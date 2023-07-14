При каком условии пойдём на оккупацию Прибалтики и что происходит между Украиной и Польшей - Ищенко - 14.07.2023 Украина.ру
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При каком условии пойдём на оккупацию Прибалтики и что происходит между Украиной и Польшей - Ищенко
При каком условии пойдём на оккупацию Прибалтики и что происходит между Украиной и Польшей - Ищенко - 14.07.2023 Украина.ру
При каком условии пойдём на оккупацию Прибалтики и что происходит между Украиной и Польшей - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о новых западных угрозах Китаю по итогам саммита НАТО, как... Украина.ру, 14.07.2023
2023-07-14T16:30
2023-07-14T16:30
ростислав ищенко
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
сша
нато
саммит
санкции
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о новых западных угрозах Китаю по итогам саммита НАТО, как Североатлантический альянс прорабатывает планы по полномасштабной войне с Россией, а также проанализировал, в каком положении ВСУ окажутся уже этой осенью: 00:36 – Итоги саммита НАТО: о главном успехе США; 13:50 – Какие "подарки" ЕС готовит Украине к концу года? 16:55 – На чем основываются любовь и ненависть между Польшей и Украиной? 21:04 – О планах НАТО по развертыванию дополнительных сил на востоке Европы; 24:08 – 80 лет битве под Прохоровкой: чем этот опыт может помочь России в СВО? ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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ростислав ищенко, видео, россия (рф), украина, сво, всу, сша, нато, саммит, санкции, экономика, азия, тайвань, ес, европа, польша, владимир зеленский, прибалтика, сражение под прохоровкой (1943), курская битва, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, США, НАТО, саммит, санкции, экономика, Азия, Тайвань, ЕС, Европа, Польша, Владимир Зеленский, Прибалтика, Сражение под Прохоровкой (1943), Курская битва

При каком условии пойдём на оккупацию Прибалтики и что происходит между Украиной и Польшей - Ищенко

16:30 14.07.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал о новых западных угрозах Китаю по итогам саммита НАТО, как Североатлантический альянс прорабатывает планы по полномасштабной войне с Россией, а также проанализировал, в каком положении ВСУ окажутся уже этой осенью:
00:36 – Итоги саммита НАТО: о главном успехе США;
13:50 – Какие "подарки" ЕС готовит Украине к концу года?
16:55 – На чем основываются любовь и ненависть между Польшей и Украиной?
21:04 – О планах НАТО по развертыванию дополнительных сил на востоке Европы;
24:08 – 80 лет битве под Прохоровкой: чем этот опыт может помочь России в СВО?
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
 
Ростислав ИщенкоВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОВСУСШАНАТОсаммитсанкцииэкономикаАзияТайваньЕСЕвропаПольшаВладимир ЗеленскийПрибалтикаСражение под Прохоровкой (1943)Курская битва
 
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