Вести себя порядочно — не в стиле Украины: что говорили об Украине в мире 14 июля - 14.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230714/1048027482.html
Вести себя порядочно — не в стиле Украины: что говорили об Украине в мире 14 июля
Вести себя порядочно — не в стиле Украины: что говорили об Украине в мире 14 июля - 14.07.2023 Украина.ру
Вести себя порядочно — не в стиле Украины: что говорили об Украине в мире 14 июля
Украина.ру, 14.07.2023
2023-07-14T16:49
2023-07-14T16:49
эксклюзив
хантер байден
николай злочевский
burisma
сша
украина
виктор орбан
венгрия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0e/1048027956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93ad6bd90634defeebd8540c12a70cbe.jpg.webp
Злочевский хотел перебраться в США при помощи БайденаЖурналисты информационного портала The Daily Caller обнаружили среди электронных писем на забытом в мастерской несколько лет назад ноутбуке сына президента США Хантера Байдена свидетельства того, что в 2014-2016 годах он вместе с деловыми партнёрами пытался помочь бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины, сооснователю энергетической компании Burisma Holdings Николаю Злочевскому получить повторную американскую визу.Советник председателя Burisma Вадим Пожарский в июне 2014-го отправил Хантеру и его соратникам биографию "основного акционера Burisma Николая", американская сторона занялась решением вопроса уже через неделю.Госдепартамент внёс Злочевского в "чёрный список" после Майдана и в 2014-м аннулировал его визу. Бывший министр был готов подать запрос на новое разрешение для въезда в США, но ему нужно было приглашение, и Пожарский попросил, чтобы документ "подписал юрист/партнёр одной из компаний, а именно Хантер Байден".Эксперты, чьё мнение приводит The Daily Caller, расценивают действия Байдена и его партнёров можно как лоббистскую деятельность, для осуществления которой в США необходима регистрация, а они этого не делали. Соответственно, можно говорить о нарушении американского законодательства.Кроме того, Байден-младший пытался помочь Злочевскому получить визу в Мексику.Чем закончилась визовая история сооснователя Burisma Holding, в совет директоров которой входил Хантер, неизвестно.Просишь, так делай это вежливоСаммит НАТО завершился два дня назад, но поведение президента Украины Владимира Зеленского в грубой манере требовавшего от Запада делать для его страны гораздо больше, обсуждают до сих пор. Одним из самых ярких эпизодов в этом контексте стало заявление в Вильнюсе министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, призвавшего Украину быть более благодарной за полученную помощь и не считать страны НАТО, поставляющие вооружение ВСУ, интернет-магазином Amazon, где просто делают заказ по списку."[Уоллес] непривычен к украинскому стилю коммуникации и заявлений. Если ты в беде и просишь помощи, веди себя порядочно - так, по крайней мере, думают в Венгрии. С украинцами это не действует. Украинцы на самом деле агрессивно требуют, используют моральный шантаж и много чего ещё", - сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.Объяснимо, что Украина смотрит на мир со своей точки зрения, но Венгрия не может принять украинскую позицию, поскольку это сразу вовлекло бы её в конфликт, отметил глава правительства."Мне надо было сообщить правительству, что Запад хочет продолжения войны, поэтому нам надо готовиться к тому, что война и санкции не исчезнут из нашей жизни. Если бы они исчезли - что вообще-то зависит от нас, просто западные руководители этого не хотят - существенная часть экономических бед в ту же минуту были "вылечены", - констатировал Орбан.Украину не приняли в НАТО, вот и хорошо"Я был рад, что Байден и Шольц позаботились о том, чтобы Украина не была принята в НАТО. Мы (партия "Альтернатива для Германии" – ред.) принципиально против того, чтобы НАТО расширялась до российской границы. Поэтому это позитивный результат", — заявил бывший лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Александер Гауланд в ходе дискуссии на немецком телеканале ZDF.В преддверии начала саммита НАТО источники издания Bild сообщили, что США и Германия блокируют заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс.При этом Гауланд отметил, что позиции Германии и США, заинтересованных в ослаблении позиции России на международной арене за счёт расширения НАТО, в конфликте на Украине различаются."В целом нашему министру иностранных дел следовало бы ежедневно перемещаться между Москвой и Киевом. В этом заключается наш интерес как немцев - восстановить мир", - объяснил политик.Он призвал власти ФРГ активизировать дипломатические усилия по достижению компромисса между Россией и Украиной, хотя достичь перемирия будет совсем непросто.Запад самоутверждается ценой крови украинцев"Если бы мир стоял в центре обсуждений в Вильнюсе, у нас было бы компромиссное предложение, над которым надо работать, а не настойчивое требование о выводе российских войск с украинских территорий, что равносильно требованию, чтобы Россия признала своё поражение, хотя она доминирует на поле боя. Кто-то скажет, что это несправедливо. История рассудит - она всегда учила, что войны завершаются компромиссом, если не заканчиваются полным разгромом одной из сторон. Но, как отмечают авторитетные наблюдатели, поражение для России, страны с 6 000 ядерными боеголовками, не может рассматриваться", - заявил бывший посол Италии в Тегеране и Китае Альберто Браданини.НАТО, тем не менее, хочет продолжения войны, ценой крови украинцев, лишь подтверждая свою политическую безответственность и цинизм в самопровозглашении себя хозяевами мира, подчёркивает дипломат.Он обращает внимание на то, что многие видные западные политики и общественные деятели сами предупреждали о реакции Москвы на сближение НАТО с Украиной. В их числе бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, американский философ Ноам Хомский, вице-президент аналитического центра Института Шиллера в США Харли Шлангер, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, директор ЦРУ Уильям Бёрнс в бытность послом США в РФ. А бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в 2008 году так и заявляла: вступление Украины в НАТО привело бы к войне с Россией.
