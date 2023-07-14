СПЧ направит Западу доказательства преступлений ВСУ и нацбатальонов - 14.07.2023 Украина.ру
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СПЧ направит Западу доказательства преступлений ВСУ и нацбатальонов
СПЧ направит Западу доказательства преступлений ВСУ и нацбатальонов - 14.07.2023 Украина.ру
СПЧ направит Западу доказательства преступлений ВСУ и нацбатальонов
Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отправит за границу новую подборку материалов о преступлениях Киева. Об этом сообщается в телеграм-канале СПЧ
2023-07-14T17:47
2023-07-14T17:47
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Российские общественники собрали сообщения о преступлениях, совершённых в ДНР И ЛНР с 1 мая по 30 июня 2023 года. В очередную подборку СПЧ вошли свидетельства преступлений ВСУ и украинских националистических батальонов против российских военных и мирных жителей.Среди материалов есть и свидетельства, предоставленные западными журналистами. В частности, в подборке есть фотографии украинских военных с нацистской символикой на форме. Его разместил на странице в соцсети журналист из США Джексон Хинкл. Свою публикацию он сопроводил подписью: "Гитлер бы гордился Зеленским и его солдатами".Украина не снижает интенсивность артиллерийских и ракетных обстрелов мирных городов Донбасса. Именно для этих целей Киев использует западное вооружение, отметили в СПЧ.Материалы преступлений Киева рассылаются в международные организации, диппредставительства, а также западным политикам, журналистам и правозащитникам.Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев сравнил киевский режим с боевиками ИГИЛ* и призвал провести международное расследование гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ).* организация признана террористической и запрещена в РФ
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новости, преступления, украина, спч, свидетельства, всу
Новости, преступления, Украина, СПЧ, Свидетельства, ВСУ

СПЧ направит Западу доказательства преступлений ВСУ и нацбатальонов

17:47 14.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБеженцы, самостоятельно выбравшиеся из Волновахи, в селе Бугас
Беженцы, самостоятельно выбравшиеся из Волновахи, в селе Бугас - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отправит за границу новую подборку материалов о преступлениях Киева. Об этом сообщается в телеграм-канале СПЧ
Российские общественники собрали сообщения о преступлениях, совершённых в ДНР И ЛНР с 1 мая по 30 июня 2023 года. В очередную подборку СПЧ вошли свидетельства преступлений ВСУ и украинских националистических батальонов против российских военных и мирных жителей.
Среди материалов есть и свидетельства, предоставленные западными журналистами. В частности, в подборке есть фотографии украинских военных с нацистской символикой на форме. Его разместил на странице в соцсети журналист из США Джексон Хинкл. Свою публикацию он сопроводил подписью: "Гитлер бы гордился Зеленским и его солдатами".
Украина не снижает интенсивность артиллерийских и ракетных обстрелов мирных городов Донбасса. Именно для этих целей Киев использует западное вооружение, отметили в СПЧ.
"Просим учитывать приведенную информацию при оценке происходящего на Украине и при принятии решений о предоставлении ей военной поддержки", - говорится в сопроводительном письме председателя СПЧ Валерия Фадеева.
Материалы преступлений Киева рассылаются в международные организации, диппредставительства, а также западным политикам, журналистам и правозащитникам.
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев сравнил киевский режим с боевиками ИГИЛ* и призвал провести международное расследование гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ).
* организация признана террористической и запрещена в РФ
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