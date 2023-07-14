https://ukraina.ru/20230714/1048024021.html

Верховная Рада назначила День украинской государственности в день смерти Крестителя Руси

Верховная Рада назначила День украинской государственности в день смерти Крестителя Руси - 14.07.2023 Украина.ру

Верховная Рада назначила День украинской государственности в день смерти Крестителя Руси

Верховная Рада Украина приняла законопроект о переносе дат празднования трёх государственных праздников, сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в своём телеграм-канале 14 июля

2023-07-14T15:44

2023-07-14T15:44

2023-07-14T16:43

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Верховная Рада Украины перенесла Дни празднования Рождества, украинской государственности, защитников и защитниц Украины. "За" перенос проголосовали 241 из 308 народных депутатовЦелью законопроекта является отказ от "російського" (укр., переводится как "русского", так и "российского". - Ред.) наследия, написал Железняк.Рождество перенесли с 7 января на 25 декабря, День защитников и защитниц Украины - с 14-го на 1 октября, День украинской государственности - с 28-го на 15 июля.В России День Крещения Руси отмечают 28 июля (15 июля по старому стилю). На Украине этот праздник назвали "Днём украинской государственности", а затем перенесли празднование на 15 июля. В этот день, 15 июля 1015 года скончался князь Владимир Великий, который и крестил Русь в 988 году.Железняк отметил, что в этом году День украинской государственности еще будут отмечать 28 июля, поскольку закон подпишут позже.

https://ukraina.ru/20230612/1047126473.html

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новости, украина, верховная рада, рождество, владимир великий