https://ukraina.ru/20201027/1029399193.html
https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html
https://ukraina.ru/20230527/1046629070.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0e/1048027956_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f4914aed9e9fa45915fd7071df922e05.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хантер байден, николай злочевский, burisma, сша, украина, виктор орбан, венгрия
Эксклюзив, Хантер Байден, Николай Злочевский, Burisma, США, Украина, Виктор Орбан, Венгрия

Вести себя порядочно — не в стиле Украины: что говорили об Украине в мире 14 июля

16:49 14.07.2023
 
© AP / Peter Dejong
- РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© AP / Peter Dejong
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Злочевский хотел перебраться в США при помощи Байдена
Журналисты информационного портала The Daily Caller обнаружили среди электронных писем на забытом в мастерской несколько лет назад ноутбуке сына президента США Хантера Байдена свидетельства того, что в 2014-2016 годах он вместе с деловыми партнёрами пытался помочь бывшему министру экологии и природных ресурсов Украины, сооснователю энергетической компании Burisma Holdings Николаю Злочевскому получить повторную американскую визу.
Советник председателя Burisma Вадим Пожарский в июне 2014-го отправил Хантеру и его соратникам биографию "основного акционера Burisma Николая", американская сторона занялась решением вопроса уже через неделю.
Госдепартамент внёс Злочевского в "чёрный список" после Майдана и в 2014-м аннулировал его визу. Бывший министр был готов подать запрос на новое разрешение для въезда в США, но ему нужно было приглашение, и Пожарский попросил, чтобы документ "подписал юрист/партнёр одной из компаний, а именно Хантер Байден".
Эксперты, чьё мнение приводит The Daily Caller, расценивают действия Байдена и его партнёров можно как лоббистскую деятельность, для осуществления которой в США необходима регистрация, а они этого не делали. Соответственно, можно говорить о нарушении американского законодательства.
Кроме того, Байден-младший пытался помочь Злочевскому получить визу в Мексику.
Чем закончилась визовая история сооснователя Burisma Holding, в совет директоров которой входил Хантер, неизвестно.
советник правления Burisma Вадим Пожарский
27 октября 2020, 16:20
Приключения американцев на Украине: как лоббисты Burisma в генпрокуратуру ходилиУкраинская карта продолжает играть в американских выборах. Как стало понятно из недавней публикации New York Post, Джо Байден в бытность вице-президентом США должен был знать о проблемах работающей на Украине компании Burisma, в чьем правлении заседал его сын Хантер
Просишь, так делай это вежливо
Саммит НАТО завершился два дня назад, но поведение президента Украины Владимира Зеленского в грубой манере требовавшего от Запада делать для его страны гораздо больше, обсуждают до сих пор.
Одним из самых ярких эпизодов в этом контексте стало заявление в Вильнюсе министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, призвавшего Украину быть более благодарной за полученную помощь и не считать страны НАТО, поставляющие вооружение ВСУ, интернет-магазином Amazon, где просто делают заказ по списку.
"[Уоллес] непривычен к украинскому стилю коммуникации и заявлений. Если ты в беде и просишь помощи, веди себя порядочно - так, по крайней мере, думают в Венгрии. С украинцами это не действует.
Украинцы на самом деле агрессивно требуют, используют моральный шантаж и много чего ещё", - сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
Объяснимо, что Украина смотрит на мир со своей точки зрения, но Венгрия не может принять украинскую позицию, поскольку это сразу вовлекло бы её в конфликт, отметил глава правительства.
"Мне надо было сообщить правительству, что Запад хочет продолжения войны, поэтому нам надо готовиться к тому, что война и санкции не исчезнут из нашей жизни. Если бы они исчезли - что вообще-то зависит от нас, просто западные руководители этого не хотят - существенная часть экономических бед в ту же минуту были "вылечены", - констатировал Орбан.
Украину не приняли в НАТО, вот и хорошо
"Я был рад, что Байден и Шольц позаботились о том, чтобы Украина не была принята в НАТО. Мы (партия "Альтернатива для Германии" – ред.) принципиально против того, чтобы НАТО расширялась до российской границы. Поэтому это позитивный результат", — заявил бывший лидер фракции партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Александер Гауланд в ходе дискуссии на немецком телеканале ZDF.
