Бойцы ЧВК "Вагнер" начали обучать белорусскую территориальную оборону
© ВоенТВ телеграм-каналБойцы ЧВК Вагнер проводят занятия в Белоруссии
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Бойцы ЧВК "Вагнер" выступили инструкторами на занятиях белорусской территориальной обороны. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии
Бойцы ЧВК "Вагнер" передают белорусам свой боевой опыт. Недалеко от города Осиповичи Могилёвской области бойцы ЧВК "Вагнер" проводят занятия для белорусской территориальной обороны, сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.
"Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении пресс-службы.
Практика применения территориальных войск самая широкая: от усиления охраны участков государственной границы до защиты важных объектов в регионе - заводов, предприятий, электростанций и водоканалов, отметили в Минобороны.
"Это очень интересно слушать. Конечно, они побывали в боевых действиях. И это, несомненно, очень полезный опыт для нашей дружеской армии, так как мы в военных действиях с окончания Афганской войны не участвовали", - заявил белорусский военнообязанный.
В квалификации "вагнеровцев" сомневаться не приходится, занятия построены на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций, отметила корреспондент пресс-службы.
Опыт, который военнообязанные получили от представителей ЧВК "Вагнер", станет основательным вкладом в обеспечение военной безопасности страны.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что ему бы "такое подразделение в армии не помешало".
Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля в своём телеграм-канале заявил, что угрозы вторжения со стороны Белоруссии нет.
А президент Польши Анджей Дуда планирует созвать на совещание постоянных членов Совета национальной безопасности. По его словам, одной из гипотетических угроз на данный момент является потенциальное присутствие в Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнер", которые "возможно, призваны создать очередную угрозу для Украины с севера".
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