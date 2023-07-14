https://ukraina.ru/20230714/1048027482.html

Вести себя порядочно — не в стиле Украины: что говорили об Украине в мире 14 июля

Вести себя порядочно — не в стиле Украины: что говорили об Украине в мире 14 июля - 14.07.2023 Украина.ру

Вести себя порядочно — не в стиле Украины: что говорили об Украине в мире 14 июля

Украина.ру, 14.07.2023

2023-07-14T16:49

2023-07-14T16:49

2023-07-14T16:49

эксклюзив

хантер байден

николай злочевский

burisma

сша

украина

виктор орбан

венгрия

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Злочевский хотел перебраться в США при помощи БайденаЖурналисты информационного портала The Daily Caller обнаружили среди электронных писем на забытом в мастерской несколько лет назад ноутбуке сына президента США Хантера Байдена свидетельства того, что в 2014-2016 годах он вместе с деловыми партнёрами пытался помочь бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины, сооснователю энергетической компании Burisma Holdings Николаю Злочевскому получить повторную американскую визу.Советник председателя Burisma Вадим Пожарский в июне 2014-го отправил Хантеру и его соратникам биографию "основного акционера Burisma Николая", американская сторона занялась решением вопроса уже через неделю.Госдепартамент внёс Злочевского в "чёрный список" после Майдана и в 2014-м аннулировал его визу. Бывший министр был готов подать запрос на новое разрешение для въезда в США, но ему нужно было приглашение, и Пожарский попросил, чтобы документ "подписал юрист/партнёр одной из компаний, а именно Хантер Байден".Эксперты, чьё мнение приводит The Daily Caller, расценивают действия Байдена и его партнёров можно как лоббистскую деятельность, для осуществления которой в США необходима регистрация, а они этого не делали. Соответственно, можно говорить о нарушении американского законодательства.Кроме того, Байден-младший пытался помочь Злочевскому получить визу в Мексику.Чем закончилась визовая история сооснователя Burisma Holding, в совет директоров которой входил Хантер, неизвестно.Просишь, так делай это вежливоСаммит НАТО завершился два дня назад, но поведение президента Украины Владимира Зеленского в грубой манере требовавшего от Запада делать для его страны гораздо больше, обсуждают до сих пор. Одним из самых ярких эпизодов в этом контексте стало заявление в Вильнюсе министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, призвавшего Украину быть более благодарной за полученную помощь и не считать страны НАТО, поставляющие вооружение ВСУ, интернет-магазином Amazon, где просто делают заказ по списку."[Уоллес] непривычен к украинскому стилю коммуникации и заявлений. Если ты в беде и просишь помощи, веди себя порядочно - так, по крайней мере, думают в Венгрии. С украинцами это не действует. Украинцы на самом деле агрессивно требуют, используют моральный шантаж и много чего ещё", - сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.Объяснимо, что Украина смотрит на мир со своей точки зрения, но Венгрия не может принять украинскую позицию, поскольку это сразу вовлекло бы её в конфликт, отметил глава правительства."Мне надо было сообщить правительству, что Запад хочет продолжения войны, поэтому нам надо готовиться к тому, что война и санкции не исчезнут из нашей жизни. Если бы они исчезли - что вообще-то зависит от нас, просто западные руководители этого не хотят - существенная часть экономических бед в ту же минуту были "вылечены", - констатировал Орбан.Украину не приняли в НАТО, вот и хорошо"Я был рад, что Байден и Шольц позаботились о том, чтобы Украина не была принята в НАТО. Мы (партия "Альтернатива для Германии" – ред.) принципиально против того, чтобы НАТО расширялась до российской границы. Поэтому это позитивный результат", — заявил бывший лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Александер Гауланд в ходе дискуссии на немецком телеканале ZDF.В преддверии начала саммита НАТО источники издания Bild сообщили, что США и Германия блокируют заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс.При этом Гауланд отметил, что позиции Германии и США, заинтересованных в ослаблении позиции России на международной арене за счёт расширения НАТО, в конфликте на Украине различаются."В целом нашему министру иностранных дел следовало бы ежедневно перемещаться между Москвой и Киевом. В этом заключается наш интерес как немцев - восстановить мир", - объяснил политик.Он призвал власти ФРГ активизировать дипломатические усилия по достижению компромисса между Россией и Украиной, хотя достичь перемирия будет совсем непросто.Запад самоутверждается ценой крови украинцев"Если бы мир стоял в центре обсуждений в Вильнюсе, у нас было бы компромиссное предложение, над которым надо работать, а не настойчивое требование о выводе российских войск с украинских территорий, что равносильно требованию, чтобы Россия признала своё поражение, хотя она доминирует на поле боя. Кто-то скажет, что это несправедливо. История рассудит - она всегда учила, что войны завершаются компромиссом, если не заканчиваются полным разгромом одной из сторон. Но, как отмечают авторитетные наблюдатели, поражение для России, страны с 6 000 ядерными боеголовками, не может рассматриваться", - заявил бывший посол Италии в Тегеране и Китае Альберто Браданини.НАТО, тем не менее, хочет продолжения войны, ценой крови украинцев, лишь подтверждая свою политическую безответственность и цинизм в самопровозглашении себя хозяевами мира, подчёркивает дипломат.Он обращает внимание на то, что многие видные западные политики и общественные деятели сами предупреждали о реакции Москвы на сближение НАТО с Украиной. В их числе бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, американский философ Ноам Хомский, вице-президент аналитического центра Института Шиллера в США Харли Шлангер, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, директор ЦРУ Уильям Бёрнс в бытность послом США в РФ. А бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в 2008 году так и заявляла: вступление Украины в НАТО привело бы к войне с Россией.

https://ukraina.ru/20201027/1029399193.html

https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html

https://ukraina.ru/20230527/1046629070.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, хантер байден, николай злочевский, burisma, сша, украина, виктор орбан, венгрия