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
12 июля, 09:34
Саммит НАТО: победители и проигравшиеСаммит НАТО в Вильнюсе завершается. Заключительная декларация согласована. Участники разъезжаются. Можно подвести итоги
В преддверии начала саммита НАТО источники издания Bild сообщили, что США и Германия блокируют заявку Украины на вступление в Североатлантический альянс.
При этом Гауланд отметил, что позиции Германии и США, заинтересованных в ослаблении позиции России на международной арене за счёт расширения НАТО, в конфликте на Украине различаются.
"В целом нашему министру иностранных дел следовало бы ежедневно перемещаться между Москвой и Киевом. В этом заключается наш интерес как немцев - восстановить мир", - объяснил политик.
Он призвал власти ФРГ активизировать дипломатические усилия по достижению компромисса между Россией и Украиной, хотя достичь перемирия будет совсем непросто.
Запад самоутверждается ценой крови украинцев
"Если бы мир стоял в центре обсуждений в Вильнюсе, у нас было бы компромиссное предложение, над которым надо работать, а не настойчивое требование о выводе российских войск с украинских территорий, что равносильно требованию, чтобы Россия признала своё поражение, хотя она доминирует на поле боя.
Кто-то скажет, что это несправедливо. История рассудит - она всегда учила, что войны завершаются компромиссом, если не заканчиваются полным разгромом одной из сторон. Но, как отмечают авторитетные наблюдатели, поражение для России, страны с 6 000 ядерными боеголовками, не может рассматриваться", - заявил бывший посол Италии в Тегеране и Китае Альберто Браданини.
НАТО, тем не менее, хочет продолжения войны, ценой крови украинцев, лишь подтверждая свою политическую безответственность и цинизм в самопровозглашении себя хозяевами мира, подчёркивает дипломат.
В.Путин встретился с Г.Киссинджером - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
27 мая, 10:06
Безжалостный геополитик в теле учёного. Кому в свои 100 лет готовит очередную ловушку Генри Киссинджер27 мая - 100 лет Генри Киссинджеру. 100 лет тому назад, в 1923 году, в Баварии родился мальчик, которого назвали Хайнц Альфред Киссингер. Весь мир его знает под именем Генри Киссинджера.
Он обращает внимание на то, что многие видные западные политики и общественные деятели сами предупреждали о реакции Москвы на сближение НАТО с Украиной.
В их числе бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, американский философ Ноам Хомский, вице-президент аналитического центра Института Шиллера в США Харли Шлангер, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер, директор ЦРУ Уильям Бёрнс в бытность послом США в РФ.
А бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в 2008 году так и заявляла: вступление Украины в НАТО привело бы к войне с Россией.
 
ЭксклюзивХантер БайденНиколай ЗлочевскийBurismaСШАУкраинаВиктор ОрбанВенгрия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:08Мореплавателей предупредили о дрейфующей украинской мине в северо-западной части Черного моря
18:01Продление зерновой сделки, заявление патриарха. Итоги 14 июля на Украине
18:01Патриарх Кирилл призвал остановить террор против верующих на Украине
18:00Как русские победили немцев под Грюнвальдом, но в результате проиграли полякам
17:47СПЧ направит Западу доказательства преступлений ВСУ и нацбатальонов
17:40Сергей Марков: Закон о запрете смены пола служит преградой от вакханалии, которая царит на Западе
17:33Бойцы ЧВК "Вагнер" начали обучать белорусскую территориальную оборону
17:32Александр Пелевин: кто он
16:49Вести себя порядочно — не в стиле Украины: что говорили об Украине в мире 14 июля
16:46Украинские боевики под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями - СМИ
16:39Украина не вступит в НАТО, ВСУ готовятся к обороне. О чём говорили эксперты 14 июля
16:30При каком условии пойдём на оккупацию Прибалтики и что происходит между Украиной и Польшей - Ищенко
16:29"Это несерьезно и постыдно". В Грузии прокомментировали просьбу выдать Саакашвили
16:19Владимир Евсеев: После бессмысленных жертв на юге ВСУ продолжат, как маньяк, бросаться на нашу оборону
15:58Дмитрий Евстафьев о саммите НАТО: Это был карнавал, ради которого Зеленский пожертвовал жизнями украинцев
15:57Дмитрий Краснов: Властные элиты борются с инакомыслием в Европе — доходит до маразма
15:46"Даже ярые сторонники Украины не выдерживают". Как США хотели наказать Зеленского
15:44Верховная Рада назначила День украинской государственности в день смерти Крестителя Руси
15:26Александр Пелевин о культурном фронте, литературе травмы и о том, зачем нужно приезжать в Донецк
15:08Депутаты Рады призвали президента Грузии помиловать Саакашвили
Лента новостейМолния