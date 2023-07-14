https://ukraina.ru/20230714/1048026422.html

При каком условии пойдём на оккупацию Прибалтики и что происходит между Украиной и Польшей - Ищенко

При каком условии пойдём на оккупацию Прибалтики и что происходит между Украиной и Польшей - Ищенко - 14.07.2023 Украина.ру

При каком условии пойдём на оккупацию Прибалтики и что происходит между Украиной и Польшей - Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о новых западных угрозах Китаю по итогам саммита НАТО, как... Украина.ру, 14.07.2023

2023-07-14T16:30

2023-07-14T16:30

2023-07-14T16:30

ростислав ищенко

видео

россия (рф)

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нато

саммит

санкции

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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о новых западных угрозах Китаю по итогам саммита НАТО, как Североатлантический альянс прорабатывает планы по полномасштабной войне с Россией, а также проанализировал, в каком положении ВСУ окажутся уже этой осенью: 00:36 – Итоги саммита НАТО: о главном успехе США; 13:50 – Какие "подарки" ЕС готовит Украине к концу года? 16:55 – На чем основываются любовь и ненависть между Польшей и Украиной? 21:04 – О планах НАТО по развертыванию дополнительных сил на востоке Европы; 24:08 – 80 лет битве под Прохоровкой: чем этот опыт может помочь России в СВО? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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