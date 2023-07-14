https://ukraina.ru/20230714/1048026242.html

"Это несерьезно и постыдно". В Грузии прокомментировали просьбу выдать Саакашвили

"Это несерьезно и постыдно". В Грузии прокомментировали просьбу выдать Саакашвили - 14.07.2023 Украина.ру

"Это несерьезно и постыдно". В Грузии прокомментировали просьбу выдать Саакашвили

Председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе откликнулся на обращение депутатов Европарламента, призывающих власти перевести Михаила Саакашвили на лечение за границу. Слова Кобахидзе передаёт грузинский телеканал Mtavari

2023-07-14T16:29

2023-07-14T16:29

2023-07-14T16:29

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Около 50 депутатов Европарламента обратились к властям Грузии с просьбой передать бывшего лидера страны Михаила Саакашвили в одну из стран ЕС на лечение. Председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе назвал просьбу "несерьёзной и постыдной". Он подчеркнул, что цель Грузии прямо противоположна цели "одиозных депутатов Европарламента". "Мы не хотим поляризации, хаоса в стране, мы хотим мира в этой стране, поэтому будем действовать не по указке одиозных депутатов, а в соответствии с диктатом интересов нашей страны", сказал Кобахидзе.В начале июля бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.Депутаты Верховной Рады Украины 14 июля приняли документ, призывающий президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать бывшего лидера страны Михаила Саакашвили.Кроме того, депутаты Рады призвали парламенты европейских стран утвердить решения об освобождении Саакашвили, тем самым подтвердив "важность соблюдения стандартов прав человека".

https://ukraina.ru/20230705/1047825673.html

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новости, грузия, зарубежье, европарламент, саакашвили, верховная рада