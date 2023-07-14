https://ukraina.ru/20230714/1048028306.html

СПЧ направит Западу доказательства преступлений ВСУ и нацбатальонов

СПЧ направит Западу доказательства преступлений ВСУ и нацбатальонов - 14.07.2023 Украина.ру

СПЧ направит Западу доказательства преступлений ВСУ и нацбатальонов

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отправит за границу новую подборку материалов о преступлениях Киева. Об этом сообщается в телеграм-канале СПЧ

2023-07-14T17:47

2023-07-14T17:47

2023-07-14T17:47

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преступления

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спч

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Российские общественники собрали сообщения о преступлениях, совершённых в ДНР И ЛНР с 1 мая по 30 июня 2023 года. В очередную подборку СПЧ вошли свидетельства преступлений ВСУ и украинских националистических батальонов против российских военных и мирных жителей.Среди материалов есть и свидетельства, предоставленные западными журналистами. В частности, в подборке есть фотографии украинских военных с нацистской символикой на форме. Его разместил на странице в соцсети журналист из США Джексон Хинкл. Свою публикацию он сопроводил подписью: "Гитлер бы гордился Зеленским и его солдатами".Украина не снижает интенсивность артиллерийских и ракетных обстрелов мирных городов Донбасса. Именно для этих целей Киев использует западное вооружение, отметили в СПЧ.Материалы преступлений Киева рассылаются в международные организации, диппредставительства, а также западным политикам, журналистам и правозащитникам.Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев сравнил киевский режим с боевиками ИГИЛ* и призвал провести международное расследование гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ).* организация признана террористической и запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20230714/1048024670.html

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новости, преступления, украина, спч, свидетельства, всу