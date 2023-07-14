Украинские боевики под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями - СМИ - 14.07.2023 Украина.ру
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Украинские боевики под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями - СМИ
Украинские боевики под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями - СМИ - 14.07.2023 Украина.ру
Украинские боевики под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями - СМИ
Украинские диверсанты расстреляли машину с мирными жителями в районе Угледара в Донецкой Народной Республике. Видеозапись опубликовали РИА Новости
2023-07-14T16:46
2023-07-14T16:46
новости
угледар
днр
расстрел
военные преступления
мирные жители
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На кадрах пятеро вооружённых диверсантов высадились из украинского броневика "Казак-2". После этого машина скрылась в лесополосе, а солдаты заняли выжидательную позицию у дороги.В это время по полю двигался легковой автомобиль с мирными жителями. Когда он приблизился к засаде, боевики вышли из укрытия, окружили машину и в упор расстреляли водителя и пассажира.Диверсанты выволокли тело из машины тело водителя, а после этого - тело пассажира. Один из военнослужащих, предположительно, достал аптечку и попытался провести раненому пассажиру непрямой массаж сердца. После этого тела убитых военнослужащие бросили у машины.Через минуту к расстрелянному автомобилю подъехал броневик и "тараном" сдвинул его к лесополосе. Когда диверсанты садились в машину, по ним начала бить российская артиллерия. После этого военнослужащие всё же смогли запрыгнули броневик и он уехал. 14 июля председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание штаба в Мариуполе, где выслушал доклад о расследовании преступлений киевского режима.Следствием было заочно предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил – начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре, бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александру Краснооку.Следствием установлено, что в марте 2022 года военнослужащий Максим Рожевецкий выстрелил из автомата в мирную жительницу Мариуполя, с ним проводятся следственные действия. Завершено расследование в отношении участника "Азова"* – Сергея Михайленко, который в марте прошлого года в Мариуполе совместно с командиром отделения Жучковым расстрелял автомобиль с мирными жителями.Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевика украинского батальона "Азов"* Дмитрия Смития к 20 годам колонии строгого режима за убийство жительницы Мариуполя, сделавшей ему замечание.Смитий был признан судом виновным в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением, а также в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.*Запрещенная в РФ террористическая организация
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новости, угледар, днр, расстрел, военные преступления, мирные жители
Новости, Угледар, ДНР, расстрел, Военные преступления, мирные жители

Украинские боевики под Угледаром расстреляли машину с мирными жителями - СМИ

16:46 14.07.2023
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Украинские диверсанты расстреляли машину с мирными жителями в районе Угледара в Донецкой Народной Республике. Видеозапись опубликовали РИА Новости
На кадрах пятеро вооружённых диверсантов высадились из украинского броневика "Казак-2". После этого машина скрылась в лесополосе, а солдаты заняли выжидательную позицию у дороги.
В это время по полю двигался легковой автомобиль с мирными жителями. Когда он приблизился к засаде, боевики вышли из укрытия, окружили машину и в упор расстреляли водителя и пассажира.
Диверсанты выволокли тело из машины тело водителя, а после этого - тело пассажира. Один из военнослужащих, предположительно, достал аптечку и попытался провести раненому пассажиру непрямой массаж сердца. После этого тела убитых военнослужащие бросили у машины.
Через минуту к расстрелянному автомобилю подъехал броневик и "тараном" сдвинул его к лесополосе. Когда диверсанты садились в машину, по ним начала бить российская артиллерия. После этого военнослужащие всё же смогли запрыгнули броневик и он уехал.
14 июля председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание штаба в Мариуполе, где выслушал доклад о расследовании преступлений киевского режима.
Следствием было заочно предъявлено обвинение бывшему министру обороны Украины Андрею Загороднюку, бывшему первому заместителю командующего операцией объединенных сил – начальнику объединенного оперативного штаба ВСУ Игорю Танцюре, бывшему командующему оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александру Краснооку.
Следствием установлено, что в марте 2022 года военнослужащий Максим Рожевецкий выстрелил из автомата в мирную жительницу Мариуполя, с ним проводятся следственные действия. Завершено расследование в отношении участника "Азова"* – Сергея Михайленко, который в марте прошлого года в Мариуполе совместно с командиром отделения Жучковым расстрелял автомобиль с мирными жителями.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил боевика украинского батальона "Азов"* Дмитрия Смития к 20 годам колонии строгого режима за убийство жительницы Мариуполя, сделавшей ему замечание.
Смитий был признан судом виновным в убийстве и жестоком обращении с гражданским населением, а также в применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
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