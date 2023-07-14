Верховная Рада назначила День украинской государственности в день смерти Крестителя Руси - 14.07.2023 Украина.ру
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Верховная Рада назначила День украинской государственности в день смерти Крестителя Руси
Верховная Рада назначила День украинской государственности в день смерти Крестителя Руси - 14.07.2023 Украина.ру
Верховная Рада назначила День украинской государственности в день смерти Крестителя Руси
Верховная Рада Украина приняла законопроект о переносе дат празднования трёх государственных праздников, сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале 14 июля
2023-07-14T15:44
2023-07-14T16:43
новости
украина
верховная рада
рождество
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Верховная Рада Украины перенесла Дни празднования Рождества, украинской государственности, защитников и защитниц Украины. "За" перенос проголосовали 241 из 308 народных депутатовЦелью законопроекта является отказ от "російського" (укр., переводится как "русского", так и "российского". - Ред.) наследия, написал Железняк.Рождество перенесли с 7 января на 25 декабря, День защитников и защитниц Украины - с 14-го на 1 октября, День украинской государственности - с 28-го на 15 июля.В России День Крещения Руси отмечают 28 июля (15 июля по старому стилю). На Украине этот праздник назвали "Днём украинской государственности", а затем перенесли празднование на 15 июля. В этот день, 15 июля 1015 года скончался князь Владимир Великий, который и крестил Русь в 988 году.Железняк отметил, что в этом году День украинской государственности еще будут отмечать 28 июля, поскольку закон подпишут позже.
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Новости, Украина, Верховная Рада, Рождество, Владимир Великий

Верховная Рада назначила День украинской государственности в день смерти Крестителя Руси

15:44 14.07.2023 (обновлено: 16:43 14.07.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Верховная Рада
Зеленский Верховная Рада
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Верховная Рада Украина приняла законопроект о переносе дат празднования трёх государственных праздников, сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале 14 июля
Верховная Рада Украины перенесла Дни празднования Рождества, украинской государственности, защитников и защитниц Украины. "За" перенос проголосовали 241 из 308 народных депутатов
Целью законопроекта является отказ от "російського" (укр., переводится как "русского", так и "российского". - Ред.) наследия, написал Железняк.
Рождество перенесли с 7 января на 25 декабря, День защитников и защитниц Украины - с 14-го на 1 октября, День украинской государственности - с 28-го на 15 июля.
В России День Крещения Руси отмечают 28 июля (15 июля по старому стилю). На Украине этот праздник назвали "Днём украинской государственности", а затем перенесли празднование на 15 июля. В этот день, 15 июля 1015 года скончался князь Владимир Великий, который и крестил Русь в 988 году.
Железняк отметил, что в этом году День украинской государственности еще будут отмечать 28 июля, поскольку закон подпишут позже.
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