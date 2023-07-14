Бойцы ЧВК "Вагнер" начали обучать белорусскую территориальную оборону - 14.07.2023 Украина.ру
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Бойцы ЧВК "Вагнер" начали обучать белорусскую территориальную оборону
Бойцы ЧВК "Вагнер" начали обучать белорусскую территориальную оборону - 14.07.2023 Украина.ру
Бойцы ЧВК "Вагнер" начали обучать белорусскую территориальную оборону
Бойцы ЧВК "Вагнер" выступили инструкторами на занятиях белорусской территориальной обороны. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии
2023-07-14T17:33
2023-07-14T17:33
новости
белоруссия
чвк "вагнер"
"вагнеровцы"
зарубежье
украина
владимир зеленский
анджей дуда
польша
виктор хренин
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Бойцы ЧВК "Вагнер" передают белорусам свой боевой опыт. Недалеко от города Осиповичи Могилёвской области бойцы ЧВК "Вагнер" проводят занятия для белорусской территориальной обороны, сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.Практика применения территориальных войск самая широкая: от усиления охраны участков государственной границы до защиты важных объектов в регионе - заводов, предприятий, электростанций и водоканалов, отметили в Минобороны.В квалификации "вагнеровцев" сомневаться не приходится, занятия построены на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций, отметила корреспондент пресс-службы.Опыт, который военнообязанные получили от представителей ЧВК "Вагнер", станет основательным вкладом в обеспечение военной безопасности страны.Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что ему бы "такое подразделение в армии не помешало".Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля в своём телеграм-канале заявил, что угрозы вторжения со стороны Белоруссии нет.А президент Польши Анджей Дуда планирует созвать на совещание постоянных членов Совета национальной безопасности. По его словам, одной из гипотетических угроз на данный момент является потенциальное присутствие в Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнер", которые "возможно, призваны создать очередную угрозу для Украины с севера".
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новости, белоруссия, чвк "вагнер", "вагнеровцы", зарубежье, украина, владимир зеленский, анджей дуда, польша, виктор хренин
Новости, Белоруссия, ЧВК "Вагнер", "вагнеровцы", Зарубежье, Украина, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Польша, Виктор Хренин

Бойцы ЧВК "Вагнер" начали обучать белорусскую территориальную оборону

17:33 14.07.2023
 
© ВоенТВ телеграм-каналБойцы ЧВК Вагнер проводят занятия в Белоруссии
Бойцы ЧВК Вагнер проводят занятия в Белоруссии
© ВоенТВ телеграм-канал
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Бойцы ЧВК "Вагнер" выступили инструкторами на занятиях белорусской территориальной обороны. Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии
Бойцы ЧВК "Вагнер" передают белорусам свой боевой опыт. Недалеко от города Осиповичи Могилёвской области бойцы ЧВК "Вагнер" проводят занятия для белорусской территориальной обороны, сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.
"Под Осиповичами проходят занятия с подразделениями территориальных войск. В качестве инструкторов по ряду военных дисциплин выступили бойцы ЧВК "Вагнер", - говорится в сообщении пресс-службы.
Практика применения территориальных войск самая широкая: от усиления охраны участков государственной границы до защиты важных объектов в регионе - заводов, предприятий, электростанций и водоканалов, отметили в Минобороны.
"Это очень интересно слушать. Конечно, они побывали в боевых действиях. И это, несомненно, очень полезный опыт для нашей дружеской армии, так как мы в военных действиях с окончания Афганской войны не участвовали", - заявил белорусский военнообязанный.
В квалификации "вагнеровцев" сомневаться не приходится, занятия построены на личном опыте и разборе реальных боевых ситуаций, отметила корреспондент пресс-службы.
Опыт, который военнообязанные получили от представителей ЧВК "Вагнер", станет основательным вкладом в обеспечение военной безопасности страны.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявлял, что ему бы "такое подразделение в армии не помешало".
Президент Украины Владимир Зеленский 14 июля в своём телеграм-канале заявил, что угрозы вторжения со стороны Белоруссии нет.
А президент Польши Анджей Дуда планирует созвать на совещание постоянных членов Совета национальной безопасности. По его словам, одной из гипотетических угроз на данный момент является потенциальное присутствие в Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнер", которые "возможно, призваны создать очередную угрозу для Украины с севера".
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НовостиБелоруссияЧВК "Вагнер""вагнеровцы"ЗарубежьеУкраинаВладимир ЗеленскийАнджей ДудаПольшаВиктор Хренин
 
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