поэзии.
15:26КультураАлександр Пелевин о культурном фронте, литературе травмы и о том, зачем нужно приезжать в ДонецкО настоящем и будущем российской культуры, утраченном и обретенном, а также о любви к дончанам, творческих планах и жизни в целом изданию Украина.ру рассказал писатель, поэт и публицист Александр Пелевин